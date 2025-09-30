Mặc trench coat thế nào để toát lên khí chất thanh thuần, chuẩn "dâu hào môn"

Mùa thu này, món đồ không thể thiếu chính là một chiếc áo trench coat thời thượng. Nếu biết cách phối hợp, chiếc áo này có thể ngay lập tức nâng tầm khí chất và gu thẩm mỹ của bạn. Ví dụ, bạn có thể học theo cách phối của hai fashionista: một người chọn trench coat màu kaki mix cùng áo kẻ đỏ - trắng, quần jeans 9 phân và giày lười nâu đậm, tạo cảm giác đơn giản, sạch sẽ; một người khác lại chọn trench coat be sáng, mix áo len xám mỏng, chân váy xếp ly cùng sandal cao gót, mang đến sự thanh lịch, tinh tế.

1. Những lỗi phối trench coat thường gặp

Tránh kết hợp trench coat với quần bó

Nhiều người nghĩ rằng trench coat đi với skinny jeans và boots cao sẽ tạo cảm giác cao ráo, thon gọn. Nhưng thực tế, nếu bạn có nhược điểm như đùi to, hông rộng hay vòng eo chưa gọn, thì skinny jeans sẽ phô bày toàn bộ khuyết điểm.

Muốn chân dài, hãy thử công thức “trên dài - dưới ngắn”

Thay vì mặc trench coat với quần bó và boots, bạn có thể đổi sang phối trench coat với quần short và boots cao cổ. Kiểu này không chỉ tôn dáng mà còn thời thượng, cá tính.

Phối đồ đúng cho style hằng ngày

Hãy thử quần ống thu, ví dụ quần trắng lửng, mix cùng trench coat đen, sơ mi xanh nhạt và giày lười nâu. Outfit này giúp đôi chân dài hơn, vừa gọn gàng vừa lịch sự. Đừng quên sơ vin áo và thắt thêm thắt lưng để nâng cao vòng eo.

2. Mẹo nâng cao vòng eo với trench coat

Nên chọn những mẫu trench coat có thiết kế chiết eo hoặc đi kèm dây thắt lưng. Chỉ cần cột nhẹ thành nơ, vòng eo sẽ gọn gàng hơn, đồng thời tạo hiệu ứng tôn dáng.

Với người thấp, nên chọn trench coat dài hơn đầu gối từ 3 - 5cm, tránh loại quá dài đến bắp chân vì dễ “dìm dáng”.

Nên mặc mở cúc áo để lộ phần thắt lưng bên trong, giúp dáng cao và thon hơn.

Có thể thêm phụ kiện như khăn choàng vai, xắn gấu quần để khoe ankle boots, tăng cảm giác thanh thoát.

Nếu bạn thuộc dáng người chữ H, có thể chọn trench coat dáng thẳng, phối cùng quần ống rộng kẻ sọc để kéo dài cơ thể. Với ai thích cá tính, hãy thử trench coat be sáng mix áo thun đen ngắn, quần ống đứng xanh, giày combat boots - style này chụp ảnh du lịch Tây Bắc, Tây Tạng thì “chất” khỏi bàn.

3. Chọn giày khi mặc trench coat

Đôi giày ảnh hưởng lớn đến tổng thể.

+ Boots/Martin boots: mix với trench coat + jeans tạo cảm giác cool ngầu.

+ Giày Mary Jane đỏ: phối cùng jeans ống đứng + trench coat kaki + áo thun trắng cho vibe trẻ trung, năng động.

+ Sandal cao gót: mix trench coat đen + quần âu để tăng nét thanh lịch, trí thức.

+ Giày cao gót 3-5cm: phối trench coat + chân váy, vừa nữ tính vừa ổn định, thích hợp cho phụ nữ trưởng thành.

+ Sneaker trắng hoặc giày vải: hợp với trench coat pastel, tiện di chuyển cho dân công sở bận rộn.

4. Trench coat kết hợp cùng váy

Trench coat rất hợp khi đi với váy, nhất là váy có dáng xòe nhẹ để che khuyết điểm (hông rộng, đùi to, bụng nhỏ).

Ví dụ: trench coat + chân váy nâu, mùa đông có thể thêm áo khoác ngoài → tạo cảm giác thanh lịch cho phụ nữ trung niên, còn với cô nàng nhỏ nhắn thì lại đáng yêu, ngọt ngào.

Lưu ý bảng màu: không quá 3 màu trong một set. Chẳng hạn, trench coat kaki phối váy đỏ nâu hoặc váy trắng tinh khôi để có hiệu ứng màu sắc rõ ràng, sang trọng.

Một lựa chọn khác: trench coat xanh avocado + chân váy trắng + giày lười nâu, tạo hiệu ứng “mất nửa thân dưới”, khoe đôi chân dài gợi cảm.

Hoàn thiện outfit với phụ kiện như khăn lụa, mũ beret, mũ cói và chọn túi xách vừa phải (túi hộp nhỏ hoặc túi đeo chéo cỡ trung) để giữ sự cân đối.

Dù phối trench coat với váy hay quần, hãy nhớ: “mặc rộng, đừng mặc bó; chọn dáng vừa, đừng chọn quá dài; phối màu tối giản, đừng quá rực rỡ.” Nắm được 4 tips này, việc mặc đẹp với trench coat mùa thu sẽ trở nên vô cùng dễ dàng.