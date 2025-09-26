Lộ diện mỹ nhân là "fan cứng của pickleball", ra sân là sắm toàn vợt xịn, nhìn thôi cũng thấy cực kỳ chuyên nghiệp

Dạo gần đây Minh Hằng khiến người hâm mộ bất ngờ bởi niềm đam mê đặc biệt với pickleball - bộ môn thể thao đang gây "sốt" tại Việt Nam. Trên trang cá nhân, Minh Hằng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ra sân cùng bạn bè, không ngại khoe vóc dáng khỏe khoắn và thần thái rạng rỡ khi chơi môn thể thao này.

Khác với nhiều nghệ sĩ chỉ chơi thể thao như một hình thức giải trí, Minh Hằng cho thấy sự nghiêm túc trong việc tập luyện. Cô chẳng ngại sắm đủ bộ từ trang phục, giày dép đến phụ kiện phục vụ cho bộ môn pickleball. Đặc biệt, điểm khiến nhiều người chú ý nhất là nữ ca sĩ luôn mang theo một cây vợt riêng, gắn bó qua nhiều buổi tập luyện cũng như thi đấu giao hữu.

Chiếc vợt ấy không phải dòng phổ thông mà chính là Joola Tyson McGuffin Magnus 3S - một trong những mẫu vợt cao cấp được nhiều vận động viên chuyên nghiệp sử dụng. Việc đầu tư vào một cây vợt như vậy cho thấy Minh Hằng thật sự nghiêm túc và không ngại chi tiền để nâng tầm trải nghiệm thể thao.

JOOLA vốn là thương hiệu nổi tiếng trong làng pickleball, hợp tác với nhiều vận động viên để cho ra mắt các dòng vợt chuyên dụng. Riêng mẫu Joola Tyson McGuffin Magnus 3S lại càng đặc biệt, bởi nó được phát triển cùng ngôi sao pickleball Tyson McGuffin - người được mệnh danh là "ông hoàng sân đấu".

Điểm nhấn đầu tiên của Magnus 3S chính là thiết kế elongated - mặt vợt dài hơn so với vợt truyền thống, giúp người chơi tăng tầm với và sức mạnh trong mỗi cú đập. Kết hợp cùng lõi Propulsion Core và bề mặt Charged Carbon Surface, cây vợt này mang lại lực đánh mạnh mẽ nhưng vẫn giữ độ kiểm soát cao, phù hợp cho cả những pha smash lẫn điều bóng tinh tế.

Ngoài ra, Magnus 3S còn được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến như:

- HyperFoam Edge Wall: viền bọt đặc biệt, giúp mở rộng "sweet spot" và tăng độ bền.

- Black Feel-Tec Pure Grip: tay cầm chống trượt, êm ái, hỗ trợ người chơi cầm lâu mà không bị mỏi.

- NFC Chip: xác thực chính hãng, đồng thời kết nối với JOOLA Connect để theo dõi trải nghiệm.

Nhờ vậy, đây là lựa chọn lý tưởng cho những người chơi yêu thích phong cách tấn công, cần sự cân bằng giữa sức mạnh và độ chuẩn xác. Không ngạc nhiên khi Minh Hằng - một người yêu thích vận động và ưa sự bứt phá - lại chọn chính Magnus 3S để đồng hành trên sân.

Sự cao cấp của Joola Tyson McGuffin Magnus 3S thể hiện ngay ở mức giá. Tại thị trường Việt Nam, cây vợt này hiện được bán với giá khoảng 4.999.000 đồng - con số đủ để khiến nhiều người chơi mới phải cân nhắc. Tuy nhiên, với những ai thực sự nghiêm túc với bộ môn pickleball, đây lại là khoản đầu tư xứng đáng.

So với những dòng vợt phổ thông chỉ từ 1 - 2 triệu đồng, Magnus 3S không chỉ vượt trội về công nghệ mà còn mang lại trải nghiệm khác biệt hẳn. Vợt bền hơn, cảm giác bóng thật hơn, đồng thời giúp người chơi cải thiện kỹ thuật nhanh chóng. Với một nghệ sĩ như Minh Hằng, việc chi ra gần 5 triệu đồng để sở hữu một công cụ hỗ trợ tập luyện tối ưu hoàn toàn dễ hiểu.

Nơi mua: JOOLA

Việc Minh Hằng đầu tư gần 5 triệu đồng cho cây vợt Joola Tyson McGuffin Magnus 3S cho thấy cô không chỉ chơi pickleball theo trào lưu mà còn thực sự nghiêm túc, đam mê và mong muốn nâng cao trình độ. Hình ảnh nữ ca sĩ ra sân với cây vợt "xịn sò" cũng truyền cảm hứng cho nhiều người hâm mộ: Rằng thể thao không chỉ là để rèn luyện sức khỏe mà còn là cách để tìm thấy niềm vui, sự hứng khởi trong cuộc sống. Ngoài ra, còn 1 số mẫu vợt khác mà team mê pickelball có thể tham khảo thêm dưới đây:

Vợt Pickleball Poviss Active Pro Monos phiên bản 16mm

Nơi mua: Poviss

Vợt Pickleball Kamito Alpha (14mm)

Nơi mua: KAMITO

Vợt Pickelball Facolos Colorful Collection (Sport Series 16MM)

Nơi mua: Đức Sport

Có thể nói, trong khi nhiều người đẹp đầu tư mạnh tay cho thời trang hay mỹ phẩm, thì Minh Hằng lại chứng minh bản thân là một "tín đồ thể thao" chính hiệu. Và cây vợt Joola Tyson McGuffin Magnus 3S chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự lựa chọn thông minh, khẳng định phong cách sống khỏe, sống chất của cô.