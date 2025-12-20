Tiết kiệm 1 thứ trong bếp, người đàn ông nhiễm trùng, suy thận nặng

Mới đây, một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng, dẫn tới suy thận, mà nguyên nhân bắt nguồn từ chính lối sống quá tiết kiệm của ông. Người này cay đắng thừa nhận: “Không ngờ thói quen tiết kiệm mấy thứ lặt vặt lại khiến gia đình phải tốn tiền chữa bệnh như vậy”.

Cuối tháng 11/2025, khoa Cấp cứu Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Chiết Giang, Trung Quốc, tiếp nhận ông Trung (tên đã thay đổi), 70 tuổi. Khi được đưa vào viện, ông thở dốc, mồ hôi đầm đìa, tay chân gầy gò nhưng bụng lại trướng căng bất thường.

Dựa trên kết quả thăm khám, bác sĩ chẩn đoán ban đầu là hội chứng khoang bụng. Khi tiến hành phẫu thuật mở ổ bụng, các bác sĩ phát hiện tình trạng nhiễm trùng trong ổ bụng cực kỳ nghiêm trọng: dịch vàng đục tích tụ với số lượng lớn, nhiều đoạn ruột phù nề, viêm nặng, kèm khí và dịch gây tắc ruột.

Sau quá trình cấp cứu, ông Trung may mắn giữ được mạng sống, nhưng chức năng thận đã bị tổn thương nặng, buộc phải lọc máu định kỳ suốt quãng đời còn lại.

Ban đầu, khi được hỏi có ăn đồ ăn để qua đêm chưa hâm nóng kỹ hay hoa quả sống không đảm bảo vệ sinh hay không, ông đều phủ nhận. Tuy nhiên, kết quả nuôi cấy dịch ổ bụng, phân, nước tiểu và đờm lại cho thấy sự hiện diện của hàng loạt vi khuẩn nguy hiểm như trực khuẩn mủ xanh, vi khuẩn đường ruột, nấm Candida và nhiều loại cầu khuẩn Gram dương.

Chỉ đến sau nhiều lần trò chuyện kỹ lưỡng, ông mới thừa nhận rằng gia đình đã sử dụng thớt, đũa gỗ và giá cắm dao bằng gỗ suốt hơn mười năm. Sau mùa mưa, những vật dụng này bị mốc, thậm chí mọc lông, nhưng vì tiếc của nên ông chỉ lau rửa rồi tiếp tục dùng.

Thớt, đũa mốc có thể là ổ bệnh, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư

Theo bác sĩ, thớt là một trong những nơi dễ tích tụ vi khuẩn nhất trong gia đình. Hàng ngày, thớt được dùng để thái đồ sống, đồ chín, thực phẩm nóng và lạnh, nhưng đa phần chỉ được lau qua hoặc tráng nước, không thể làm sạch triệt để.

Đũa gỗ cũng tương tự. Do cấu trúc xốp, sau khi rửa, nước dễ thấm vào bên trong khiến gỗ trương nở, tạo ra những khe hở li ti. Đây chính là môi trường lý tưởng cho nấm mốc và vi khuẩn sinh sôi. Khi phát triển quá mức, chúng sẽ lộ ra ngoài dưới dạng các đốm mốc hoặc lông mịn có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Ngay cả việc tráng thớt hay đũa gỗ bằng nước sôi cũng chỉ tiêu diệt được một phần nhỏ vi khuẩn. Các tác nhân như vi khuẩn đường ruột, tụ cầu vàng, vi khuẩn Helicobacter pylori, Salmonella hay độc tố aflatoxin vẫn có thể theo thức ăn đi vào cơ thể, gây nôn ói, tiêu chảy, đau bụng cấp, thậm chí làm tăng nguy cơ viêm dạ dày teo và ung thư dạ dày.

Nhiều thói quen “tiết kiệm” đang âm thầm hại sức khỏe

Không chỉ riêng dụng cụ bếp, nhiều vật dụng sinh hoạt hằng ngày nếu dùng quá lâu mà không thay mới cũng có thể trở thành mối nguy tiềm ẩn.

Miếng rửa bát là ví dụ điển hình. Với cấu trúc mềm, nhiều lỗ xốp, dễ giữ nước và cặn thức ăn, miếng rửa bát rất dễ tích tụ vi khuẩn, nhất là trong môi trường ẩm và thiếu thông thoáng. Việc dùng đi dùng lại khiến vi khuẩn theo tay hoặc bát đĩa xâm nhập cơ thể. Tốt nhất, miếng rửa bát cần được giặt sạch, vắt khô sau mỗi lần dùng và thay mới khoảng một tháng một lần.

Thói quen dùng chai nhựa đựng gạo, bột hoặc dầu ăn cũng tiềm ẩn rủi ro. Chai nước giải khát hay chai nước khoáng được thiết kế cho các loại chất lỏng nhất định. Khi đựng các loại dung dịch khác, đặc biệt là chất có tính axit như giấm, nhựa có thể giải phóng nhiều chất độc hại hơn. Ngoài ra, bản thân chai nhựa cũng có “hạn sử dụng”, sau thời gian dài sẽ lão hóa, làm tăng nguy cơ thôi nhiễm chất độc.

Nhiều gia đình tiếp tục sử dụng chảo chống dính đã trầy xước. Lớp chống dính thường là polytetrafluoroethylene, còn gọi là Teflon, một dạng nhựa tổng hợp. Khi bị mài mòn mạnh, các hạt vi nhựa siêu nhỏ có thể bong ra, lẫn vào thức ăn và đi vào cơ thể. Vì vậy, khi chảo chống dính xuất hiện vết xước, tốt nhất nên thay mới, tránh nấu thực phẩm cứng và không dùng dụng cụ nấu sắc nhọn.

Khăn mặt dùng quá lâu cũng là ổ vi khuẩn. Vải ẩm vốn dễ giữ vi sinh vật, cộng thêm mồ hôi, tế bào da chết và dầu nhờn từ cơ thể, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng. Khăn mặt nên được thay mới khoảng ba tháng một lần.

Nhiều người có thói quen gom các mẩu xà phòng nhỏ để dùng tiếp. Tuy nhiên, những mẩu xà phòng này không chỉ giảm khả năng làm sạch mà còn dễ trở thành môi trường nuôi vi khuẩn. Việc dùng chúng để rửa tay hay giặt đồ có thể khiến vi khuẩn bám ngược trở lại cơ thể.

Ruột gối cũng là vật dụng thường bị bỏ quên. Dù làm từ bông, cao su, lông vũ hay sợi tổng hợp, ruột gối đều có thể trở thành nơi trú ngụ của bụi mạt, dễ gây dị ứng. Thời gian thay ruột gối hợp lý là từ sáu tháng đến hai năm.

Cuối cùng là thói quen mặc đồ lót “chưa rách thì chưa thay”. Một chiếc quần lót mặc trong ngày có thể chứa hàng triệu vi khuẩn đường ruột. Mỗi chiếc đều tồn tại một lượng vi khuẩn từ phân, là yếu tố gây bệnh tiềm tàng. Đồ lót mặc thường xuyên nên được thay mới sau khoảng một tháng, còn đồ ít mặc cũng không nên dùng quá sáu tháng.

Nguồn và ảnh: Baidu