Thánh thần ơi nhà miền Tây khủng cỡ này: Càng ngắm càng như được "rửa mắt", sân thượng khéo to hơn nhà bạn!

Những ngôi nhà miền Tây luôn khiến người ta phải ngỡ ngàng bởi diện tích rộng đến mức khó tin. Nhiều căn trông lớn đến nỗi ai cũng nghĩ gia đình phải có cả chục người hoặc sống cùng vài thế hệ, nhưng thực tế chỉ là gia đình 3 - 4 thành viên.

Minh chứng rõ rệt không thể không nhắc đoạn clip dài hơn 1 phút trên TikTok, nơi gia chủ khoe căn nhà 3 tầng cực rộng. Nhìn qua, ai cũng trầm trồ với không gian 30 người sống vẫn rộng, nhưng thực tế nhà chỉ có 3 thành viên mà thôi! Clip này gây sốt khi cán mốc 3,2 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt bình luận, đủ thấy rằng nhà miền Tây luôn là đề tài khiến dân tình vừa tò mò vừa thích thú.

TikTok @cuhanh789

Chỉ vài giây lia máy là đã có thể thấy ngay diện tích "khủng" của căn nhà, rộng đến mức khiến ai nhìn cũng phải choáng váng. Kiến trúc tổng thể được xây dựng theo phong cách hiện đại, với gam trắng tinh giản làm nền, điểm xuyết bằng những mảng gỗ trầm ấm ở tay vịn hành lang và hệ tủ kệ. Sự kết hợp này không chỉ mang đến cảm giác hài hòa, mà còn tạo sự cân bằng giữa vẻ đẹp hiện đại và sự ấm cúng gần gũi. Căn nhà được thiết kế với nhiều cửa sổ lớn, đón trọn ánh sáng tự nhiên và gió trời, giúp không gian trong nhà luôn thoáng đãng, dễ chịu. Đây chính xác là tinh thần đặc trưng của những ngôi nhà miền Tây: luôn ưu tiên sự thoải mái, rộng rãi và chan hòa với thiên nhiên.

Căn nhà vốn đã gây ấn tượng thị giác, nhưng khi bước lên sân thượng, ai nấy đều phải "mắt tròn mắt dẹt" thêm lần nữa. Lý do là bởi, khu vực này rộng quá sức tưởng tượng đối với 1 thiết kế sân thượng, nhìn qua giống hệt một sân chơi công cộng, khó tin rằng nó lại nằm trong kiến trúc một căn nhà. Thiết kế mở cùng lan can tối giản, kết hợp tầm view "triệu đô" hướng ra hàng dài cây xanh và nhánh sông Tiền, biến sân thượng thành không gian lý tưởng để ngắm cảnh, thư giãn hay tổ chức những buổi tụ tập ngoài trời.

Ở phần bình luận, hầu hết netizen đều đổ dồn sự chú ý vào không gian sân thượng. Diện tích "khủng" của nó khiến nhiều người đùa rằng nơi đây đủ rộng để biến thành sân tập lái xe, sân chơi đá bóng, thậm chí… sân đáp trực thăng!