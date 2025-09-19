8 mùi lạ trong nhà là dấu hiệu nguy hiểm, tai họa rình rập lặng lẽ như bóng đêm!

Trong sinh hoạt hằng ngày, việc ngửi thấy mùi lạ trong nhà đôi khi bị xem nhẹ. Nhiều người nghĩ rằng đó chỉ là mùi thông thường, vài hôm sẽ tự hết. Thực tế, có những loại mùi lại là lời cảnh báo nghiêm trọng về sức khỏe và an toàn. Nếu không phát hiện sớm và xử lý kịp thời, hậu quả có thể khôn lường.

Dưới đây là 8 loại mùi đặc trưng thường xuất hiện trong nhà và nguyên nhân đằng sau chúng.

1. Mùi ẩm mốc hoặc mùi đất ẩm

Vào mùa mưa hoặc khi thời tiết nồm, hiện tượng ẩm mốc dễ xảy ra. Tuy nhiên, nếu nhà luôn được dọn dẹp, thông thoáng mà vẫn xuất hiện mùi ẩm mốc, rất có thể là dấu hiệu nấm mốc phát triển trong tường, góc tủ, hoặc trong điều hòa. Nấm mốc có thể gây dị ứng, hen suyễn và nhiều bệnh hô hấp khác. Cần kiểm tra kỹ các khu vực dễ ẩm ướt và xử lý triệt để.

2. Mùi ngọt bất thường từ đồ nội thất mới

Không ít người lầm tưởng mùi hăng, cay mắt mới là dấu hiệu đồ gỗ hoặc đồ nội thất chứa nhiều formaldehyde. Thực tế, ngay cả khi tỏa ra mùi ngọt dịu nhẹ, đó cũng có thể là khí độc hại. Formaldehyde ảnh hưởng đến đường hô hấp và lâu dài có thể gây bệnh nghiêm trọng. Giải pháp là mở cửa thông gió thường xuyên, kết hợp quạt gió và lau chùi để giảm thiểu nồng độ khí độc trước khi dọn vào sử dụng.

3. Mùi tanh khi vừa lau nhà

Thông thường lau nhà sẽ để lại hương thơm sạch sẽ. Nhưng nếu xuất hiện mùi tanh khó chịu, có thể do cây lau chưa được vệ sinh kỹ hoặc gạch men kém chất lượng, dễ hút nước gây sinh nấm. Để khắc phục, cần vệ sinh cây lau ngay sau khi sử dụng và phơi khô dưới nắng. Ngoài ra, có thể dùng hỗn hợp giấm, baking soda hoặc dung dịch tẩy rửa chuyên dụng để vừa khử mùi vừa làm sáng bề mặt sàn.

4. Mùi hôi từ cống thoát nước

Ngay cả khi nhà vệ sinh sạch sẽ, nếu ngửi thấy mùi giống nhà vệ sinh công cộng, nhiều khả năng hệ thống thoát nước bị rò rỉ hoặc thiếu van chống tràn khí. Hãy kiểm tra chặt chẽ ống thoát, bồn cầu và khu vực quanh bồn rửa. Với nhà mới xây, nên chọn loại phễu chống hôi chuyên dụng để ngăn mùi quay ngược từ cống.

5. Mùi tanh giống cá dù không hề nấu nướng

Nếu không có cá trong nhà mà vẫn xuất hiện mùi tanh nồng, đây có thể là tín hiệu hệ thống điện gặp sự cố. Khi dây điện bị chập cháy lớp cách điện, nó thường tỏa ra mùi tương tự như cá ươn. Trường hợp này tuyệt đối không được xem nhẹ, cần kiểm tra ngay ổ cắm và thiết bị điện gần khu vực có mùi, đồng thời nên nhờ thợ chuyên môn xử lý để tránh cháy nổ.

6. Mùi trứng thối trong bếp

Mùi hăng như trứng thối thường liên quan đến khí gas bị rò rỉ. Nhà cung cấp thường pha thêm hợp chất lưu huỳnh để người dùng dễ phát hiện khi gas thoát ra. Nếu ngửi thấy mùi này, phải lập tức khóa van bình gas, mở hết cửa sổ cho thông thoáng và tuyệt đối không bật công tắc điện, không dùng lửa, không nghe gọi điện thoại trong nhà. Sau đó gọi đơn vị cung cấp gas để xử lý kịp thời.

7. Mùi dầu máy trong tủ lạnh

Khi mở tủ lạnh mà thấy mùi giống dầu máy, rất có thể là khí gas lạnh (thường gọi freon) bị rò rỉ. Đây là chất làm lạnh, khi thoát ra ngoài vừa làm giảm hiệu quả làm việc của tủ, vừa có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu tiếp xúc lâu. Người dùng cần liên hệ ngay với dịch vụ bảo hành để được kiểm tra, thay thế linh kiện hỏng hóc.

8. Mùi chua khó chịu từ điều hòa

Điều hòa khi hoạt động nếu tỏa ra mùi chua nồng, nhiều khả năng nước ngưng tụ trong dàn lạnh bị ứ đọng và sinh vi khuẩn, nấm mốc. Không chỉ gây mùi, tình trạng này còn làm giảm tuổi thọ thiết bị và phát tán vi khuẩn vào không khí. Giải pháp là vệ sinh dàn lạnh định kỳ, súc rửa đường ống thoát nước và thay lọc gió theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Theo: Toutiao



