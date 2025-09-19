38 tuổi vẫn giữ được làn da trắng mịn, tươi trẻ, người phụ nữ này chia sẻ cách dùng retinol "chống già" hiệu quả nhất

Bước sang tuổi U40, làn da bắt đầu "xuống cấp" rõ rệt: nếp nhăn hằn sâu hơn, da khô và dễ mất nước, thâm sạm lâu mờ, thậm chí còn kém đàn hồi so với trước. Đây là dấu hiệu tự nhiên của quá trình lão hóa, khi collagen và elastin trong da suy giảm theo thời gian.

Vậy phải làm gì để giữ lại sự tươi trẻ? Ngoài chế độ sinh hoạt lành mạnh, dưỡng ẩm đầy đủ thì việc bổ sung retinol/retinoid vào chu trình chăm sóc da là giải pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Bởi retinol không chỉ kích thích tái tạo tế bào, làm mờ nếp nhăn mà còn cải thiện độ đàn hồi, giúp da sáng và đều màu hơn.

Làn da tuổi 38 của Jillian Gottlieb

Beauty Blogger Jillian Gottlieb, 38 tuổi (sở hữu kênh TikTok @jilliangottlieb với hơn 360 nghìn lượt theo dõi), lại hoàn toàn khác biệt. Cô vẫn giữ được làn da trắng hồng, mịn màng và gần như không có dấu vết thời gian. Trên trang cá nhân của mình, Jillian hướng dẫn các chị em cách dùng retinol hiệu quả "chống già" và hạn chế tối đa những kích ứng có thể xảy ra.

Bước 1: Tạo nền bằng serum dưỡng ẩm nhẹ

Trước khi dùng retinol, Jillian thường bắt đầu với một lớp serum cấp ẩm dịu nhẹ. Bước này tạo bước đệm để làn da ẩm mượt, mịn màng hơn khi kết hợp với retinol. Đừng bao giờ nghĩ chỉ cần retinol là làn da sẽ được "hồi sinh", chính những bước đệm trước và sau lại góp phần hỗ trợ để retinol có thể phát sinh tối đa công dụng chống già cho làn da lão hóa của các chị em.

Lọ serum yêu thích của Jillian là Pro-bio Cica Ampoule của Skin1004. Bước này giúp da đủ ẩm, sẵn sàng cho hoạt chất mạnh như retinol. Probio-cica là công thức của men vi sinh từ thực vật (rau má, men lactobacillus từ hoa ở đảo Jeju) chứa nhiều chất hỗ trợ hạn chế tình trạng oxy hóa tự nhiên, hỗ trợ làm dịu giúp tăng cường khả năng tự bảo vệ của da trước những tác nhân gây hại, cải thiện tình trạng lão hóa.

Bước 2: Bảo vệ vùng da nhạy cảm

Jillian dùng một lớp mỏng kem dưỡng Aquaphor hoặc Vaseline để tạo hàng rào bảo vệ những vùng da dễ bị khô, nhạy cảm như quanh mũi, khóe miệng, lông mày... Đây cũng là mẹo nhỏ cho những ai đang dùng retinol bởi retinol có thể khiến da nhạy cảm hơn. Một lớp kem dưỡng Aquaphor hoặc Vaseline có thể bảo vệ những vùng da nhạy cảm của bạn trước retinol.

Tuýp kem dưỡng ẩm Aquaphor Healing Ointment chứa hỗn hợp bao gồm sáp dầu, dầu khoáng, glycerin và mỡ cừu. Khi bôi ngoài da, Aquaphor sẽ hoạt động giống như 1 chất bao phủ có khả năng làm mềm và làm mịn da, tạo ra lớp màng bảo vệ bên ngoài để giữ ẩm tối ưu cho da. Nếu không có kem dưỡng ẩm Aquaphor, Jillian sẽ dùng Vaseline để thay thế.

Bước 3: Thoa retinol đúng liều lượng

"Chỉ cần một lượng bằng hạt đậu là đủ cho toàn bộ khuôn mặt" - Jillian nhấn mạnh. Cô khuyên mọi người nên thoa đều, tránh tập trung quá nhiều vào một vùng da để hạn chế nguy cơ kích ứng. Retinol hay các dẫn xuất Vitamin A nên dùng vào buổi tối, và chú ý dùng kem chống nắng đầy đủ để bảo vệ làn da.

Tretinoin Padagis 0.05% Mỹ là một sản phẩm chất lượng cao, được sản xuất tuân thủ theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ).

Tretinoin là một dạng tổng hợp của Vitamin A, có hoạt tính mạnh hơn Retinol nhiều lần. Tretinoin gây kích ứng da, đặc biệt là với da nhạy cảm. Tretinoin cần được chỉ định bởi bác sĩ da liễu. Tretinoin thường được kết hợp với các thành phần kháng khuẩn và có hiệu quả cao trên cả mụn trứng cá viêm và mụn ẩn.

Bước 4: Khóa ẩm bằng kem dưỡng

Cuối cùng, Jillian luôn kết thúc bằng một lớp kem dưỡng ẩm dịu nhẹ. Hai sản phẩm cô yêu thích nhất là Vanicream Moisturizing Cream và Avène Cicalfate. Chúng vừa cấp ẩm hiệu quả, vừa an toàn cho làn da đang trong quá trình làm quen với retinol.

Chia sẻ của Jillian cho thấy, retinol không đáng sợ như nhiều người nghĩ. Nếu biết cách sử dụng đúng, bắt đầu từ việc dưỡng ẩm, bảo vệ vùng nhạy cảm, dùng đúng liều lượng và khóa ẩm cẩn thận, thì hoạt chất này hoàn toàn có thể "hồi sinh" làn da giúp làn da duy trì sự tươi trẻ lâu dài.