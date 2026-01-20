Có một năm, khi mẹ bắt đầu đau khớp còn bố hay mất ngủ, tôi nhìn quà Tết bằng một cách khác

Trước đây, tôi cũng như nhiều người khác. Tết đến là nghĩ ngay đến bánh kẹo, giỏ quà đầy ắp, hay những món "có vẻ sang". Nhưng càng lớn, tôi càng thấy những món quà ấy thường chỉ nằm yên một góc. Có món quá ngọt, có món cha mẹ ngại dùng, có món chỉ mang tính hình thức nhiều hơn là giá trị thực sự.

Năm đó, khi thấy mẹ than mệt vì đau khớp gối mỗi lúc trời trở lạnh, còn bố thì hay khó ngủ, tôi bắt đầu nghĩ khác đi. Tôi tự hỏi: liệu món quà Tết có thể trở thành một cách chăm sóc sức khỏe âm thầm nhưng lâu dài không?

Tôi bắt đầu từ việc hiểu cha mẹ cần gì, chứ không mua theo cảm tính

Điều đầu tiên tôi làm không phải là đi mua quà ngay, mà là quan sát và lắng nghe nhiều hơn. Cha mẹ tôi không hay nói về sức khỏe, nhưng cơ thể thì không biết giấu.

Bố tôi dễ mệt khi thời tiết thay đổi, huyết áp đôi lúc không ổn định. Mẹ tôi thì đau nhức xương khớp, ăn uống cũng kém hơn trước. Những điều ấy không phải là bệnh nặng, nhưng nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sống – đặc biệt trong những ngày Tết nhiều sinh hoạt, nhiều cuộc gặp gỡ.

Tôi nhận ra rằng, với người trên 60 tuổi, quà Tết không cần phải gây bất ngờ, mà cần mang lại cảm giác yên tâm.

Quà Tết sức khỏe, với tôi, phải đáp ứng 3 điều

Khi đã xác định chọn quà theo hướng chăm sóc sức khỏe, tôi tự đặt ra cho mình 3 nguyên tắc rất rõ ràng.

Thứ nhất, phải phù hợp với độ tuổi. Tôi tránh những sản phẩm quá "mạnh", quá phức tạp hay khiến cha mẹ phải thay đổi thói quen sinh hoạt đột ngột. Người lớn tuổi cần sự nhẹ nhàng và đều đặn.

Thứ hai, dễ dùng và có thể duy trì hằng ngày. Tôi chọn những sản phẩm có thể trở thành một phần trong thói quen sinh hoạt, giống như uống nước ấm buổi sáng hay đi bộ mỗi chiều.

Thứ ba, không khiến cha mẹ cảm thấy mình "đang yếu". Tôi rất để ý điều này. Quà Tết là lời chúc đầu năm, nên nó cần mang ý nghĩa nâng đỡ, đồng hành, chứ không phải nhắc nhở về bệnh tật.

Tôi chọn quà Tết theo từng vấn đề sức khỏe thường gặp ở người trên 60 tuổi

Với bố, tôi ưu tiên những sản phẩm giúp hỗ trợ tim mạch và tuần hoàn, để cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết lạnh và những thay đổi trong sinh hoạt dịp Tết. Tôi không nói quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng bảo đó là món quà con cái mong bố luôn khỏe để còn đi chơi Tết với cháu.

Với mẹ, tôi quan tâm nhiều hơn đến xương khớp và giấc ngủ. Khi cơ thể bớt đau nhức, ngủ ngon hơn, tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều. Tôi nhận ra rằng, đôi khi chỉ cần ngủ sâu một giấc cũng đủ để ngày hôm sau vui vẻ hơn.

Ngoài ra, tôi không quên những sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa. Tết nhiều món ngon, nhưng ăn không tiêu thì niềm vui cũng vơi đi một nửa. Tôi muốn cha mẹ có thể ăn uống nhẹ nhàng, thoải mái, không phải lo đầy bụng hay táo bón sau Tết.

Khoảnh khắc tôi biết mình đã chọn đúng

Điều khiến tôi thấy yên tâm nhất không phải là món quà trông đẹp đến đâu, mà là phản ứng của cha mẹ. Không phải sự bất ngờ, mà là cảm giác được quan tâm.

Mẹ tôi bảo: "Mấy thứ này dùng quen rồi, thấy người nhẹ hơn". Còn bố tôi thì chỉ cười: "Con để ý thế là bố vui rồi".

Lúc ấy, tôi hiểu rằng quà Tết sức khỏe không cần phải được gói cầu kỳ hay nói lời hoa mỹ. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là một cách con cái nói với cha mẹ rằng: chúng con mong bố mẹ khỏe mạnh, để mỗi cái Tết đều là một lần sum vầy trọn vẹn.

Sau cùng, quà Tết ý nghĩa nhất vẫn là sự đồng hành lâu dài

Tết rồi sẽ qua, mâm cỗ sẽ dọn đi, bánh kẹo cũng sẽ vơi dần. Nhưng sức khỏe thì ở lại, từng ngày, từng năm, đó là những điều làm tôi trăn trở.

Từ khi chọn quà Tết theo hướng chăm sóc sức khỏe, tôi nhận ra mình cũng thay đổi. Tôi gọi điện hỏi cha mẹ nhiều hơn, để ý hơn đến sinh hoạt hằng ngày của họ. Quà Tết vì thế không còn là một món đồ, mà trở thành một lời nhắc nhở cho chính tôi: Chăm sóc cha mẹ không chỉ là chuyện ngày Tết, mà là việc nên bắt đầu từ hôm nay.