Tôi mất 5 năm để biến mái tóc thưa thớt trở nên dày dặn và bồng bềnh trở lại

Có một thời gian, tôi thực sự hoảng hốt mỗi lần nhìn vào gương. Đường ngôi tóc ngày một rộng ra, vùng trán trông như bị khuyết góc, tóc rụng nhiều đến mức chỉ cần vuốt nhẹ cũng thấy từng nắm. Tôi đã thử nhiều loại dầu gội, serum kích thích mọc tóc, thậm chí uống cả viên uống bổ sung, nhưng kết quả chỉ cải thiện chút ít rồi lại đâu vào đấy.

Đỉnh điểm là khi tôi bắt đầu nhịn ăn để ép cân, tóc rụng không kiểm soát. Nhìn mái tóc thưa dần, tôi hiểu rằng mình cần thay đổi triệt để, không chỉ dùng sản phẩm bên ngoài, mà còn phải dưỡng từ trong ra ngoài, từ chế độ ăn uống, sinh hoạt đến cách gội đầu. Và đó là lúc tôi bắt đầu hành trình 5 năm nuôi tóc, để rồi hôm nay có thể tự tin nói rằng: tóc của tôi đã thực sự trở lại, dày và chắc khỏe hơn bao giờ hết.

Chăm sóc từ bên ngoài – làm đúng cách để tóc bớt tổn thương

Tôi nhận ra rằng tóc không chỉ cần sản phẩm đắt tiền, mà quan trọng nhất là cách mình đối xử với da đầu hàng ngày .

+ Chải tóc: Tôi áp dụng cách chải từ trán ra sau gáy, mỗi ngày khoảng 200 lượt. Không chỉ giúp tóc gọn gàng, động tác này còn như một kiểu massage, giúp lưu thông máu da đầu.

+ Gội đầu: Tôi bỏ thói quen gãi da đầu bằng móng tay. Thay vào đó, dùng thịt ngón tay xoa bóp nhẹ nhàng. Trọng tâm là làm sạch da đầu , vì dầu thừa và bụi bẩn đều tích tụ ở đây chứ không phải trên sợi tóc.

+ Tần suất gội: Trước đây tôi nghĩ “ít gội sẽ tốt”, nhưng thực tế, để tóc bết dầu quá lâu chỉ khiến chân tóc yếu và rụng nhiều hơn. Tôi điều chỉnh thành gội ngay khi thấy tóc bết, giữ nhịp đều đặn theo tình trạng da đầu.

+ Sản phẩm gội xả: Tôi không để da đầu “quen thuốc”. Thay vì dùng mãi một loại, tôi chọn 3 đến 4 sản phẩm phù hợp và thay phiên nhau dùng. Nhờ vậy da đầu không bị nhờn thành phần và vẫn giữ cân bằng.

+ Thói quen sau gội: Tôi dùng mũ trùm thấm nước thay cho việc chà xát bằng khăn bông. Như vậy tóc ít bị gãy rụng hơn.

Đắp gừng nghiền: Một mẹo tôi khá thích là thỉnh thoảng đắp gừng tươi xay nhuyễn lên da đầu 5 -10 phút rồi rửa sạch. Cảm giác ấm nóng giúp da đầu “thức dậy”, tóc mọc nhanh hơn.

Bên cạnh đó, tôi cũng giữ một số thói quen nhỏ: thay vỏ gối định kỳ để tránh dầu thừa quay lại da đầu, đổi ngôi tóc để không gây rụng do lực kéo, và quan trọng nhất là ngủ sớm, vì từ 22h đến 2h sáng là “giờ vàng” để tóc tái tạo.

Chăm sóc từ bên trong – nuôi dưỡng bằng chế độ ăn

Nếu bên ngoài là cách bảo vệ tóc khỏi tổn thương, thì chế độ ăn uống chính là gốc rễ để tóc mọc khỏe. Tôi hiểu ra rằng “tóc là phần dư của huyết”. Khi khí huyết không đủ, tóc khó mà chắc khỏe. Vì vậy tôi thêm vào chế độ ăn các món bổ máu như canh ngũ đỏ (đậu đỏ, táo đỏ, kỷ tử, hoa hồng, đường đỏ…), nước táo nấu với hoàng kỳ , hay sữa đậu phộng + đậu đỏ, giúp cơ thể khỏe hơn, tóc cũng mọc đều và ít rụng.

+ Thực phẩm màu đen: Người xưa nói “thận hoa ở tóc”, mà thực phẩm màu đen lại bổ thận. Tôi thường nấu cháo ngũ đen (đậu đen, mè đen, gạo đen, dâu tằm đen, kỷ tử đen, óc chó), hoặc đơn giản là uống bột mè đen.

+ Protein: Tóc cần nhiều đạm, nên tôi ăn đủ từ thịt, cá, trứng, sữa, đậu. Tôi cố gắng duy trì ít nhất 50g protein/ngày.

+ Vitamin B: Có nhiều trong chuối, rau bina, bông cải xanh – giúp tổng hợp melanin và keratin.

+ Vitamin A: Có trong táo, cà rốt, cà chua, nếu thiếu sẽ làm tóc mọc chậm.

+ Khoáng chất: Kẽm trong trứng, thịt bò, thịt cừu, lạc giúp điều tiết dầu và thúc đẩy tóc mọc mới.

+ Carb lành mạnh: Tôi hạn chế tinh bột tinh chế (bánh ngọt, cơm trắng), thay bằng khoai và ngũ cốc nguyên hạt để tránh mất cân bằng nội tiết gây rụng tóc.

Thành quả sau 5 năm – tóc dày trở lại và tinh thần cũng thay đổi

Kiên trì suốt 5 năm, kết quả đến một cách từ từ nhưng rõ ràng. Tóc tôi không còn rụng từng nắm, đường ngôi tóc dần khép lại, sợi tóc mới mọc khỏe và đen bóng. Bạn bè gặp lại đều bất ngờ: “Sao tóc cậu dày thế?”. Thậm chí tôi cũng không nghĩ có ngày mình sẽ lấy lại mái tóc bồng bềnh như xưa.

Điều tuyệt vời là ngoài mái tóc, tôi cũng thay đổi cả tinh thần. Ăn uống điều độ, ngủ sớm, giảm stress, tất cả đều khiến tôi khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng hơn. Nuôi tóc không chỉ là câu chuyện làm đẹp, mà còn là hành trình học cách yêu thương bản thân.

Mái tóc chính là “vương miện tự nhiên” của mỗi người phụ nữ. Nếu bạn cũng đang khổ sở vì tóc rụng, tóc thưa, hãy tin rằng chỉ cần kiên trì chăm sóc từ trong ra ngoài, kết quả chắc chắn sẽ đến. Tôi đã mất 5 năm để lấy lại mái tóc của mình, và tôi tin bạn cũng có thể.



