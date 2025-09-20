7 món đồ bếp bán chạy nhất IKEA: Rẻ mà xịn đét, khách xếp hàng dài chỉ chờ gom sạch kệ!

IKEA không chỉ nổi tiếng với các món nội thất lớn mà còn là nơi lý tưởng để tìm mua đồ gia dụng và đồ bếp. Các sản phẩm nhỏ xinh ở đây thường có thiết kế tinh gọn, giá thành hợp lý nhưng lại mang đến sự tiện lợi đáng kể trong sinh hoạt. Nhờ những món đồ này, không gian sống trở nên gọn gàng, thoáng đãng và tinh tế hơn. Nếu đang tìm vài lựa chọn cho gian bếp, danh sách 7 món dưới đây chắc chắn sẽ đáng tham khảo khi đến IKEA.

1. Muôi gỗ óc chó

Muôi bằng gỗ óc chó tự nhiên, cầm vừa tay, không ám mùi thức ăn và không làm trầy chảo chống dính. Xào nấu bằng muôi này vừa thoải mái vừa tạo cảm giác đẹp mắt, nhìn có hứng nấu ăn hơn hẳn. Muôi khá chắc chắn, dùng lâu vẫn giữ nguyên màu và độ mịn của gỗ.

2. Khăn lau nhiều màu

Bộ khăn gồm hai chiếc, bề mặt có vân gân nổi giúp tăng khả năng thấm hút và lau khô nhanh chóng. Có thể tách riêng để sử dụng cho từng mục đích như lau bát đĩa, mặt bàn hoặc khu vực bếp, nhờ vậy giữ vệ sinh và tránh lẫn mùi. Chất liệu mềm nhưng bền, giặt nhiều lần vẫn không bị xơ sợi. Dòng sản phẩm này còn có miếng rửa bát đi kèm.

3. Bát inox 20cm

Loại bát 20cm là kích thước lý tưởng: vừa để trộn salad, vừa ướp thịt hay rửa rau. Chất liệu inox bền, vệ sinh dễ dàng, lại không tốn diện tích khi cất. So với mua bát sứ vừa to vừa nặng, mua bát inox sẽ tiện hơn cho nhiều mục đích nấu nướng.

4. Thùng rác dáng thuôn

Thiết kế phần đáy thuôn gọn, miệng rộng nên dễ bỏ rác và không chiếm nhiều diện tích. Sản phẩm có nhiều màu sắc và kích thước khác nhau, phù hợp đặt tại từng phòng để tạo sự đồng bộ. Khi sắp xếp cả bộ trong nhà, không gian nhìn gọn mắt và ngăn nắp hơn hẳn. Giá thành lại khá hợp lý, thuận tiện để mua nhiều chiếc cùng lúc cho các khu vực khác nhau.

5. Ly thủy tinh dày dòng Bokal

Thành ly dày, cầm chắc tay, mang lại cảm giác vững khi sử dụng. Phù hợp để uống nhiều loại đồ uống như nước lọc, nước ép hay bia. Một số phiên bản màu trước đây đã ngừng sản xuất, nhưng mẫu hiện tại vẫn giữ được ưu điểm bền, đẹp và dễ kết hợp với nhiều phong cách bàn ăn. So với các loại ly mỏng giá rẻ, ly Bokal tạo cảm giác nặng tay hơn, nhờ vậy dùng lâu dài vẫn thoải mái và bền bỉ.

6. Chai đựng nước mắm, giấm, xì dầu

Chai làm bằng thủy tinh dày, bền và an toàn khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Khi sắp xếp đồng bộ trên kệ bếp, không gian trở nên gọn gàng và thẩm mỹ hơn hẳn so với việc giữ nguyên bao bì gốc. Thiết kế cổ chai vừa tay, dễ rót, dễ kiểm soát lượng gia vị, đồng thời vệ sinh nhanh chóng sau mỗi lần sử dụng. Đây là lựa chọn tiện lợi để bảo quản nước mắm, giấm hay xì dầu trong căn bếp hiện đại.

7. Lọ đựng gia vị thủy tinh có nắp kín

Lọ được làm từ thủy tinh trong suốt, nắp kín chắc chắn giúp giữ hương vị gia vị lâu hơn và hạn chế ẩm mốc. Chất liệu chịu nhiệt tốt, an toàn khi đặt trong không gian bếp nóng, đồng thời loại bỏ lo ngại về hóa chất từ nhựa. Khi mua số lượng nhiều và sắp xếp đồng bộ, kệ bếp trở nên gọn gàng, đẹp mắt hơn. Giá thành rẻ, dễ mua thêm để sử dụng dần mà không tốn kém.

