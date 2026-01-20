Thêm 1 loại quả vào ướp, thịt bò nấu xong mềm mọng, thơm ngon, bổ sung sắt cực tốt

Thịt bò từ lâu được xem là một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý. Theo Healthline, thịt bò là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu, giúp xây dựng và duy trì khối cơ, đặc biệt quan trọng với người lao động nặng, người tập thể thao và người lớn tuổi. Ngoài protein, thịt bò còn rất giàu sắt heme, dạng sắt mà cơ thể hấp thu tốt hơn nhiều so với sắt từ thực vật, nhờ đó giúp phòng ngừa thiếu máu, giảm mệt mỏi và cải thiện khả năng tập trung.

Bên cạnh đó, WebMD cho biết thịt bò cung cấp kẽm, một vi chất cần thiết cho hệ miễn dịch, quá trình lành vết thương và tổng hợp ADN. Thịt bò cũng chứa vitamin B12 với hàm lượng cao, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ thần kinh, hỗ trợ tạo hồng cầu và duy trì chức năng não bộ. Ngoài ra, các hợp chất như creatine và carnosine trong thịt bò được cho là có lợi cho sức mạnh cơ bắp và hiệu suất vận động.

Tuy nhiên, dù ngon miệng và bổ dưỡng là vậy nhưng nhiều người lại ngại ăn thịt bò vì nếu không biết nấu rất dễ bị dai.

Thực tế, nguyên nhân khiến thịt bò thường bị dai nằm ở cấu trúc protein bên trong. Trong thịt bò có nhiều sợi cơ và mô liên kết chứa collagen, đây là những protein tạo nên cấu trúc chắc và cứng của thớ thịt. Khi nấu không đúng cách, các protein này không bị phá vỡ hoàn toàn, khiến thịt khó nhai.

Để làm thịt bò mềm mọng mà vẫn thơm ngon bổ dưỡng, bạn có thể sử dụng phương pháp này:

Phương pháp làm mềm thịt bằng nhiệt

Nếu từng cho một miếng thịt dai vào nồi hầm chậm và sau một ngày mở nắp ra thấy thịt mềm rục, dễ tách, bạn đã trực tiếp trải nghiệm phương pháp làm mềm bằng nhiệt. Trong quá trình này, nhiệt độ cao từ từ phá vỡ các mô liên kết trong thịt, giúp thớ thịt trở nên mềm hơn khi ăn.

Khi nhiệt độ đạt khoảng 60 độ C trở lên, collagen bao quanh các sợi cơ bắt đầu co lại, ép nước trong thịt thoát ra ngoài. Đây là lý do vì sao các miếng thịt bị nấu quá kỹ, như bít tết chín hoàn toàn, thường trở nên khô và cứng. Tuy nhiên, khi nhiệt độ vượt mốc 71 độ C, collagen lại tiếp tục biến đổi thành gelatin. Chất này không chỉ bù đắp một phần lượng nước đã mất mà còn tạo ra một lớp gel mềm bao bọc các sợi cơ, khiến thịt đạt đến trạng thái “mềm đến mức chỉ cần dùng nĩa là tách ra được”.

Trong phương pháp xử lý nhiệt, nguồn nhiệt có thể là nhiệt khô như nướng trên vỉ, hoặc nhiệt ẩm như hầm, nhưng điểm mấu chốt là phải gia nhiệt từ từ trong thời gian dài. Nếu nhiệt quá cao và quá nhanh, bề mặt thịt sẽ cháy sém trước khi collagen bên trong kịp phân hủy, khiến thịt vẫn dai. Cách làm này đặc biệt phù hợp với những phần thịt chứa nhiều mô liên kết như sườn hoặc ức bò, nhất là khi nướng chậm ở nhiệt độ thấp. Ngược lại, các phần thịt vốn mềm và ít collagen như thăn bò hoặc sườn heo lại không phù hợp, bởi chúng không cần và cũng không nên nấu đến mức nhiệt đủ cao để collagen bị phá vỡ.

Phương pháp làm mềm thịt bằng enzyme

So với xử lý bằng nhiệt, làm mềm thịt bằng enzyme là phương pháp ít người quen thuộc hơn. Enzyme là các phân tử sinh học có khả năng thúc đẩy phản ứng hóa học. Trong quá trình ủ thịt khô tự nhiên, các enzyme có sẵn trong thịt sẽ dần phân giải collagen theo thời gian, giúp thịt mềm và đậm đà hơn mà không làm thay đổi cấu trúc sợi cơ.

Nhược điểm của cách này là thời gian rất dài, thường kéo dài hơn 20 ngày. Bên cạnh đó, do thịt bị mất nước và lớp ngoài phải cắt bỏ trước khi chế biến, lượng thịt hao hụt có thể vượt quá một phần ba.

May mắn là vẫn có những cách tận dụng enzyme nhanh và đơn giản hơn. Nhiều loại trái cây như kiwi, dứa hay đu đủ chứa enzyme có khả năng làm mềm thịt. Dù hương vị mang lại không đậm sâu như ủ khô truyền thống, chúng có thể được thêm trực tiếp vào nước ướp và phát huy tác dụng nhanh hơn. Chẳng hạn, bromelain trong dứa hoạt động rất mạnh, đến mức nếu ướp quá lâu, thịt có thể bị nhũn và nát như thịt xay.

Trong số các loại trái cây này, kiwi thường được đánh giá cao vì chứa enzyme actinidin, có khả năng phân giải mô liên kết hiệu quả nhưng ít gây hiện tượng mềm quá mức. Hương vị của kiwi cũng khá trung tính, không lấn át mùi vị của thịt và gia vị. Ngoài ra, ở nhiều nơi, kiwi dễ mua và có giá hợp lý hơn so với đu đủ.

Khi sử dụng, chỉ cần cho khoảng một đến hai thìa kiwi xay nhuyễn vào mỗi cốc nước ướp. Hiệu quả làm mềm phụ thuộc vào lượng kiwi và thời gian ướp. Thực tế cho thấy, ngay cả khi để thịt ngâm trong nước ướp có kiwi suốt nhiều ngày, kết cấu thịt vẫn có thể được giữ ở mức chấp nhận được nếu kiểm soát liều lượng hợp lý.

Nguồn và ảnh: QQ