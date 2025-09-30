Nữ chính mặc đẹp nhất 2025 đây rồi: Trong phim diện 230 bộ đồ, outfit nào cũng đẹp chấn động tam giới!

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng hiện là một trong những bộ phim gây chú ý nhất. Sau nhiều ồn ào, màn tái xuất của Triệu Lộ Tư trong vai nữ chính Hứa Nghiên càng khiến khán giả quan tâm. Không chỉ diễn xuất, tạo hình của cô cũng liên tục nhận mưa lời khen khi xuất hiện với bất cứ outfit nào cũng nổi bật và cuốn hút. Đáng nói, Triệu Lộ Tư đã tự mình phối tới 230 set đồ cho nhân vật, mang đến cảm hứng thời trang thực tế mà hội chị em hoàn toàn có thể học hỏi.

Một trong những bộ cánh được khen nhiều nhất của Triệu Lộ Tư phải kể đến layout xinh sang khi diện áo sơ mi. Cô nàng phối đơn giản sơ mi trắng cùng chân váy đen ngắn, thêm điểm nhấn là thắt lưng bản to nhằm tạo tỷ lệ hài hòa cho cơ thể. Outfit này đang trở thành trend trên MXH và được nhiều "tỷ tỷ Douyin" phối theo.

Trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, Triệu Lộ Tư liên tục chứng minh khả năng lên đồ chuẩn fashionista. Lần này, người đẹp chọn jeans trắng cạp cao mix cùng áo khoác dáng lửng tông be. Thiết kế tua rua ở tay và viền áo chính là chi tiết đắt giá, giúp set đồ đơn giản bỗng trở nên bắt mắt, cá tính hơn hẳn.

Vẫn là quần trắng quen thuộc, Triệu Lộ Tư đổi gió mix match cùng áo gile sáng màu, vừa gọn gàng vừa thoáng mắt. Kết hợp thêm mũ cói đơn giản, outfit mang lại cảm giác nhẹ nhàng, phóng khoáng, chuẩn style quý cô thanh lịch.

Triệu Lộ Tư diện váy hoa tối màu phối cùng blazer đen, tạo nên set đồ vừa nữ tính vừa thời thượng. Công thức này không chỉ phù hợp với hình tượng Hứa Nghiên trong phim mà còn dễ áp dụng ngoài đời thực. Dù đi làm, gặp gỡ bạn bè hay dạo phố, set đồ đều mang lại vẻ đẹp chỉn chu và hợp hoàn cảnh.

Xuất hiện trong chiếc đầm maxi ôm sát, nổi bật với chất liệu voan mỏng và thiết kế cổ sâu, Triệu Lộ Tư khéo léo mix thêm vòng cổ kim loại bản to, tạo điểm nhấn sang trọng giúp outfit không bị trừ điểm hớ hênh.

Trong phim, Triệu Lộ Tư sắm tận 230 bộ trang phục cho nhân vật Hứa Nghiên, trong đó một nửa là váy vóc đủ kiểu dáng. Cô đặc biệt chuộng những thiết kế mang nét nữ tính, sử dụng chất liệu mềm mại và sang trọng. Váy của Triệu Lộ Tư đa dạng từ dáng dài tay, ngắn tay cho đến cổ yếm, tạo nên phong cách vừa ngọt ngào vừa thanh lịch. Kiểu dáng nào cũng đẹp khó rời mắt, không cần mix thêm phụ kiện cầu kỳ cũng đủ chiếm trọn spotlight.

Diện váy ngắn dáng hai dây, Triệu Lộ Tư khéo léo mix thêm mũ cói và khăn chấm bi quấn cổ, tạo điểm nhấn thanh lịch nhưng không hề "dừ". Nhờ cách kết hợp tinh tế này, outfit trở nên cân bằng giữa nét gợi cảm và sự hiện đại, mang lại vẻ ngoài vừa trẻ trung vừa sành điệu.

Ngoài những bộ cánh sang trọng, trang phục đời thường của Triệu Lộ Tư trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng cũng gây ấn tượng mạnh. Người đẹp diện áo trễ vai đỏ ôm sát, khoe bờ vai thanh mảnh, phối cùng quần jeans dáng suông buộc dây độc đáo. Set đồ tuy đơn giản nhưng vừa gợi cảm vừa cá tính, giúp cô nổi bần bật ở mọi khung hình.

Ngay cả khi chỉ diện áo thun mix chân váy đơn giản, Triệu Lộ Tư vẫn toát lên sức hút riêng. Cô tinh tế chọn tất cao cổ trắng phối cùng giày đồng màu, tạo điểm nhấn cho outfit. Cách kết hợp này vừa mang lại vẻ trẻ trung, vừa khéo léo tôn đôi chân dài, giúp tổng thể thêm cuốn hút.

Một set đồ khác cực nịnh mắt của Triệu Lộ Tư là combo áo thun mỏng phối cùng quần short dệt kim. Dù đơn giản, outfit vẫn khéo léo tôn dáng và giữ được sự trẻ trung, tự nhiên. Đây là kiểu mix đồ đời thường nhưng đủ thu hút ánh nhìn, dễ áp dụng cho nhiều hoàn cảnh.