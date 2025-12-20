Người đàn ông xuất hiện đốm lạ ở vùng kín dù 1 năm không quan hệ, thất thần phát hiện thủ phạm chính là... anh trai mình

Vùng kín bỗng dưng “mọc thứ gì đó” thì hẳn ai cũng hoang mang. Một người đàn ông (Đài Loan, Trung Quốc) tìm đến phòng khám tiết niệu trong trạng thái vô cùng lo lắng, cho biết dương vật xuất hiện những nốt nhỏ lạ, không đau, không ngứa nhưng càng nhìn càng sợ. Điều khiến anh bối rối hơn là suốt một năm qua anh không hề quan hệ tình dục, cũng không đi suối nước nóng hay sử dụng phòng gym với các tiện ích dùng chung. “Tôi thật sự không hiểu mình bị nhiễm từ đâu”, anh nói với bác sĩ.

Sau khi thăm khám, các nốt này có bề mặt bóng, tròn, trông như hạt ngọc và đặc biệt ở giữa có một lõm nhỏ giống rốn. Bác sĩ kết luận đây không phải bệnh lây qua đường tình dục, mà là u mềm lây , tên y khoa là Molluscum contagiosum .

Bác sĩ tiết niệu Cao Minh Hồng (Đài Loan, Trung Quốc), người trực tiếp điều trị, chia sẻ câu chuyện này trên trang cá nhân. Ông cho biết ban đầu ca bệnh rơi vào thế bế tắc vì bệnh nhân liên tục khẳng định không có hành vi nguy cơ. Tuy nhiên, đến lần tái khám sau đó, người đàn ông bất ngờ “tìm ra hung thủ”. Anh kể rằng do hiếm khi về nhà, mỗi lần về thường tắm chung thời điểm với anh trai và đã dùng chung một chiếc khăn tắm. Gần đây, người anh mới thú nhận rằng khoảng nửa năm trước cũng từng xuất hiện những nốt giống hệt và đã được chẩn đoán là u mềm lây.

Theo bác sĩ Cao Minh Hồng, u mềm lây không phải bệnh nguy hiểm nhưng có khả năng lây truyền qua tiếp xúc da và dùng chung đồ cá nhân. Đây là bệnh nhiễm trùng da do virus thuộc họ Poxvirus gây ra, có thể gặp ở cả người lớn lẫn trẻ em. Biểu hiện điển hình là các sẩn nhỏ hình tròn, bề mặt nhẵn, không đau không ngứa nhưng rất dễ nhận ra bởi lõm ở trung tâm, trông như “rốn tí hon”.

Về điều trị, bác sĩ cho biết nhiều nghiên cứu ghi nhận u mềm lây có thể tự khỏi sau khoảng 6 đến 12 tháng. Tuy nhiên, nếu tổn thương xuất hiện nhiều, nằm ở vùng sinh dục hoặc người bệnh lo ngại nguy cơ lây cho bạn tình và người thân, thì vẫn nên đến cơ sở y tế để được xử trí sớm.

Để phòng ngừa, bác sĩ nhấn mạnh mỗi người nên sử dụng riêng khăn tắm, khăn lau người, dao cạo râu và các vật dụng cá nhân khác, tuyệt đối không dùng chung. Khi đến phòng gym, bể bơi hay suối nước nóng, nên mang theo khăn riêng để hạn chế da tiếp xúc trực tiếp với bề mặt công cộng. Nếu đã có tổn thương trên da, không nên gãi vì có thể làm virus lan rộng. Rửa tay thường xuyên vẫn là nguyên tắc cơ bản để phòng các bệnh lây qua tiếp xúc. Những người có cơ địa viêm da cơ địa hoặc da khô cũng cần chú ý dưỡng ẩm đầy đủ vì nhóm này dễ nhiễm u mềm lây hơn.

Nguồn và ảnh: ETToday