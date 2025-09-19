"Biết rồi khổ lắm nói mãi", vậy mà 8 thứ này vẫn chình ình trong rất nhiều gia đình: Âm thầm rút cạn sức khỏe!

Trong nhà ai cũng có một vài món đồ tưởng vô hại, thậm chí còn được coi là vật bất ly thân nhưng thực tế lại khá nguy hiểm vì chứa chất độc hại. Nếu bạn từng cho rằng "dùng ít thì không sao đâu" thì đã đến lúc suy nghĩ lại vì càng sử dụng lâu dài, những món đồ này càng hại cho sức khỏe.

1. Đôi dép đi trong nhà

Nhiều người ưa chuộng dép nhựa vì tiện, rẻ, dễ vệ sinh. Nhưng theo kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng, không ít loại dép PVC giá rẻ chứa lượng lớn chất hóa dẻo - hay còn gọi là phthalates. Đây là chất có thể thấm qua da, làm rối loạn nội tiết, gây ra nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ em và ảnh hưởng hô hấp ở người lớn.

Thậm chí, một số lô dép từng bị phát hiện hàm lượng vượt chuẩn tới hàng trăm lần. Đáng lo là nhiều loại dép bày bán ngoài chợ hoặc online không hề có nhãn mác rõ ràng. Thế nên bạn muốn an toàn, hãy chọn dép EVA, cao su thiên nhiên hoặc TPR từ thương hiệu uy tín thay vì ham rẻ.

2. Bình giữ nhiệt kém chất lượng

Không phải chiếc bình giữ nhiệt nào cũng an toàn. Nhiều loại bình giá rẻ được làm từ thép công nghiệp, chứa mangan, niken vượt chuẩn. Khi tiếp xúc với nước nóng, kim loại nặng dễ thôi nhiễm, lâu dần gây hại gan thận.

Cách nhận diện đơn giản là kiểm tra phần đáy hoặc trong lòng cốc: nếu có dòng chữ "304", "316" hoặc "316L" thì mới đảm bảo an toàn cho thực phẩm. Những thứ đồ rẻ tiền trên mạng hay được bày bán ở chợ thì nên bỏ qua, bạn đừng vì tiếc vài chục ngàn mà rước bệnh vào người.

3. Bộ bàn ghế, tủ quần áo bằng gỗ ép

Những món đồ nội thất bóng bẩy giá "hời" thường được làm từ ván ép hoặc MDF. Vấn đề là trong quá trình sản xuất, chúng chứa hàm lượng keo formaldehyde lớn. Đây là một loại hóa chất có thể bay hơi trong không khí suốt 5 - 10 năm. Nhiệt độ càng cao, lượng khí độc càng bốc ra nhiều, khiến người ở trong phòng dễ bị cay mắt, đau đầu, khó thở, lâu dài tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp và máu.

Nếu có thể, bạn hãy ưu tiên đồ gỗ tự nhiên hoặc chọn sản phẩm đạt chuẩn an toàn E0, Enf.

4. Giấy ăn siêu rẻ

Thói quen săn deal khiến nhiều người mua về cả thùng giấy ăn với giá chưa đến 10 nghìn đồng/gói. Thực chất là rất nhiều loại giấy giá rẻ làm từ giấy tái chế, thậm chí tận dụng báo cũ, thùng carton mục nát, sau đó tẩy trắng bằng hóa chất và nhuộm thêm huỳnh quang. Nhìn bề ngoài thì trắng tinh nhưng vi khuẩn và hóa chất tồn dư thì cao gấp nhiều lần so với chuẩn. Khi bạn sử dụng để lau mặt, lau miệng thì chẳng khác nào đưa chất độc vào cơ thể.

Tóm lại, giấy ăn phải in rõ "100% bột nguyên sinh" và đạt chuẩn đạt chuẩn TCVN thì mới an toàn để bạn và gia đình yên tâm sử dụng.

5. Quần áo giá rẻ

Mùi nồng nặc khi mở bọc quần áo mới chính là dấu hiệu quần áo chứa hóa chất độc hại. Nhiều cơ sở sản xuất giá rẻ dùng phẩm nhuộm azo, phthalates hoặc formaldehyde để giữ màu, chống nhăn. Những hóa chất này không chỉ gây dị ứng, nổi mẩn mà còn được chứng minh có khả năng gây ung thư.

Đặc biệt, trẻ em mặc phải đồ kém chất lượng dễ bị kích ứng da. Thế nên khi mua quần áo, bạn hãy ưu tiên thương hiệu uy tín, chọn màu nhạt thay vì màu quá sặc sỡ và nhớ giặt kỹ trước khi mặc.

6. Bình xịt khử mùi, nước hoa phòng không đạt chất lượng

Hầu hết các loại xịt phòng công nghiệp kém chất lượng chứa VOCs (hợp chất hữu cơ bay hơi). Khi tích tụ trong không khí, VOCs dễ gây đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, thậm chí tổn thương hệ thần kinh. Tệ hơn, có sản phẩm còn bổ sung thêm formaldehyde để giữ mùi lâu hơn, cũng rất hại cho sức khỏe.

Thay vì lạm dụng hóa chất, bạn có thể dùng vỏ cam quýt, lá trà khô, cà phê rang để khử mùi tự nhiên, vừa an toàn vừa tiết kiệm hơn.

7. Màng bọc thực phẩm

Rất nhiều gia đình dùng màng bọc thực phẩm PVC để giữ đồ ăn tươi lâu hơn. Vấn đề là loại này chứa chất hóa dẻo DOA hoặc DEHA vốn bị nhiều quốc gia cấm trong lĩnh vực thực phẩm. Khi gặp nhiệt độ cao, các chất này dễ thôi nhiễm vào đồ ăn, gây rối loạn nội tiết và tăng nguy cơ ung thư. Lựa chọn an toàn hơn cho bạn là màng bọc PE, PVDC hoặc hộp thủy tinh chịu nhiệt.

8. Bộ chén đĩa giả sành sứ

Những chiếc bát, thìa bằng nhựa giả gốm nhẹ và khó vỡ nên được ưa chuộng, đặc biệt trong gia đình có trẻ nhỏ. Nhưng hàng kém chất lượng lại được làm từ nhựa urê-formaldehyde thay vì melamine. Khi gặp nóng, chúng có thể giải phóng formaldehyde trực tiếp vào món ăn.

Dấu hiệu nhận biết hàng "rởm" là gõ nhẹ, tiếng kêu đục, không trong trẻo. Dù vậy, kể cả melamine "xịn" cũng không nên dùng để đựng đồ quá 80 độ C. Muốn an toàn tuyệt đối thì bạn nên quay về với gốm sứ hoặc thủy tinh truyền thống.

Nguồn: Toutiao