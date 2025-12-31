Khi cảm giác mệt mỏi cuối năm không còn là “chuyện nhỏ”

Ảnh minh họa: Charliepix

Nhiều người chấp nhận cảm giác mệt mỏi kéo dài như một phần tất yếu của nhịp sống gấp gáp, coi đó chỉ là hệ quả của áp lực tạm thời. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng, khi sự mệt mỏi kéo dài, đi kèm những thay đổi về thể chất và tinh thần, đây có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang quá tải và cần được quan tâm đúng mức.

Mệt mỏi cuối năm không chỉ đơn thuần là cảm giác thiếu năng lượng sau một ngày làm việc. Nhiều người rơi vào trạng thái uể oải kéo dài, khó tập trung, dễ cáu gắt, mất ngủ hoặc ngủ không sâu giấc. Một số trường hợp còn xuất hiện các triệu chứng thể chất như đau đầu, đau cơ, rối loạn tiêu hóa, hồi hộp, cảm giác nặng ngực hoặc chán ăn. Khi những biểu hiện này lặp lại liên tục, hiệu suất làm việc suy giảm và chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng rõ rệt.

Theo các chuyên gia tâm lý và y tế, áp lực công việc dồn dập, thời hạn chồng chéo, cùng với lo toan tài chính và các mối quan hệ xã hội vào dịp cuối năm là những yếu tố chính khiến cơ thể và tinh thần rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Bên cạnh đó, thời tiết lạnh, thiếu ánh nắng, thay đổi thói quen sinh hoạt và ăn uống cũng góp phần làm trầm trọng thêm cảm giác mệt mỏi.

Đáng chú ý, không ít người có xu hướng tự “cố gắng thêm một chút” bằng cách thức khuya, sử dụng cà phê, đồ uống tăng lực hoặc rượu bia để duy trì tỉnh táo. Những biện pháp này có thể mang lại cảm giác tạm thời, nhưng về lâu dài lại khiến cơ thể suy kiệt hơn, rối loạn giấc ngủ và làm tăng nguy cơ lo âu, trầm cảm. Khi mệt mỏi kéo dài nhưng không được nghỉ ngơi hợp lý, cơ thể dễ rơi vào vòng luẩn quẩn của kiệt sức.

Các chuyên gia cũng cho biết, mệt mỏi kéo dài có thể là dấu hiệu sớm của nhiều vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, từ rối loạn giấc ngủ, thiếu hụt vi chất, suy giảm miễn dịch đến các rối loạn tâm thần như lo âu, trầm cảm theo mùa. Ở một số người, đặc biệt là người cao tuổi hoặc người có bệnh nền, tình trạng này còn làm tăng nguy cơ tái phát hoặc làm nặng thêm bệnh mạn tính.

Việc nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo là rất quan trọng. Khi cảm giác mệt mỏi không thuyên giảm dù đã nghỉ ngơi, kèm theo mất ngủ kéo dài, thay đổi cảm xúc rõ rệt, giảm hứng thú với các hoạt động thường ngày hoặc các triệu chứng thể chất bất thường, người dân nên chủ động tìm kiếm sự tư vấn y tế. Sự hỗ trợ kịp thời có thể giúp ngăn chặn những hệ lụy nghiêm trọng hơn về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Để giảm thiểu mệt mỏi cuối năm, các chuyên gia khuyến cáo mỗi người cần điều chỉnh nhịp sinh hoạt một cách thực tế. Việc sắp xếp công việc hợp lý, dành thời gian nghỉ ngơi ngắn trong ngày, duy trì giấc ngủ đủ và chất lượng, cùng với chế độ ăn uống cân bằng là những yếu tố then chốt. Bên cạnh đó, vận động nhẹ nhàng, tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên và hạn chế lạm dụng các chất kích thích cũng góp phần giúp cơ thể phục hồi.

Mệt mỏi cuối năm không phải lúc nào cũng là vấn đề nghiêm trọng, nhưng khi nó kéo dài và ảnh hưởng đến sức khỏe, đó không còn là “chuyện nhỏ”. Lắng nghe cơ thể, cho phép bản thân được nghỉ ngơi và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết chính là cách bảo vệ sức khỏe bền vững, để mỗi người bước vào năm mới với trạng thái tốt hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.