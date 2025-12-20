Chris Hemsworth từ lâu được xem là biểu tượng của sự gan dạ và bền bỉ. Tuổi thơ của anh gắn liền với những chuyến phiêu lưu ở vùng hẻo lánh Australia, còn khi trưởng thành, nam diễn viên vẫn thường xuyên tự mình thực hiện các pha hành động mạo hiểm trên phim trường. Anh từng leo lên bề mặt thẳng đứng của một con đập, tập luyện cùng các lực lượng quân đội tinh nhuệ và chứng kiến các con mình thực hiện những cú nhảy đầy nguy hiểm trên xe địa hình.

Ảnh: Craig Parry, National Geographic

Thế nhưng, với Hemsworth, lòng dũng cảm thật sự không chỉ nằm ở sức mạnh thể chất mà còn ở khả năng đối diện với những nỗi sợ sâu kín nhất, đặc biệt là nỗi sợ mang tính tinh thần. Gần đây, nam diễn viên công khai đối mặt với một trong những ám ảnh lớn nhất của con người: Nguy cơ mất trí nhớ, không chỉ của bản thân mà còn của những người thân yêu.

Trong mùa đầu tiên của loạt phim tài liệu Limitless (Tạm dịch: Trí lực siêu phàm) do National Geographic sản xuất, Chris Hemsworth tiết lộ anh mang 2 bản sao của biến thể gene APOE4. Đây là gene có liên quan chặt chẽ đến bệnh Alzheimer.

Theo các nghiên cứu y khoa, khoảng 20% dân số thế giới mang một bản sao APOE4, làm tăng nguy cơ mắc Alzheimer gấp 2-3 lần. Chỉ khoảng 2-3% dân số mang hai bản sao gene này, khiến nguy cơ phát triển bệnh tăng lên 8-10 lần. Hemsworth cũng cho biết một trong những người ông của anh từng mắc Alzheimer.

Không dừng lại ở câu chuyện di truyền, trong bộ phim tài liệu mới A Road Trip to Remember - Chuyến hành trình để ghi nhớ, Hemsworth lần đầu chia sẻ sâu hơn về tình trạng suy giảm nhận thức của cha mình, người đã được chẩn đoán mắc Alzheimer. Sau khi tham vấn các nhà thần kinh học về một phương pháp mang tên liệu pháp hồi tưởng, Hemsworth quyết định cùng cha thực hiện một chuyến du hành bằng mô tô, quay trở lại những địa điểm gắn liền với ký ức tuổi thơ của cả hai tại Australia.

Thông qua hành trình này, 2 cha con cùng nhau khơi gợi, phục hồi và sống lại những ký ức cũ, trước khi chúng có nguy cơ phai nhạt theo thời gian. Nam diễn viên cho biết, việc thực hiện bộ phim không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn xuất phát từ mong muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về Alzheimer.

Ảnh: National Geographic

Hemsworth chia sẻ rằng sau khi công bố nguy cơ di truyền của mình trong Limitless, anh nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ những người đang chăm sóc người thân mắc Alzheimer, hoặc chính họ đang sống chung với chứng suy giảm nhận thức. Điều đó khiến anh và cha bắt đầu nghiêm túc bàn bạc về việc tìm hiểu sâu hơn, cũng như chia sẻ những trải nghiệm thực tế có thể giúp ích cho người khác.

Trong phim, Hemsworth nhấn mạnh rằng một trong những điều tệ nhất đối với người mắc Alzheimer là sự cô lập. Khi bệnh tiến triển, não bộ có xu hướng thu hẹp thế giới của người bệnh lại, kéo theo trầm cảm, lo âu và sự kháng cự với những trải nghiệm mới. Người bệnh dần chỉ bám víu vào những gì quen thuộc.

Theo các nhà khoa học, liệu pháp hồi tưởng có tác dụng kích thích vùng hippocampus, khu vực não bộ chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ. Việc gợi lại những ký ức cũ thông qua ảnh chụp, câu chuyện quá khứ hay các cuộc gặp gỡ với bạn bè có thể giúp tăng khả năng chống chịu của não bộ.

Hemsworth cho rằng liệu pháp này không chỉ quan trọng với người mắc Alzheimer mà còn có ý nghĩa lớn với những người chăm sóc họ. “Ký ức không chỉ là quá khứ, mà còn là sợi dây kết nối con người với nhau” anh chia sẻ.

Thông qua A Road Trip to Remember, Chris Hemsworth hy vọng câu chuyện của gia đình mình có thể giúp nhiều người hiểu rõ hơn về Alzheimer, cũng như tìm thấy sự đồng cảm, hy vọng và những cách tiếp cận tích cực hơn khi đối diện với căn bệnh đang ảnh hưởng tới hàng triệu gia đình trên toàn thế giới.

Nguồn: National Geographic