5 năm kiên trì chống lão hóa, tôi giữ được làn da và mái tóc khiến ai cũng ngỡ ngàng

Ở tuổi 36, tôi vẫn thường bị bạn bè và cả phụ huynh học sinh trong trường nhầm tưởng là… vừa mới tốt nghiệp đại học. Thật lòng mà nói, tôi cũng từng trải qua một khoảng thời gian khá "down", khi nhìn thấy cơ thể và làn da xuống sắc dần. Nhưng nhờ kiên trì suốt 5 năm với một công thức chống lão hóa riêng, tôi đã tìm lại được vẻ tươi trẻ và sự tự tin.

Công thức của tôi khá đơn giản: ngủ sớm dậy sớm + tập luyện + chăm sóc từ bên trong + dưỡng da + ăn uống hợp lý.

Ngủ sớm, dậy sớm để nạp năng lượng mới

Tôi từng có thói quen thức đến khuya, sáng dậy muộn, thậm chí chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Hậu quả là da dẻ xanh xao, cơ thể mệt mỏi và thiếu sức sống. Sau này, tôi tập cho mình thói quen buông điện thoại trước 10 giờ tối và để cơ thể tự tỉnh giấc vào khoảng 7 giờ sáng. Khi ngủ đủ giấc, tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt: tinh thần minh mẫn, năng lượng dồi dào, và cả gương mặt cũng hồng hào, tươi tắn hơn.

Tập luyện để giữ dáng và trẻ hóa tinh thần

Tôi nhận ra rằng muốn đẹp, phải vận động. Tôi chọn yoga và pilates – những bộ môn vừa nhẹ nhàng vừa giúp phụ nữ tăng cường cơ lõi, điều chỉnh vóc dáng và giải tỏa căng thẳng. Khi tâm trạng tốt, thần thái cũng rạng rỡ hơn. Ngoài ra, tôi còn tập thêm các động tác cho vùng lưng và trồng cây chuối để cải thiện tuần hoàn máu, đồng thời hạn chế tình trạng gương mặt bị chảy xệ theo tuổi tác.

Chăm sóc từ bên trong: Collagen là "vũ khí bí mật"

Tuổi ngoài 30, collagen trong cơ thể mất đi nhanh chóng. Tôi từng loay hoay tìm đủ cách để giữ da căng mịn, và cuối cùng chọn bổ sung Biosil – viên uống kích thích sản sinh collagen. Đây là sản phẩm nhập khẩu từ Bỉ, công thức thuần chay, không phụ gia, an toàn ngay cả với phụ nữ mang thai. Sau 2 tháng kiên trì, tôi thấy tóc chắc khỏe hơn, móng tay bớt giòn, da đàn hồi hơn. Nhìn vào gương, tôi thực sự thấy sự thay đổi từng ngày.

Dưỡng da và massage: Bí quyết "níu giữ" ánh sáng cho làn da

Ngoài việc dưỡng từ bên trong, tôi rất coi trọng việc chăm sóc da bên ngoài. Tôi thường xuyên làm sạch sâu, dùng dầu tẩy trang kết hợp gua sha để massage nâng cơ mặt, rồi đắp mặt nạ cấp ẩm. Trước khi đi ngủ, tôi có thói quen ngâm chân với nước ấm, massage bấm huyệt bằng tinh dầu để lưu thông khí huyết. Thói quen nhỏ này giúp tôi ngủ ngon và sáng hôm sau da mặt trông căng bóng, tươi sáng hơn hẳn. Tôi cũng chăm chỉ massage da đầu và nuôi dưỡng tóc bằng dầu xả chứa keratin.

Ăn uống khoa học: "Bạn là những gì bạn ăn"

Một nguyên tắc tôi luôn nhắc mình: "You are what you eat". Tôi duy trì ba bữa đều đặn mỗi ngày và tuyệt đối không bỏ bữa sáng. Thực đơn của tôi luôn đủ nhóm: tinh bột, rau xanh và protein. Tôi cố gắng ăn tối sớm, hạn chế đồ chiên xào, quá cay mặn hoặc quá ngọt, và giảm thiểu đồ ăn vặt. Khi ăn uống lành mạnh, cơ thể nhẹ nhõm, làn da cũng sáng và mịn màng hơn.

Sau 5 năm kiên trì, tôi nhận ra: tuổi tác không đáng sợ. Những nếp nhăn nhỏ trên gương mặt chẳng làm tôi lo lắng nữa, bởi tôi biết mình đang sống khỏe mạnh và đầy năng lượng. Chỉ cần duy trì lối sống khoa học, ngủ sớm dậy sớm và chăm sóc cơ thể từ trong ra ngoài, phụ nữ chúng ta hoàn toàn có thể giữ được sự trẻ trung và tự tin, bất kể tuổi tác.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: Elasten Official Store

Nơi mua: Orihiro Vietnam

Nơi mua: gilaa

Nơi mua: Hasaki