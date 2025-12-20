Cô gái 25 tuổi tử vong vì thường xuyên ăn món quen mặt theo cách "lạ đời"

Thói quen ăn cay quá mức không tốt cho sức khỏe. Dù đã nhiều lần được các chuyên gia cảnh báo, song không ít người vẫn duy trì việc ăn cay thường xuyên, tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với cơ thể.

Điển hình là trường hợp của Qian Qian (25 tuổi, Trung Quốc). Cô có sở thích ăn cay kéo dài nhiều năm, đồng thời thường xuyên nhịn ăn sáng. Những thói quen ăn uống thiếu khoa học này được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh ung thư dạ dày. Dù đã được điều trị tích cực, cô gái trẻ xinh đẹp vẫn không qua khỏi.

Câu chuyện của Qian Qian khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Ở tuổi 25, khi lẽ ra đang tận hưởng những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, cô lại ra đi mãi mãi, để lại lời cảnh tỉnh sâu sắc về việc chủ quan với sức khỏe và chế độ ăn uống hằng ngày.

Hot girl mukbang Trung Quốc qua đời ở tuổi 25.

Trước khi qua đời trên trang cá nhân, Qianqian từng nhiều lần chia sẻ những video thưởng thức nồi lẩu hải sản đỏ rực ớt khô và tiêu, hay những bữa ăn nồng cay đến mức khiến người xem cũng phải xuýt xoa. Cô thường tự nhận mình là "fan cứng" của ẩm thực cay xé lưỡi, có thể ăn cay ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Nhưng phía sau những thước phim rực lửa ấy lại là lối sống đầy bất ổn: Qianqian bỏ bữa sáng triền miên, ăn uống thất thường, "chữa cháy" bằng đồ cay để kích thích vị giác. Lâu dần, cơ thể cô bắt đầu lên tiếng.

Khoảng nửa năm trước khi qua đời, Qianqian liên tục đau bụng, khó tiêu và sút cân. Tháng 5/2024, bác sĩ chẩn đoán cô mắc ung thư dạ dày, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ. Thế nhưng, chỉ một tháng sau, ung thư tái phát, di căn nhanh sang các cơ quan khác. Mọi nỗ lực điều trị đều bất thành, để rồi cuối tháng 5/2025, Qianqian vĩnh viễn khép lại tuổi thanh xuân.

Từ trường hợp này Tiến sĩ Lý Tư Cận, bác sĩ ung thư và huyết học tại Bệnh viện Dalin Tzu Chi, Đài Loan (Trung Quốc), cho biết: "Ăn quá nhiều ớt dễ làm niêm mạc dạ dày bị kích ứng, thay đổi cấu trúc tế bào, từ đó dẫn đến ung thư. Ớt vẫn có lợi cho sức khỏe nếu ăn chừng mực, nhưng lạm dụng sẽ rất nguy hiểm".

Thực tế, không chỉ ớt, nhiều món ăn tưởng vô hại cũng làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh, người ăn nhiều thực phẩm muối chua có nguy cơ cao hơn 28-56%, còn ăn quá mặn thì rủi ro tăng thêm tới 68%.

Món ăn có vị cay sẽ gây ảnh hưởng cho sức khoẻ của bạn nếu ăn quá nhiều trong một thời gian dài. Ảnh minh hoạ

Báo cáo thống kê ung thư Trung Quốc năm 2015 cho thấy tỷ lệ mắc ung thư dạ dày ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh, nơi được biết đến là "không sợ đồ ăn cay", từ lâu đã nằm trong số những nơi có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao nhất ở đất nước tỷ dân.

Bác sĩ Li cũng cảnh báo khi người trẻ tuổi thường không coi trọng bệnh đau dạ dày, cho rằng do căng thẳng hoặc chế độ ăn uống không cân bằng. Đến khi có triệu chứng nặng như buồn nôn, sụt cân, trào ngược thực quản, thậm chí là đi ngoài phân đen, họ mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng và đi khám.

Câu chuyện của Qianqian không chỉ khiến cộng đồng mạng tiếc thương, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho giới trẻ – những người đang coi ẩm thực cay như "gia vị của cuộc sống". Ăn cay không xấu, nhưng đừng để đam mê trở thành thói quen hủy hoại sức khỏe.

Tác hại của việc ăn cay quá mức

- Kích thích dạ dày, gây đau, trào ngược axit.

- Gây nóng trong người, nổi mụn, rôm sảy.

- Ảnh hưởng giấc ngủ do tăng thân nhiệt.

- Làm giảm vị giác, mất cảm giác ngon miệng tự nhiên.

- Gây hôi miệng, kích ứng hậu môn.

- Ăn cay vào buổi tối có thể gây mất ngủ.

5 nhóm người không nên ăn ớt cay

- Người bị trĩ: Tính cay nồng của ớt gây kích thích mạnh niêm mạc hậu môn, dễ khiến búi trĩ sưng đau, viêm nặng hơn, thậm chí dẫn đến chảy máu.

- Người dễ nổi mụn: Đặc tính nóng của ớt có thể khiến cơ thể "bốc hỏa", làm tăng tiết bã nhờn và viêm da, đẩy tình trạng mụn hoặc bệnh da trở nên nghiêm trọng hơn.

- Người mắc sỏi mật: Ăn ớt khiến dạ dày tăng tiết dịch, làm túi mật co thắt nhiều hơn. Điều này không chỉ gây đau mà còn ảnh hưởng xấu đến chức năng gan, dễ làm nặng thêm tình trạng viêm gan hoặc viêm tụy.

- Người mới phẫu thuật: Dù giàu vitamin C, ớt lại có tính kích ứng cao, có thể làm vết mổ đau rát, ảnh hưởng quá trình liền sẹo. Người mới mổ nên kiêng hoặc dùng rất hạn chế.

- Người mắc bệnh tim, cao huyết áp: Ớt có thể làm tăng lưu lượng máu, khiến tim đập nhanh và phải hoạt động nhiều hơn. Với người tim yếu, điều này có thể dẫn đến khó thở, suy tim hoặc biến chứng nguy hiểm.

(Theo Tri Thức & Cuộc sống, Vietnamnet)