Thứ quả từng "rẻ như cho" nay khiến người mua choáng váng vì giá đắt đỏ

Cà chua không chỉ là một nguyên liệu chế biến món ăn được nhiều người ưa chuộng mà nó còn có nhiều tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe như khả năng phòng chống ung thư, tăng cường thị lực, tốt cho sức khỏe tim mạch, giảm cân…

Giá cà chua tăng "phi mã" đang trở thành câu chuyện được bàn tán khắp các khu chợ, nhóm nội trợ và mạng xã hội. Từ một loại thực phẩm quen thuộc, dễ mua, nay cà chua lại trở thành "hàng xa xỉ", khiến người dân phải thắt chặt chi tiêu trong bữa ăn hằng ngày.

Cà chua đang được bán với mức giá tương đối cao, thậm chí nhiều ngưới ví đắt ngang với thịt hoặc hoa quả nhập khẩu. Hiện tại giá cà chua tại các chợ dân sinh và nhiều hệ thống siêu thị ở Hà Nội đang bán quanh mức từ 50.000 – 90.000 đồng/kg (tùy chất lượng).

Theo các tiểu thương, cà chua có mức giá cao là do mưa bão, lũ lụt nên nhiều loại rau củ, hoa màu bị ảnh hướng, dẫn tới tình trạng nguồn cung giảm, khan hiếm. Nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu tiêu thụ ổn định, đặc biệt vào thời điểm cuối năm, đã đẩy giá loại quả này lên cao.

Có thời điểm, giá cà chua chỉ vài nghìn đồng/kg, thậm chí tại một số vùng quê có thể cho không khi vào chính vụ. Nhưng dù giá cả leo thang, thì cà chua vẫn khó vắng mặt trong mâm cơm gia đình. Vì vậy, người tiêu dùng vẫn phải mua cà chua nhưng với số lượng ít hơn để tiết kiệm chi phí.

Đáng ngạc nhiên, dù đắt nhưng cà chua vẫn "cháy hàng", nếu không mua sớm cũng không còn hàng để chọn. Nhưng cũng có nhiều người, vì giá cà chua quá cao nên đã quyết định không mua và đổi sang loại rau quả khác.

(Theo suckhoedoisong, kienthuc)