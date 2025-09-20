6 món mỹ phẩm Thái hot khuynh đảo: Cháy hàng liên xoành xoạch, đặc biệt số 3 được phong "thần"!

Nhắc đến Thái Lan, bên cạnh ẩm thực và du lịch, mỹ phẩm cũng là một trong những thứ không thể bỏ qua. Những năm gần đây, nhiều thương hiệu nội địa Thái chinh phục giới trẻ và cả các beauty blogger nhờ mức giá dễ chịu nhưng chất lượng ổn áp, không kém cạnh các hãng lớn. Từ kem nền, kẻ mắt cho đến son và má hồng, đều có những sản phẩm đáng để săn lùng. Dưới đây là 6 gợi ý tiêu biểu giúp bạn dễ dàng tạo nên layout trẻ trung, rạng rỡ mà không lo tốn kém.

1. Kem nền Merrez'ca Skin Up Liquid Foundation

Được mệnh danh là "ngôi sao" của dòng kem nền Thái Lan, sản phẩm này kết hợp cả chống nắng, kiềm dầu và che khuyết điểm. Chất kem mỏng mịn, dễ tán và bám da, mang lại hiệu ứng nền căng bóng chuẩn da sữa. Nhiều tín đồ làm đẹp khi sang Thái đều tranh thủ mua về, bởi chất lượng không hề thua kém mỹ phẩm cao cấp.

Nơi mua: Tại đây

2. Che khuyết điểm mụn Clear Nose Acne Care Solution BB

Dành riêng cho da dầu mụn, loại BB cream này có chỉ số chống nắng kèm khả năng che phủ nhẹ và hiệu ứng nâng tông. Chất kem mỏng nhẹ, kiểm soát dầu tốt và hạn chế bí tắc, phù hợp với lối trang điểm tự nhiên hoặc làm "kem dưỡng có màu" cho ngày bận rộn.

Nơi mua: Tại đây

3. Mascara Browit My Everyday Mascara Night By Nongchat

Nhắc đến mỹ phẩm Thái, cái tên nổi bật không thể bỏ qua chính là mascara Browit. Sản phẩm này được xem như lựa chọn quốc dân, bởi 9 người dùng thì 10 người khen ngợi. Được phát triển bởi chuyên gia trang điểm nổi tiếng Nongchat, mascara Browit sở hữu công thức chống lem và chống nước, giúp mi cong dài tự nhiên mà không hề vón cục. Thiết kế đầu cọ mảnh dễ thao tác từ gốc đến ngọn, cực kỳ thân thiện cả với người mới bắt đầu. Với mức giá dễ chịu nhưng mang lại hiệu quả ấn tượng, không khó hiểu khi mascara này luôn nằm trong danh sách bán chạy nhất tại các cửa hàng mỹ phẩm Thái.

Nơi mua: Tại đây

4. Son Baby Bright Rejulight Jelly Tint

Dòng son tint này được nữ diễn viên Baifern Pimchanok làm đại diện, từng gây sốt trên mạng xã hội. Chất tint bóng mướt, lên môi căng mọng như phủ gương, màu sắc tươi sáng nhưng không bị nặng môi. Các màu bán chạy gồm 01, 03, 05, 07, đều dễ dùng kể cả khi không makeup.

5. Phấn má hồng Merrezca Velvet Touch Cushion Blusher

Dạng má hồng cushion với thiết kế xinh xắn, đi kèm bông mút mini tiện dụng. Chỉ cần dặm nhẹ là đã có đôi gò má hồng hào tự nhiên, hiệu ứng như làn da khỏe mạnh từ bên trong. Rất hợp cho phong cách trang điểm tươi tắn, trẻ trung.

Nơi mua: Tại đây

6. Má hồng dạng thỏi Chariss Jelly Joy Water Tint Blush Stick

Thiết kế lấy cảm hứng từ kẹo dẻo, trông đáng yêu đến mức nhiều người còn tiếc không nỡ dùng. Chất kem trong veo, hơi dẻo như thạch, khi tán ra tạo lớp màu căng mọng tự nhiên. Đặc biệt hợp với những ai thích kiểu trang điểm da căng bóng, ửng hồng nhẹ nhàng.

Nơi mua: Tại đây

Theo Girlstyle