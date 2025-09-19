Ngắm căn hộ gây sốt của nữ tiếp viên hàng không: Xinh như mộng, nhìn góc nào cũng thấy "chữa lành"

Với đặc thù công việc thường xuyên di chuyển, nữ tiếp viên hàng không đến từ Chiết Giang (Trung Quốc) không cần một căn nhà quá rộng. Điều cô tìm kiếm chỉ là một chốn nhỏ gọn gàng, ấm cúng để trở về nghỉ ngơi sau những chuyến bay dài. Thay vì chạy theo diện tích lớn, cô chú trọng vào cách bài trí thông minh, vừa đủ dùng nhưng vẫn phải thoáng sáng và mang lại cảm giác dễ chịu.

Ban đầu, căn hộ của cô vốn chỉ có một phòng ngủ, trong khi phòng khách lại chiếm diện tích khá lớn. Không muốn để khoảng trống trở nên lãng phí, nữ chủ nhân đã khéo léo chia đôi không gian bằng vách kính, tạo thêm một phòng nhỏ khoảng 5m² ngay cạnh cửa sổ. Nhờ cách xử lý này, căn hộ từ bố cục một khách một ngủ nhanh chóng trở thành căn hộ hai phòng ngủ gọn gàng, sáng sủa và tiện dụng hơn.

Vách kính thông sáng giữa phòng khách và phòng ngủ mới

Sau cải tạo, khu vực sát cửa sổ của phòng khách được tách riêng thành một phòng ngủ nhỏ. Thay vì xây tường gạch kín mít khiến phòng khách tối tăm, chủ nhà chọn giải pháp dùng vách kính và cửa lùa. Nhờ vậy, ánh sáng tự nhiên vẫn vào được phòng khách, ban ngày chỉ cần kéo rèm là toàn bộ không gian sáng sủa, không bị bí bách.

Phòng ngủ 5m² nhỏ xinh

Căn phòng có diện tích 5m², vừa đủ rộng rãi để đặt một chiếc giường. Thiết kế này đạt độ cân bằng hợp lý vì nếu lớn hơn sẽ chiếm mất diện tích phòng khách, nhỏ hơn lại quá chật. Rèm cửa ban đầu chỉ dùng loại vải thường, nhưng do cửa sổ đón nhiều ánh sáng, tạo cảm giác hơi chói, do đó đã được thay bằng loại rèm có khả năng cản sáng tốt hơn. Ngay sau cánh cửa vẫn còn chừa lối đi đủ rộng. Mặt trong cửa được gắn thêm móc treo để treo áo khoác hoặc túi xách, vừa tiện sử dụng vừa tránh bừa bộn trong phòng khách. Điểm nhấn vẫn là bức vách kính trong suốt, giúp cả căn hộ thoáng và sáng.

Bố trí nội thất thông minh

Dù chỉ vỏn vẹn 5m², căn phòng vẫn được sắp xếp khoa học để tận dụng tối đa diện tích. Giường đặt vừa khít, đi kèm hệ tủ quần áo và bàn học nhỏ, đáp ứng cả nhu cầu lưu trữ lẫn sinh hoạt hằng ngày. Phần khung giường thiết kế treo với dải đèn led âm chạy dọc phía dưới, tạo hiệu ứng như giường đang lơ lửng, giúp không gian thêm nhẹ nhàng và hiện đại. Bên hông giường có ba ngăn kéo nhỏ, rất tiện để cất quần áo gấp gọn hoặc đồ dùng thường nhật. Ngoài ra, phòng còn điểm xuyết một số món decor tinh giản như kệ tủ nhỏ, đèn tường, vừa trang trí vừa tăng tính tiện ích, khiến không gian tuy nhỏ nhưng vẫn ấm cúng và đủ đầy.

Phòng khách tuy bị thu hẹp nhưng vẫn tiện nghi

Sau khi chia đôi, diện tích phòng khách giảm đi nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt. Trong phòng bố trí sofa hai chỗ ngồi kết hợp bàn ăn nhỏ, đủ cho gia đình ba người cùng quây quần. Phong cách trang trí đơn giản, thiên về nét tự nhiên, khiến không gian nhỏ trở nên ấm áp. Đối diện là tivi treo tường kết hợp hệ tủ nhỏ, gọn gàng và tiết kiệm diện tích. Trên thực tế, cách bố trí mới khiến phòng khách nhỏ đi nhưng lại tiện dụng hơn nhiều so với trước kia.

Theo Toutiao