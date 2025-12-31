Tắm nước nóng quá lâu trong mùa đông có thể gây nguy hiểm?

Ảnh minh họa: Sambarfoto

Trong những ngày mùa đông giá lạnh, tắm nước nóng mang lại cảm giác dễ chịu và giúp cơ thể nhanh chóng ấm lên. Tuy nhiên, thói quen ngâm mình hoặc tắm nước nóng quá lâu, đặc biệt trong không gian kín, lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, thậm chí có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm nếu không được nhận biết và phòng tránh kịp thời.

Theo các chuyên gia y tế, khi cơ thể tiếp xúc với nước nóng trong thời gian dài, các mạch máu ngoại vi sẽ giãn ra mạnh để giải phóng nhiệt. Sự giãn mạch này khiến huyết áp có thể giảm đột ngột, làm lượng máu dồn về tim và não bị thay đổi. Ở những người có bệnh nền tim mạch, huyết áp hoặc người cao tuổi, sự thay đổi này dễ gây chóng mặt, choáng váng, thậm chí ngất xỉu ngay trong phòng tắm.

Không ít trường hợp tai nạn sinh hoạt đã xảy ra khi người tắm nước nóng quá lâu bị tụt huyết áp, mất ý thức và ngã trong phòng tắm. Môi trường trơn trượt khiến nguy cơ chấn thương càng cao, đặc biệt là chấn thương sọ não hoặc gãy xương ở người lớn tuổi. Đây là những tình huống nguy hiểm nhưng thường bị xem nhẹ vì diễn ra âm thầm trong sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh nguy cơ tụt huyết áp, việc tắm nước nóng kéo dài còn ảnh hưởng đến hệ hô hấp, nhất là khi phòng tắm kín, ít thông khí. Hơi nước nóng làm tăng độ ẩm, khiến không khí trở nên ngột ngạt, dễ gây cảm giác khó thở, mệt mỏi, nhất là ở người mắc bệnh phổi mạn tính hoặc hen phế quản. Trường hợp sử dụng bình nóng lạnh hoặc thiết bị đun nước không bảo đảm an toàn, nguy cơ rò rỉ khí, điện giật hoặc ngộ độc khí cũng có thể xảy ra.

Ngoài ra, nước nóng có thể làm da mất đi lớp dầu bảo vệ tự nhiên nếu tiếp xúc trong thời gian dài. Điều này khiến da trở nên khô, dễ bong tróc, nứt nẻ và ngứa, làm tăng nguy cơ viêm da, đặc biệt trong điều kiện thời tiết hanh khô của mùa đông. Với trẻ em và người cao tuổi, làn da mỏng và nhạy cảm càng dễ bị tổn thương hơn.

Một yếu tố khác ít được chú ý là sự thay đổi nhiệt độ đột ngột trước và sau khi tắm. Việc bước ra khỏi phòng tắm ấm áp vào môi trường lạnh có thể gây co mạch nhanh, làm tim và mạch máu phải điều chỉnh gấp, từ đó tăng nguy cơ rối loạn huyết áp, đau ngực hoặc tai biến tim mạch ở nhóm người có nguy cơ cao.

Trước những rủi ro này, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tắm nước quá nóng hoặc tắm, ngâm mình quá lâu trong mùa đông. Thời gian tắm nên được giới hạn hợp lý, tránh đóng kín hoàn toàn phòng tắm để bảo đảm thông khí. Nhiệt độ nước cần ở mức vừa phải, đủ ấm để làm sạch và thư giãn, không gây cảm giác nóng rát hay khó chịu.

Đối với người cao tuổi, người có tiền sử tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đái tháo đường hoặc bệnh phổi, việc tắm rửa cần đặc biệt thận trọng. Nên tắm khi có người ở gần, tránh tắm lúc cơ thể quá mệt hoặc đói. Sau khi tắm, cần lau khô người nhanh chóng, giữ ấm và hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Tắm nước nóng đúng cách giúp mang lại sự thoải mái và hỗ trợ thư giãn trong mùa lạnh. Tuy nhiên, việc sử dụng nước nóng kéo dài hoặc không phù hợp có thể khiến lợi ích trở thành nguy cơ. Nhận biết sớm các rủi ro và điều chỉnh thói quen sinh hoạt sẽ giúp người dân bảo vệ sức khỏe, tránh những tai nạn đáng tiếc trong mùa đông.