Shopee Debut: Ngỡ ngàng “sân khấu ra mắt” hoành tráng của hàng ngàn sản phẩm mới

Đặc biệt, vào ngày 19 và 29 hàng tháng, hàng loạt sản phẩm mới debut trong tháng sẽ xuất hiện trên sóng livestream, kèm theo đó là các voucher khủng chỉ có trên Shopee Live và Shopee Video.

Trong thời gian qua, Shopee Mall và Shopee Premium đã trở thành bệ phóng uy tín giúp các thương hiệu xây dựng niềm tin với khách hàng, từ đó gia tăng tỷ lệ chuyển đổi. Minh chứng là lượng đơn hàng trên Shopee Mall ghi nhận mức tăng gấp 6 lần, trong khi lượng đơn Shopee Premium tăng 18 lần trong ngày hội mua sắm 9.9 vừa qua.

Song song với nền tảng đáng tin cậy này, Shopee tiếp tục mở rộng các giải pháp tăng trưởng dành cho thương hiệu thông qua việc ra mắt chương trình Shopee Debut trong tháng 9, giúp sản phẩm mới dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận người dùng online. Đồng thời, Shopee Debut cũng hứa hẹn mang đến cho người dùng một trải nghiệm mua sắm đầy hứng khởi khi các tín đồ mua sắm giờ đây có thể nhanh chóng bắt nhịp xu hướng, sở hữu những sản phẩm vừa "trình làng" trên sàn và tận hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn.

Shopee Debut mở ra không gian mua sắm lý tưởng, nơi người dùng có thể tiếp cận sớm nhất các sản phẩm mới ra mắt từ nhiều thương hiệu hàng đầu.

Hàng nghìn sản phẩm "tân binh" ra mắt tại Shopee Debut

Nếu như trước đây chỉ có các nghệ sĩ thần tượng mới có sân khấu ra mắt hoành tráng, thì nay trên sàn thương mại điện tử màu cam cũng có một sân khấu dành riêng cho các sản phẩm phẩm mới lần đầu "bước ra ánh sáng" mang tên Shopee Debut. Trong tháng 9 này, hơn 1.000 sản phẩm "tân binh" đến từ nhiều ngành hàng mỹ phẩm, thời trang và công nghệ sẽ đồng loạt cập bến gian hàng của thương hiệu trên Shopee.

Theo dõi Shopee Debut để rinh liền tay ngàn deal mới ra mắt, voucher giảm đến 25% và tận hưởng loạt livestream giải trí đỉnh cao.

Những sản phẩm hot nhất hiện nay đã lần lượt lộ diện trước các khán giả từ đầu tháng 9 này. Nổi bật là bộ sưu tập SKULLPANDA You Found Me! của "ông trùm" hộp mù POP MART đang gây bão toàn cầu. Thương hiệu d’Alba đến từ Hàn Quốc cũng gây sự chú ý với dòng serum Refresh Aqua cấp ẩm và làm mát tức thì đang nhận được nhiều review tích cực từ cộng đồng làm đẹp.

Chưa dừng lại ở đó, Maybelline New York góp phần khuấy động không khí khi cho ra mắt phấn phủ SuperStay 30H Flex Powder có khả năng giữ lớp nền bền bỉ suốt 30 giờ. Còn thương hiệu L’Oréal Paris sẽ trình làng bộ đôi gội xả 72H Elseve HA Pure, giải pháp phục hồi tóc toàn diện được phái đẹp săn lùng ráo riết.

Hàng nghìn sản phẩm "chào sân" tại Shopee Debut trong tháng 9, nổi bật với loạt deal giảm sâu từ các thương hiệu lớn như d’Alba, Maybelline và L’Oréal Paris...

Loạt ưu đãi hấp dẫn chỉ có trên sóng Shopee Live trong tháng 9

Không dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm mới, Shopee Debut còn mang đến trải nghiệm mua sắm kết hợp với giải trí đầy màu sắc cho người dùng. Bạn có thể vừa mua sắm các sản phẩm yêu thích, vừa theo dõi những buổi livestream sôi động kéo dài 12 tiếng vào các ngày 19.9 và 29.9 hàng tháng.

Các phiên live định kỳ sẽ được trực tiếp dẫn dắt bởi dàn "Debut Master" là các KOL đình đám ở nhiều lĩnh vực từ thời trang, làm đẹp, đến công nghệ… Đây sẽ là cơ hội để khán giả có thể xem review chi tiết và cập nhật thông tin nóng hổi về các sản phẩm chuẩn bị ra mắt, đồng thời nhận về loạt ưu đãi chỉ có tại chương trình.

Cô nàng beauty blogger An Phương sẽ là gương mặt "Debut Master" đầu tiên cầm trịch phiên livestream vào 12H ngày 19.9 tới đây.

Tiếp đó là dàn Debut Master gồm các KOL đình đám Cổ Ngân, Ribi Sachi, Vinh Râu và Thúy Kiều sẽ khuấy đảo hai phiên live lúc 12H và 19H ngày 29.9.

Khi theo dõi livestream, người dùng có cơ hội săn nhiều ưu đãi hấp dẫn như voucher giảm 25% lên đến 1.000.000 đồng cho đơn hàng từ 500.000 đồng. Ngoài ra, khi mua hàng trên Shopee Video, người dùng sẽ nhận được voucher giảm 25% tối đa 300.000 đồng cho đơn từ 200.000 đồng. Song song đó, các deal Shopee Debut đặt qua Shopee Live và Shopee Video đều được miễn phí vận chuyển.

Truy cập Shopee Debut để cập nhật loạt sản phẩm nổi bật chuẩn bị ra mắt trong tháng 9 và tận hưởng vô vàn ưu đãi hấp dẫn chỉ có trên Shopee tại: https://shopee.vn/m/shopeedebut.

Về Shopee Debut

Chính thức khởi động từ tháng 9.2025, Shopee Debut là chương trình ra mắt các sản phẩm mới, đến từ nhiều thương hiệu đình đám. Điểm nhấn của chương trình là chuỗi livestream diễn ra định kỳ vào ngày 19 và 29 hàng tháng với sự đồng hành của dàn "Debut Master" gồm các KOL hàng đầu ở nhiều lĩnh vực. Tại đây, người dùng có thể sở hữu các deal được mở bán lần đầu trên sàn Shopee đi cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.