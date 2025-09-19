Nữ tiếp viên hàng không cao 1m55 "đố ai đẹp bằng": 8 lần diện đồ trắng khiến triệu người "lo lắng"

Hóa thân thành nữ tiếp viên hàng không trong phim Tử Chiến Trên Không, Kaity Nguyễn đang trở thành cái tên gây chú ý nhất MXH những ngày qua. Dù chỉ sở hữu chiều cao 1m55 nhưng nhan sắc rạng rỡ cùng lối diễn xuất cuốn hút đã giúp cô nàng ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ.

Không chỉ tỏa sáng trên màn ảnh, Kaity Nguyễn ngoài đời còn được khen ngợi bởi gu thời trang tinh tế. Cô đặc biệt ưu ái gam trắng tinh khôi, khéo léo biến những outfit tối giản thành diện mạo thanh lịch và thời thượng. Ngắm loạt set trắng xinh xắn trong tủ đồ của Kaity Nguyễn, hội mê mặc đẹp hẳn sẽ bỏ túi được nhiều bí kíp mix match vừa tinh tế vừa nịnh mắt.

Diện set trắng cực xinh của Joie Des Roses với áo croptop cổ sen đi cùng chân váy ngắn, Kaity Nguyễn dễ dàng khoe trọn vẻ sành điệu và thời thượng. Chiếc áo được trang trí hoa đính tầng dịu dàng, làm nổi bật nét trẻ trung và nữ tính cho tổng thể trang phục



Vi vu đi biển, Kaity Nguyễn chọn một set trắng tinh giản với áo sơ mi và quần ống rộng. Tổng thể tối giản nhưng không thể làm lu mờ vẻ thanh lịch, yêu kiều. Set đồ này vừa thoải mái để di chuyển, vừa tạo cảm giác năng động, nhìn cực có gu!

Style đời thường của Kaity Nguyễn thiên về sự đơn giản nhưng cô luôn biết cách tạo điểm nhấn cho mỗi set đồ. Chẳng hạn, khi diện sơ mi trắng, Kaity chọn làm mới outfit bằng cách khoác hờ hững áo mỏng trên vai, giúp diện mạo thêm nổi bật và có điểm nhấn bắt mắt

Đổi sang style điệu đà, Kaity Nguyễn nổi bật trong chiếc váy ngắn dáng rộng với thiết kế cổ yếm. Mẫu váy xinh xắn của Elpis mang đến vẻ ngọt ngào, nữ tính, khiến tổng thể vừa đáng yêu vừa cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên

Tiếp tục với một thiết kế từ Elpis, Kaity Nguyễn diện váy cổ yếm dáng ngắn nhưng lần này là phiên bản trơn màu, không còn điểm xuyết họa tiết hoa nhí. Dù tối giản hơn, mẫu váy vẫn toát lên vẻ thanh lịch và ngọt ngào, tôn được nét nữ tính và duyên dáng

Gu thời trang của Kaity Nguyễn thường gắn liền với những thiết kế có dáng xòe, mang lại sự thoải mái khi chưng diện. Với mẫu váy trắng dáng dài, cô chọn phiên bản xòe nhẹ kết hợp chi tiết cut-out tinh tế, tôn lên vẻ nữ tính ngọt ngào, thấp thoáng sự gợi cảm cuốn hút

Kaity Nguyễn liên tục ưu ái sắc trắng, diện bộ nào cũng đẹp mê tơi. Với set đồ gồm áo hai dây cùng quần suông dài, cô nàng chọn thiết kế ren hoa tinh tế, giúp tổng thể vừa thanh thoát vừa có điểm nhấn duyên dáng, đủ để nổi bật mà không cần cầu kỳ

Kaity Nguyễn đặc biệt yêu thích những mẫu váy bồng bềnh, vì thế dáng babydoll luôn là item quen thuộc trong tủ đồ của cô. Khi diện thiết kế cổ vuông tay bồng, nữ diễn viên khoe trọn vẻ ngọt ngào, trẻ trung và đáng yêu, tổng thể trở nên cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

