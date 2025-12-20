Cô gái 27 tuổi tử vong vì viêm teo dạ dày

Được biết, Qiao Qiao qua đời vào rạng sáng 17/12 và thi thể đã được hỏa táng ngay trong ngày.

Trước đó, vào tháng 7/2025, tình trạng sức khỏe của Qiao Qiao từng gây chú ý khi cô chia sẻ về quá trình mắc bệnh lên mạng xã hội Douyin (bản tiếng Trung của Tiktok). Thời điểm này, thể trạng của cô suy kiệt nghiêm trọng, cơ thể gầy gò, chỉ còn da bọc xương do teo dạ dày nặng. Cân nặng của cô giảm nhanh từ hơn 45 kg xuống chỉ còn khoảng 17,5 kg.

Theo thông tin từ địa phương, Qiao Qiao có hoàn cảnh gia đình nhiều biến cố. Từ nhỏ, cô sống chủ yếu cùng cha. Sau đó không lâu, người cha được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối và qua đời. Những cú sốc tâm lý liên tiếp khiến cô rơi vào tình trạng trầm cảm nặng, mất ngủ kéo dài và suy giảm nghiêm trọng khả năng ăn uống.

Ban đầu, Qiao Qiao chỉ xuất hiện triệu chứng chán ăn. Tuy nhiên, tình trạng nhanh chóng tiến triển nặng hơn, mỗi lần ăn đều bị chướng bụng, buồn nôn, dẫn đến sụt cân nhanh chóng. Sau khi thăm khám, cô được chẩn đoán mắc teo dạ dày nghiêm trọng, lớp niêm mạc dạ dày gần như mất chức năng tiêu hóa, buộc phải duy trì sự sống bằng dung dịch dinh dưỡng.

Chính quyền địa phương cho biết, Qiao Qiao đã mắc bệnh trong thời gian dài, đồng thời thừa nhận thói quen sinh hoạt chưa hợp lý, trong đó có việc thường xuyên sử dụng nước ngọt. Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình và cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người thân của cô trong thời gian tới.

Viêm teo dạ dày là gì?

Teo dạ dày, còn gọi là viêm teo dạ dày, là tình trạng viêm mạn tính khiến lớp niêm mạc dạ dày ngày càng mỏng đi và suy giảm chức năng. Khi bệnh tiến triển, các tế bào lót trong dạ dày có thể biến đổi, mang đặc điểm giống tế bào ruột, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất của cơ thể. Đây là bệnh lý diễn biến âm thầm nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không được phát hiện và theo dõi kịp thời.

Theo y học hiện đại, teo dạ dày được chia thành 2 dạng chính. Dạng phổ biến nhất liên quan đến các yếu tố môi trường, trong đó nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori là nguyên nhân hàng đầu. Loại vi khuẩn này phá hủy lớp nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi axit tiêu hóa. Khi tình trạng viêm kéo dài nhiều năm, axit sẽ dần ăn mòn các tế bào niêm mạc, dẫn đến teo dạ dày tiến triển. Dạng còn lại là teo dạ dày tự miễn, xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể tấn công chính các tế bào dạ dày khỏe mạnh, khiến chức năng dạ dày suy giảm theo thời gian.

Cả 2 dạng teo dạ dày đều làm tăng nguy cơ hình thành các khối u thần kinh nội tiết trong dạ dày, phần lớn là lành tính, đồng thời làm gia tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Vì vậy, bệnh không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sống mà còn tiềm ẩn hậu quả nghiêm trọng nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ai có nguy cơ mắc bệnh?

Nguy cơ mắc teo dạ dày do môi trường thường cao hơn ở người lớn tuổi, người nhiễm H. pylori từ sớm, những người có chế độ ăn mặn kéo dài, hút thuốc hoặc sống trong điều kiện sinh hoạt đông đúc. Trong khi đó, teo dạ dày tự miễn lại thường gặp ở nữ giới, người có tiền sử gia đình mắc bệnh hoặc đang mắc các bệnh tự miễn khác. Theo thống kê, một tỷ lệ đáng kể dân số có thể đang mắc teo dạ dày mà không hề hay biết do bệnh ít gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Ở nhiều trường hợp, người bệnh gần như không có biểu hiện bất thường trong thời gian dài. Khi triệu chứng xuất hiện, bệnh nhân có thể gặp đau vùng thượng vị, chán ăn, buồn nôn, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc thiếu máu. Với teo dạ dày tự miễn, tình trạng thiếu vitamin B12 có thể dẫn đến thiếu máu ác tính và tổn thương thần kinh, gây tê bì tay chân, mệt mỏi kéo dài, tim đập nhanh và rối loạn nhận thức.

Việc chẩn đoán teo dạ dày thường bắt đầu bằng thăm khám lâm sàng và khai thác triệu chứng. Các xét nghiệm máu giúp đánh giá tình trạng thiếu máu, thiếu sắt, vitamin B12 cũng như phát hiện kháng thể tự miễn. Nội soi dạ dày đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán khi cho phép quan sát trực tiếp niêm mạc, lấy mẫu sinh thiết để xác định mức độ teo và kiểm tra sự hiện diện của vi khuẩn H. pylori, đồng thời phát hiện sớm các tổn thương nghi ngờ.

Điều trị teo dạ dày phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Với trường hợp liên quan đến H. pylori, việc diệt vi khuẩn kết hợp thuốc giảm tiết axit có thể giúp làm chậm tiến triển bệnh. Đối với teo dạ dày tự miễn, người bệnh thường cần bổ sung vitamin B12 và sắt để phòng ngừa thiếu máu và tổn thương thần kinh. Trong suốt quá trình điều trị, nội soi theo dõi định kỳ là cần thiết nhằm phát hiện sớm các biến chứng nguy hiểm.

Các chuyên gia cảnh báo rằng teo dạ dày là bệnh lý không nên chủ quan. Việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia, thuốc lá, kiểm soát căng thẳng tâm lý và thăm khám tiêu hóa khi có triệu chứng kéo dài là những yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và ngăn ngừa biến chứng nặng nề, đặc biệt là ung thư dạ dày.

Nguồn: Cleveland Clinic, HK01