Tin nhắn từ Apple Watch giúp cô gái béo phì giảm khoảng 80kg

Một cảnh báo tưởng như vô thưởng vô phạt từ chiếc Apple Watch khi Laura Self - người mẹ 37 tuổi sống tại Southampton, Anh - đang ngồi trên ghế sofa đã trở thành bước ngoặt của cô. Từ mức cân nặng cao nhất lên tới 159kg, gặp khó khăn trong cả việc đi lại lẫn sinh hoạt thường ngày, Laura đã từng bước thay đổi cuộc đời mình, giảm đúng một nửa trọng lượng cơ thể - khoảng 80kg, chỉ còn 76 kg, trở lại cuộc sống năng động, khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Laura cho biết cô thừa cân từ nhỏ. Việc thiếu kiến thức dinh dưỡng , cộng với môi trường học tập và làm việc nhiều áp lực khi theo nghề điều dưỡng, thường xuyên làm ca dài, khiến cân nặng của cô tăng nhanh.

Sau khi sinh con trai, tình trạng càng trở nên nghiêm trọng. Có thời điểm Laura đạt mức cân nặng 159kg và gần như không còn khả năng vận động bình thường. Những công việc đơn giản như đứng dậy, ngồi xuống hay đi lại đều trở thành thử thách.

Laura trước khi giảm cân.

Bước ngoặt đầu tiên đến vào một ngày Laura đang nghỉ ngơi trên ghế sofa thì chiếc Apple Watch bất ngờ gửi thông báo hỏi cô có đang tập thể dục hay không, bởi nhịp tim tăng cao dù cô không hề vận động. Lo lắng, Laura tìm đến bác sỹ đa khoa. Sau thăm khám và tư vấn, cô được thông báo rằng phẫu thuật giảm cân là lựa chọn khả thi nhất trong tình trạng của mình.

Suốt 6 tháng sau đó, Laura trải qua quá trình tư vấn, hỗ trợ tâm lý và các chương trình chuẩn bị trước phẫu thuật. Tuy nhiên, điều khiến cô suy sụp là dù đã nỗ lực, cân nặng chẳng những không giảm mà còn tiếp tục tăng.

Cuối cùng, Laura quyết định phẫu thuật thu nhỏ dạ dày. Hai năm sau ca mổ, cô giảm xuống còn 108kg. Đến năm 2020, khi lệnh phong tỏa vì đại dịch COVID-19 được ban hành, cân nặng của Laura lại nhích lên khoảng 114kg.

Chính trong giai đoạn này, Laura nhận ra rằng phẫu thuật chỉ giải quyết phần ngọn, còn gốc rễ vấn đề nằm ở mối liên hệ tâm lý phức tạp với thức ăn. Cô thừa nhận mình có sự gắn bó về mặt cảm xúc và cả biểu hiện nghiện ăn uống.

Laura trong hành trình giảm cân.

Thức ăn trở thành nguồn an ủi, đồng thời là nguyên nhân khiến cô rơi vào vòng luẩn quẩn của tự ti, mệt mỏi và trầm cảm. Cân nặng quá khổ khiến Laura gần như cạn kiệt năng lượng, vừa khó hoàn thành công việc điều dưỡng, vừa không thể trở thành người mẹ năng động như mong muốn. Ngay cả việc ngồi vừa vào ghế cũng khiến cô lo lắng.

Năm 2023, trong lúc lướt Instagram, Laura tình cờ biết đến chế độ ăn kiêng 1:1 và quyết định thử. Khác với những lần giảm cân trước đây, lần này cô tiếp cận nó như một quá trình “xây dựng lại” mối quan hệ với thức ăn.

Laura tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch, sử dụng 4 sản phẩm cân bằng dinh dưỡng mỗi ngày, được thiết kế để đáp ứng đủ nhu cầu cơ thể mà không cần phải tự tính toán phức tạp. Song song với đó, cô nhận được sự hỗ trợ cá nhân từ chuyên gia tư vấn Gemma.

