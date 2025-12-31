Dấu hiệu cơ thể “không chịu được” thời tiết lạnh

Ảnh minh họa: Getty Images

Khi nhiệt độ giảm sâu hoặc thay đổi đột ngột, cơ thể phải liên tục điều chỉnh để thích nghi. Trong một số trường hợp, các biểu hiện bất thường xuất hiện chính là tín hiệu cho thấy cơ thể đang “không chịu được” thời tiết lạnh và cần được quan tâm kịp thời.

Một trong những dấu hiệu thường gặp là cảm giác rét run kéo dài, ngay cả khi đã mặc đủ ấm hoặc ở trong không gian kín. Đây có thể là phản ứng cho thấy cơ thể không duy trì được thân nhiệt ổn định, thường gặp ở người cao tuổi, người suy nhược, người có bệnh mạn tính hoặc trẻ nhỏ. Nếu tình trạng rét run đi kèm mệt mỏi, lơ mơ hoặc da lạnh, ẩm, nguy cơ hạ thân nhiệt cần được nghĩ tới.

Hệ tim mạch cũng chịu nhiều tác động khi trời lạnh. Không ít người xuất hiện cảm giác tức ngực, tim đập nhanh, hồi hộp, chóng mặt hoặc tăng huyết áp rõ rệt vào những ngày nhiệt độ xuống thấp. Nguyên nhân là do mạch máu co lại để giữ nhiệt, làm tăng áp lực lên tim. Với người có tiền sử bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp, đây là dấu hiệu cảnh báo không nên chủ quan.

Thời tiết lạnh còn ảnh hưởng rõ rệt đến hệ hô hấp. Các biểu hiện như ho kéo dài, khò khè, khó thở, nặng ngực hoặc cảm giác hụt hơi khi ra ngoài trời lạnh có thể cho thấy đường thở đang bị kích thích. Ở người mắc hen phế quản hoặc bệnh phổi mạn tính, không khí lạnh dễ khởi phát các cơn khó thở cấp, cần được xử trí và theo dõi chặt chẽ.

Một số người gặp phải tình trạng đau đầu, choáng váng, hoa mắt khi tiếp xúc với không khí lạnh, đặc biệt vào sáng sớm hoặc ban đêm. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn não, nhất là ở người lớn tuổi. Nếu đau đầu dữ dội, kèm buồn nôn, rối loạn ý thức hoặc yếu liệt tay chân, cần nghĩ đến các tình huống cấp cứu và nhanh chóng đến cơ sở y tế.

Thời tiết lạnh cũng khiến các vấn đề về cơ xương khớp trở nên rõ rệt hơn. Nhiều người cảm thấy đau nhức khớp, cứng khớp buổi sáng, hạn chế vận động hoặc đau tăng khi trời rét. Đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể phản ứng kém với lạnh, thường gặp ở người mắc các bệnh xương khớp mạn tính, người cao tuổi hoặc người ít vận động.

Bên cạnh đó, làn da khô, nứt nẻ, ngứa nhiều hoặc đổi màu khi trời lạnh cũng phản ánh khả năng thích nghi kém của cơ thể với môi trường. Tình trạng này không chỉ gây khó chịu mà còn làm tăng nguy cơ viêm da, nhiễm trùng da nếu không được chăm sóc đúng cách.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện những dấu hiệu cho thấy cơ thể không thích nghi tốt với thời tiết lạnh, người dân cần chủ động điều chỉnh sinh hoạt. Việc giữ ấm đầy đủ, ăn uống đủ chất, tăng cường nước ấm, hạn chế ra ngoài khi nhiệt độ quá thấp và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột là những biện pháp cần thiết. Đối với người có bệnh nền, cần tuân thủ điều trị và tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ.

Thời tiết lạnh là yếu tố khách quan không thể tránh khỏi, nhưng việc lắng nghe và nhận biết sớm các tín hiệu của cơ thể đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe. Khi các biểu hiện bất thường kéo dài hoặc có xu hướng nặng lên, việc đi khám sớm sẽ giúp phòng tránh những biến chứng đáng tiếc trong mùa đông.