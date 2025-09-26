Sau chuyến đi Nhật Bản, tôi thay đổi hoàn toàn quan niệm dưỡng da tuổi 30+

Nếu như ở tuổi 20, tôi từng chỉ chăm chút cho lớp eyeliner, chuốt thêm chút mascara hay tô một màu son hợp mốt, thì giờ khi đã ngoài 30, là một bà mẹ bỉm sữa bận rộn, quan niệm về làm đẹp của tôi đã thay đổi rất nhiều. Điều khiến tôi bất ngờ là dù chưa từng đụng dao kéo, mặt mộc của tôi vẫn giữ được sự trong trẻo, căng bóng, tràn đầy collagen. Bí quyết này bắt đầu từ một chuyến đi Nhật cách đây vài năm – chuyến đi đã làm tôi "ngộ" ra rằng để trẻ đẹp lâu dài, lớp mỹ phẩm chỉ là phần nổi, còn chìa khóa nằm ở những điều căn bản hơn rất nhiều.

Khi còn trẻ: bôi gì cũng được, miễn là… yên tâm

Trước đây, tôi không ít lần rơi vào vòng xoáy chọn mỹ phẩm: phân vân giữa hàng tá thương hiệu, sản phẩm nào cũng được giới thiệu là dưỡng trắng, chống lão hóa, làm mờ nếp nhăn. Tôi cứ thế "quét" lên mặt đủ loại, mà chẳng nghĩ đến việc da mình có hấp thụ nổi hay không. Đến khi qua Nhật, chứng kiến thói quen dưỡng da của phụ nữ nơi đây, tôi mới bừng tỉnh: hóa ra bấy lâu, mình chỉ chăm lo phần ngọn.

Bài học 1: Chống nắng không phải chuyện tùy tiện

Tôi từng nghĩ đội mũ, che ô là đủ. Nhưng ở Nhật, chống nắng được xem như nguyên tắc sống còn. Từ thiếu nữ đến các cụ già đều thoa kem chống nắng mỗi ngày, bất kể nắng mưa. Họ giải thích rằng chống nắng chính là "cửa ải" đầu tiên trong hành trình chống lão hóa. Làn da trắng sáng, trong veo của phụ nữ Nhật phần lớn đến từ thói quen này. Tôi thay đổi hẳn: ngoài kem chống nắng, tôi còn dùng thêm áo khoác, mũ, kính râm khi đưa con ra ngoài.

Bài học 2: Dưỡng ẩm không phải cứ bôi dày là đủ

Ở Nhật, tôi thấy các cô gái dành rất nhiều thời gian cho việc cấp ẩm. Họ vỗ toner tới ba lần trước khi thoa kem dưỡng.

Với khí hậu hanh khô mùa đông ở miền Bắc, tôi học theo "nước – dầu – nước" và mua thêm máy tạo ẩm để cải thiện không khí trong nhà. Khi môi trường đủ ẩm, da cũng hấp thụ dưỡng chất tốt hơn nhiều. Từ đó, tôi mới hiểu: dưỡng da không thể chỉ trông chờ vào một lớp kem dày đặc.

Bài học 3: Ăn uống là "mỹ phẩm" tự nhiên

Có giai đoạn tôi tin rằng muốn "trẻ mãi" thì phải kiêng dầu, kiêng muối đến mức khắc nghiệt. Nhưng ở Nhật, họ theo đuổi "washoku" – văn hóa ẩm thực thanh đạm, cân bằng, giàu dinh dưỡng. Họ ăn cá hồi chứa nhiều collagen và chất chống oxy hóa, rong biển, natto… Tôi thử áp dụng và thấy sự khác biệt rõ rệt: làn da căng bóng, mịn màng, cơ thể cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Bài học 4: Chăm sóc từ bên trong – bước cuối cùng của dưỡng da

Điều khiến tôi bất ngờ nhất: phụ nữ Nhật không chỉ dưỡng da bên ngoài, họ còn nuôi dưỡng từ bên trong. Ngoài chế độ ăn lành mạnh, họ thường xuyên dùng thực phẩm bổ sung như vitamin C, enzyme, coenzyme Q10… Điều này giúp bù đắp lượng collagen và dưỡng chất bị mất đi theo tuổi tác.

Sau khi sinh con, tôi thường xuyên mất ngủ, mặt sưng phù, da chảy xệ, hốc mắt và rãnh cười hằn rõ. Khi ấy tôi bắt đầu uống collagen peptide – cụ thể là Losoki 10000mg vào mỗi tối. Lượng collagen cao giúp tôi cảm nhận sự thay đổi từng ngày: da căng mịn, đều màu, rãnh cười mờ đi, gương mặt đầy đặn và trẻ trung hơn. Cảm giác nhìn mình trong gương và thấy ánh sáng "tuổi đôi mươi" quay trở lại thực sự rất kỳ diệu.

Từ chuyến đi Nhật, tôi học được rằng làm đẹp không chỉ là chọn mỹ phẩm đắt tiền. Đẹp bền vững là sự kết hợp của chống nắng – dưỡng ẩm – ăn uống lành mạnh – bổ sung dưỡng chất từ trong ra ngoài.

Giờ đây, tôi không còn chạy theo những lời quảng cáo hào nhoáng nữa. Tôi chăm chỉ ngủ sớm, ăn uống điều độ, duy trì thói quen uống collagen và kiên trì với các bước dưỡng cơ bản. Tuổi 30+ với tôi không còn là nỗi lo mà trở thành hành trình sống khỏe, sống đẹp, sống tự tin.

Gợi ý mua sắm:

Nước uống collagen tổ yến giúp đẹp da, tăng cường sức khỏe Blossomy Premium

Nơi mua: Rohto Mentholatum Viet Nam

Biotin Collagen 30 Plus White

Nơi mua: Mediphar USA Store

Adiva Collagen

Nơi mua: Hasaki

Collagen Nucos Super White

Nơi mua: Nucos Nhật Bản

Nước Uống Collagen ASTALIFT Nhật Bản Drink Pure 10.000MG Collagen