Theo Laura, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở yếu tố tâm lý và sự đồng hành. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình được lắng nghe, được hướng dẫn một cách không phán xét và có người giúp theo dõi tiến trình. Nhờ chế độ ăn khoa học kết hợp hỗ trợ cá nhân, Laura không còn cảm giác đói triền miên, năng lượng cải thiện rõ rệt, các chỉ số xét nghiệm máu trở lại bình thường.

Người phụ nữ Anh tự tin hơn khi giảm cân.

Những thay đổi tích cực về ngoại hình như da, tóc cũng giúp cô thêm tự tin. Quan trọng hơn, cô bắt đầu cảm thấy mình thực sự kiểm soát được cuộc sống.

Từ cuối năm 2023, khi cân nặng ở mức khoảng 112kg, Laura liên tục giảm trong 7 tháng và đến tháng 7/2024, cân nặng còn 79kg. Đến năm 2025, Laura xuống còn khoảng 72kg, còn hiện tại, cô nặng khoảng 76kg.

Không chỉ là sự thay đổi về con số trên cân, Laura cho biết sự chuyển biến lớn nhất nằm ở tinh thần. Từ trạng thái mệt mỏi, trầm cảm, cô tìm lại được niềm vui vận động, cảm giác hứng khởi mỗi sáng thức dậy và khả năng tham gia trọn vẹn vào các hoạt động cùng con cái. Trước đây, Laura luôn lo lắng liệu mình có ngồi vừa ghế hay không, nay cô có thể chạy 5km trên bãi biển.

Kỷ niệm đặc biệt đánh dấu bước ngoặt của Laura là khi quay lại khu nghỉ dưỡng từng đến nhiều năm trước, nơi trước kia cô hầu như không thể đi bộ. Lần này, Laura hoàn thành quãng chạy 5km dọc bãi cát. Với cô, đó là khoảnh khắc khẳng định cuộc đời mình đã thực sự thay đổi.

Sự chuyển mình mạnh mẽ này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân mà còn mở ra hướng đi mới trong sự nghiệp của Laura. Được truyền cảm hứng từ chính hành trình của mình và sự hỗ trợ của chuyên gia tư vấn, cô quyết định đào tạo để trở thành tư vấn viên của The 1:1 Diet, với mong muốn giúp đỡ những người đang ở trong hoàn cảnh tương tự như cô trước đây. Công việc mới thậm chí còn giúp Laura chi trả cho ca phẫu thuật loại bỏ da thừa, bước hoàn thiện cuối cùng trong quá trình thay đổi hình thể.

Cô cũng vừa hoàn thành chương trình thạc sỹ.

Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đều bất ngờ trước diện mạo mới của Laura. Có lần, khi cô xuất hiện tại nơi làm việc, một bệnh nhân hỏi đồng nghiệp rằng “dạo này Laura thế nào rồi” trong khi chính cô đang đứng trước mặt. Câu chuyện nhanh chóng trở thành kỷ niệm vui trong môi trường làm việc, phản ánh mức độ thay đổi rõ rệt của cô.

Song song với công việc điều dưỡng, Laura hiện điều hành hoạt động tư vấn dinh dưỡng đang phát triển. Cô cũng vừa hoàn thành chương trình thạc sỹ và chia sẻ rằng khoảnh khắc bước lên sân khấu nhận bằng, khi đã giảm khoảng 80kg, mang ý nghĩa rất đặc biệt. Dù đã ổn định cân nặng, Laura vẫn duy trì liên lạc hàng tuần với Gemma để tiếp tục nhận hỗ trợ, đảm bảo giữ vững lối sống mới.

Từ câu chuyện của mình, Laura mong muốn gửi thông điệp tích cực tới những người đang vật lộn với cân nặng. Cô cho rằng thất bại trong quá khứ không đồng nghĩa với việc không thể thay đổi. Điều quan trọng là tìm được phương pháp phù hợp, có sự hỗ trợ và xây dựng lại tư duy, thói quen một cách bền vững. Với Laura, hành trình bắt đầu từ một tin nhắn trên chiếc đồng hồ thông minh đã dẫn tới sự thay đổi toàn diện, mở ra một chương mới khỏe mạnh và trọn vẹn hơn của cuộc đời.