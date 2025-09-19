Cặp vợ chồng cải tạo phòng trống thành không gian sống chill, dân tình tấm tắc khen đẹp và thiết thực

Một căn phòng phụ rộng 8m², vốn dễ bị bỏ không hoặc dùng tạm làm kho, đã được một cặp vợ chồng trẻ ở Quảng Đông (Trung Quốc) cải tạo thành không gian hai chức năng: nơi làm việc và thay đồ. Nhờ cách bố trí thông minh, căn phòng nhỏ nay vừa tiện nghi vừa gọn gàng, khiến nhiều người trầm trồ muốn học theo.

Lối vào với bàn làm việc đôi

Để căn phòng sáng và thoáng hơn, cửa gỗ được thay bằng cửa kính mờ. Ngay sát cửa, cặp vợ chồng thiết kế một chiếc bàn làm việc dài kết hợp với tủ treo. Bàn có tổng chiều dài hơn 2m nhưng vì một đầu vướng khung cửa sổ nên diện tích sử dụng thực tế khoảng 1m76, vừa đủ để ngồi hai người. Phần lớn thời gian, chồng làm việc tại đây, thỉnh thoảng vợ mới ngồi cạnh để dùng laptop hoặc xem phim.

Phía trên bàn, tủ treo được chia làm hai phần. Khoang kín dùng để cất đồ lặt vặt, còn ngăn kính mở giúp trưng bày vật dụng nhỏ, khiến không gian gọn gàng và có điểm nhấn. Với chiều ngang thoải mái, bàn đủ rộng để đặt máy tính, thậm chí hai màn hình cũng không tạo cảm giác chật chội.

Đối diện là bàn trang điểm

Ngay cạnh cửa sổ, vợ có riêng một góc trang điểm kết hợp tủ nhỏ. Thiết kế tận dụng bệ cửa sổ làm mặt bàn, vừa tiết kiệm diện tích vừa có ánh sáng tự nhiên hỗ trợ việc makeup. Ngăn kéo bên dưới giúp cất gọn mỹ phẩm và trang sức, đóng lại là không gian ngay lập tức gọn ghẽ.

Một chiếc tủ đứng bằng kính được đặt sát tường, vừa làm nơi trưng bày vừa lấp đầy khoảng trống dưới xà ngang. Trước bàn là chiếc gương lớn, đúng mong muốn của vợ để thuận tiện trong việc makeup và skincare.

Tủ quần áo kịch trần

Phía cuối căn phòng dành toàn bộ cho hệ tủ quần áo cao sát trần rộng khoảng 1m6. Bên trong chia thành các khu vực để treo đồ là chủ yếu, kết hợp thêm vài ngăn kéo và rổ trượt. Cách sắp xếp này giúp việc lấy quần áo hằng ngày thuận tiện hơn, không cần gấp nhiều lần và dễ giữ nếp gọn gàng.

Trải nghiệm sử dụng thực tế

Sau gần một năm, cặp vợ chồng cho biết căn phòng hai chức năng này mang lại nhiều lợi ích. Không gian nhỏ nhưng đa dụng, giảm tình trạng lãng phí vì để phòng phụ trống. Người chồng có nơi làm việc và giải trí riêng, trong khi vợ vẫn có góc trang điểm và tủ đồ thuận tiện. Nhìn chung, từ việc vệ sinh, sắp xếp đến sử dụng hằng ngày, mọi thứ đều gọn gàng và hợp lý.

