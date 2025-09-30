7 ngày mặc áo len chuẩn mốt với gợi ý từ hội có gu

Khi tiết trời từ Nam ra Bắc bắt đầu mát mẻ hơn, cũng là lúc giới trẻ rộn ràng sắm sửa tủ đồ mùa cuối năm. Và bất kể xu hướng nào đang lên ngôi, màu sắc nào đang thịnh hành, thì đồ len vẫn luôn là "chân ái".

Gọi thu đông là mùa của những chiếc áo len

… Bởi lý do cực kỳ đơn giản: Len ấm áp, đa dạng, dễ mặc, lại không kén dáng hay kén tuổi. Chỉ cần khéo léo mix match và chọn cho mình kiểu dáng cùng màu sắc phù hợp, là outfit ngay lập tức được "nâng gu".

Và nếu theo dõi dòng trang phục dệt len của UNIQLO trong những mùa thu đông gần đây, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy thương hiệu này luôn biết cách chiều lòng các tín đồ với rất nhiều màu sắc, kiểu dáng mới mẻ. Hãy cùng tham khảo ngay những bản phối ấn tượng với len của những bạn trẻ có gu để thêm ý tưởng "nâng cấp giao diện" xuống phố mùa đông này.

Không cần cầu kỳ, chỉ với một chiếc áo len cổ tròn basic hay cardigan dáng ngắn mix với sơ mi, bạn đã có thể biến hóa đủ phong cách

Gợi ý công thức phối đồ chuẩn trend với len mùa thu đông 2025

1. Áo len + Sơ mi: Thanh lịch chuẩn phong cách modern preppy

Công thức phối lớp kinh điển, không thể nào sai! Bí quyết nằm ở cách để cổ áo và phần gấu sơ mi khẽ lộ ra dưới lớp len, tạo hiệu ứng layering tinh tế, gọn gàng mà vẫn có điểm nhấn.

Bim Nguyễn hoá nữ sinh "cool ngầu" khi mix áo len cổ tròn với quần ống rộng, giày chunky derby. Cô nàng cũng rất thông minh khi chọn áo len màu tím nhạt hút mắt, phối màu trung tính để hướng mọi ánh nhìn vào chiếc áo.

Bim Nguyễn cũng kịp thời gợi ý 2 phong cách phối màu dễ ứng dụng chỉ với combo áo khoác len và sơ mi. Cho những ngày muốn phối nhanh gọn nhưng vẫn đẹp mắt, thì không còn gì phù hợp hơn một cây đồ xanh với nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau. Còn với những cô nàng thích "chơi màu", thì cứ phối ngay một chiếc áo khoác cardigan màu nổi như xanh olive với áo sơ mi baby blue dịu mắt.

2. Len và jeans: Combo năng động của những chuyến vi vu xứ lạnh

Nửa cuối năm cũng là dịp mà những bạn trẻ mê xê dịch bận rộn lên kế hoạch cho những chuyến đi. Và nếu đã chốt lịch trình ghé thăm những điểm đến nổi tiếng với "đặc sản" lạnh se, thì hội trai xinh gái đẹp có thể tham khảo ngay bộ đôi áo len sợi souffle cổ kéo khoá cùng quần jeans dáng suông kinh điển mà Sơn Đoàn đang diện. Đặc biệt, cách phối màu cùng tone của Sơn Đoàn làm tăng cấu trúc và vẻ tinh tế dễ chịu cho trang phục - một cách khoe khả năng "chơi màu" không hề phô trương!

Dáng jeans suông dễ dàng cân bằng phom dày dặn của len, khiến tổng thể set đồ cân đối, không bị lùng bùng, thiếu chỉn chu

3. Áo len ngắn tay: Nữ tính khi phối với chân váy dài, chỉn chu khi mặc cùng quần tây ống suông

Nếu thời tiết mới hơi se lạnh, thì một chiếc áo len ngắn tay cùng cardigan khoác hờ là ý tưởng được chị em tận dụng triệt để. Đặc biệt, một trong những kiểu phối được các nàng mê mẩn nhất, đặc biệt là khi du lịch trời Âu, chính là phối áo len với chân váy dài loe nhẹ thướt tha.

Cho chuyến du lịch lãng mạn cùng "nửa kia", Hạnh Chip chọn combo "ghi điểm": Set áo len vải Milano và chân váy loe cùng chất liệu. Cứ nhìn cách cô nàng Hạnh Chip lên đồ là đủ hiểu hai item này dễ phối, dễ đẹp tới cỡ nào!

Hạnh Chip chia sẻ công thức phối "đồ đôi" nịnh mắt với chồng cùng combo áo len trắng, chân váy nâu cafe. Milano là một dạng đan đặc biệt với các mũi đan xếp sát và dày, tạo bề mặt vải mịn phẳng, đứng phom, ít bai giãn. Thêm "điểm cộng" dễ dàng bảo quản và có thể giặt máy, set đồ len này giúp chị em càng thêm yên tâm để phối kết.

4. Áo cardigan len dáng ngắn: Linh hoạt cho những bản phối layering

Dành cho những tín đồ của layering, thì những chiếc áo khoác cardigan len chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua. Cho mùa mới, UNIQLO mang đến 6 lựa chọn màu sắc cực đa dạng cho chiếc áo cardigan cashmere cổ tròn như Lưu Thanh Xuân. Còn cho ngày ấm áp hơn, các cô nàng có thể tham khảo cách phối đầm dài với chiếc cardigan len Merino cổ tròn thanh lịch như TikToker Túc Anh Hoa. Đặc biệt, item này cũng sở hữu 7 phiên bản màu sắc từ đen, trắng, xám cơ bản, tới đỏ rượu, nâu nhạt, navy ấn tượng.

Cardigan phối cùng chân váy hoặc váy dài là công thức chuẩn chỉnh để tạo nên outfit nữ tính mà vẫn gọn gàng, chỉn chu.