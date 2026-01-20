Victoria Beckham đã phải chịu đựng căn bệnh này suốt 25 năm qua

Theo nhiều nguồn tin, Victoria Beckham, hiện 51 tuổi, được cho là mắc hội chứng buồng trứng đa nang (Polycystic Ovary Syndrome - PCOS), một rối loạn nội tiết phổ biến ở phụ nữ nhưng lại thường bị chẩn đoán muộn hoặc xem nhẹ. Trong quá khứ, chính tình trạng này đã khiến Victoria gặp nhiều khó khăn khi cố gắng mang thai. Đó cũng là giai đoạn cô phải đối mặt với không ít áp lực, không chỉ về thể chất mà còn cả tinh thần, điều mà rất nhiều phụ nữ mắc PCOS có thể thấu hiểu.

Là một biểu tượng thời trang, sắc đẹp và lối sống kỷ luật, Victoria Beckham hiếm khi chia sẻ chi tiết về bệnh tật. Tuy nhiên, việc cô từng gặp vấn đề sinh sản, phải trải qua nhiều năm điều chỉnh chế độ sống và chăm sóc sức khỏe nội tiết đã làm dấy lên sự quan tâm lớn của công chúng về PCOS, căn bệnh âm thầm ảnh hưởng tới hàng triệu phụ nữ trên toàn cầu.

PCOS là gì?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), PCOS là một rối loạn nội tiết phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc trưng bởi sự mất cân bằng hormone sinh dục nữ. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến buồng trứng, chu kỳ kinh nguyệt, khả năng sinh sản, chuyển hóa và sức khỏe lâu dài của người phụ nữ.

Điều đáng nói là PCOS không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng ngay từ đầu, khiến nhiều phụ nữ chỉ phát hiện khi gặp khó khăn trong việc mang thai, rối loạn kinh nguyệt kéo dài hoặc xuất hiện các vấn đề về da, cân nặng.

Những dấu hiệu phổ biến của PCOS dễ bị bỏ qua

Theo ThS.BS Nguyễn Ngọc Chiến (chuyên ngành Sản phụ khoa, làm việc tại Hà Nội), PCOS thường đi kèm các triệu chứng sau:

- Kinh nguyệt không đều: Chu kỳ thưa, kéo dài hoặc không có.

- Tăng hormone androgen (nội tiết nam): Gây rậm lông, mọc lông mặt, mụn trứng cá dai dẳng.

- Buồng trứng có nhiều nang nhỏ khi siêu âm.

- Tăng cân hoặc khó giảm cân, đặc biệt là vùng bụng.

- Khó mang thai do rối loạn rụng trứng.

Nhiều phụ nữ, giống như Victoria Beckham, thường cho rằng những biểu hiện này chỉ là “cơ địa”, “do stress” hoặc “do tuổi tác”, dẫn đến việc chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị.

PCOS không chỉ là câu chuyện sinh sản

Theo giới chuyên gia, một trong những hiểu lầm phổ biến là PCOS chỉ ảnh hưởng đến khả năng mang thai. Trên thực tế, theo WHO và Cleveland Clinic, căn bệnh còn liên quan mật thiết tới nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài, bao gồm:

- Kháng insulin, làm tăng nguy cơ tiểu đường type 2.

- Rối loạn mỡ máu, tăng nguy cơ tim mạch.

- Huyết áp cao.

- Nguy cơ tăng sản hoặc ung thư nội mạc tử cung do rối loạn rụng trứng kéo dài.

- Ảnh hưởng tâm lý: Lo âu, trầm cảm, tự ti về ngoại hình.

Đây cũng là lý do PCOS được xem là một bệnh mãn tính, cần được theo dõi và quản lý lâu dài, thay vì chỉ điều trị khi muốn có con.

Vì sao PCOS thường bị chẩn đoán muộn?

Theo NHS (Anh), không có một xét nghiệm đơn lẻ nào đủ để chẩn đoán PCOS. Bác sĩ thường dựa vào tổ hợp triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm hormone và hình ảnh siêu âm, khiến việc chẩn đoán có thể kéo dài.

Bên cạnh đó, nhiều phụ nữ có triệu chứng nhẹ hoặc không điển hình, trong khi xã hội lại có xu hướng bình thường hóa rối loạn kinh nguyệt, coi đó là chuyện “ai rồi cũng gặp”, khiến dễ bị bỏ sót.

Sống chung với PCOS phụ nữ cần làm gì?

Dù không thể chữa khỏi hoàn toàn, PCOS có thể kiểm soát tốt nếu được phát hiện sớm và quản lý đúng cách.

Các biện pháp thường được khuyến nghị bao gồm:

- Điều chỉnh lối sống: Ăn uống lành mạnh, giảm tinh bột tinh chế, duy trì cân nặng hợp lý.

- Tăng cường vận động thể chất để cải thiện độ nhạy insulin.

- Điều trị nội tiết theo chỉ định bác sĩ nhằm điều hòa kinh nguyệt, giảm androgen.

- Theo dõi sức khỏe lâu dài, không chỉ khi có kế hoạch sinh con.

Có lẽ chính sự kỷ luật trong lối sống, chế độ ăn nghiêm ngặt và việc chăm sóc sức khỏe bài bản đã giúp Victoria Beckham duy trì phong độ ổn định suốt nhiều năm, bất chấp việc phải sống chung với một rối loạn nội tiết phức tạp.

Câu chuyện xoay quanh Victoria Beckham cho thấy một điều rất thật: Hội chứng buồng trứng đa nang không phân biệt bạn là ai, nổi tiếng hay bình thường. Điều quan trọng nhất là phụ nữ cần học cách lắng nghe cơ thể, không xem nhẹ những bất thường kéo dài và chủ động thăm khám khi cần thiết.

Bởi phát hiện sớm không chỉ giúp bảo vệ khả năng sinh sản mà còn là chìa khóa để giữ gìn sức khỏe nội tiết, tim mạch và tinh thần trong suốt hành trình làm phụ nữ.

