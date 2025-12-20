Không cần tốn nhiều tiền đầu tư mà tóc vẫn mọc nhanh và chắc khỏe, biết cách đơn giản này chắc chắn chị em nào cũng làm ngay

Thực phẩm là một trong một số yếu tố có thể góp phần gây rụng tóc và mọc lại. Nghiên cứu cho thấy rằng ăn một chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng có thể thúc đẩy sự phát triển tích cực của tóc. Các chất dinh dưỡng hỗ trợ tỷ lệ trao đổi chất và phân chia tế bào cao của nang tóc.26

Điều ngược lại cũng đúng. Một chế độ ăn uống thiếu các chất dinh dưỡng cụ thể có thể dẫn đến rụng tóc.

Một chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng có thể giúp tóc của bạn mọc, đặc biệt nếu bạn bị thiếu vitamin. Thực phẩm giàu protein, axit béo omega-3, sắt, vitamin tan trong chất béo và vitamin B phức hợp - chẳng hạn như rau xanh, trứng và cá béo - sẽ hỗ trợ mọc tóc.

Theo chuyên gia y tế Brendan Camp, thuộc Hội đồng chuyên gia y tế Verywell, nguồn thực phẩm tự nhiên, chưa qua chế biến là nơi tốt nhất để tìm kiếm các vitamin và chất dinh dưỡng thiết yếu trong quá trình phát triển tóc. Ví dụ điển hình bao gồm trứng, cá béo và rau xanh. Sự thiếu hụt có thể ảnh hưởng đến chức năng bình thường và góp phần gây rụng tóc.

Dưới đây là những thực phẩm thực sự tốt cho mái tóc mọc nhanh và chắc khỏe, chị em nên ăn nhiều hơn:

1. Cá béo

Cá béo bao gồm cá hồi, cá trích và cá thu. Những loại cá này có các chất dinh dưỡng, chẳng hạn như axit béo omega-3, protein, selen, vitamin D3 và vitamin B, có thể giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc chắc khỏe và khỏe mạnh.

Omega-3 được cho là có đặc tính chống viêm và bảo vệ nang tóc khỏi bị hư hại. Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ bổ sung có chứa omega-3 làm giảm rụng tóc và tăng mật độ tóc.

2. Trứng

Trứng chứa một số chất dinh dưỡng có thể góp phần giúp tóc khỏe mạnh. Chúng bao gồm biotin, protein, choline, sắt và vitamin A, D và B12. Chúng cũng có lutein và zeaxanthin, hai chất chống oxy hóa được biết đến để duy trì sức khỏe của mắt, tóc và da. Hầu hết vitamin D của trứng được tìm thấy trong lòng đỏ, vì vậy bạn có thể không nhận được những lợi ích tương tự từ lòng trắng trứng.

3. Rau lá màu xanh đậm

Rau lá xanh đậm chứa các chất dinh dưỡng tốt cho tóc, chẳng hạn như vitamin B, vitamin C, folate, sắt và các chất chống oxy hóa quercetin và kaempferol.

Một nghiên cứu cho thấy chế độ ăn Địa Trung Hải, bao gồm các loại rau như rau lá xanh đậm, có thể giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc ở những người bị rụng tóc. Một số ví dụ về rau lá xanh đậm bao gồm rau bina, rau arugula và cải xoăn.

4. Khoai lang

Khoai lang chứa beta-carotene, mà cơ thể bạn chuyển hóa thành vitamin A. Nghiên cứu cho thấy vitamin A có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất bã nhờn, một chất nhờn giúp tóc khỏe mạnh. Tuy nhiên, quá nhiều vitamin A có liên quan đến rụng tóc.

5. Quả mọng

Dâu tây, việt quất, mâm xôi và quả mâm xôi đều chứa nhiều chất chống oxy hóa, như vitamin C, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại. Chúng cũng có thể tăng cường sản xuất collagen, thúc đẩy da, khớp và tóc khỏe mạnh. Chỉ một cốc dâu tây chứa 97,6 mg vitamin C, lên đến 113% nhu cầu hàng ngày.

6. Quả bơ

Bơ chứa các chất dinh dưỡng như vitamin E, folate, niacin, magiê và vitamin C. Một quả bơ có 163 microgam folate. Các nghiên cứu cho thấy rằng thiếu folate có thể liên quan đến rụng tóc.

7. Hàu

Hàu là một nguồn cung cấp kẽm dồi dào, một khoáng chất hỗ trợ chu kỳ mọc tóc.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiếu kẽm có thể dẫn đến rụng tóc. Chỉ cần ăn hai con hàu vừa có thể cung cấp đủ kẽm để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của bạn. Nhưng đừng lạm dụng nó. Quá nhiều kẽm có thể gây độc.

8. Các loại đậu

Các loại đậu, chẳng hạn như đậu gà, đậu lăng, đậu đen và đậu Hà Lan, là những lựa chọn thay thế tốt cho những người ăn chay muốn tiêu thụ nhiều protein hơn. Chúng cũng chứa folate, có thể hỗ trợ sự phát triển của tóc.

9. Ớt chuông

Ớt chuông rất giàu vitamin C và A và biotin, cần thiết để giữ cho tóc khỏe mạnh. Chúng có nhiều màu sắc khác nhau: đỏ, vàng, xanh lá cây, cam và thậm chí cả tím.

10. Sữa chua

Sữa chua cung cấp một số chất dinh dưỡng tốt cho tóc, như protein, vitamin B, selen và vitamin D. Sữa chua Hy Lạp có lượng protein cao hơn gấp đôi so với sữa chua thông thường. Một khẩu phần sữa chua Hy Lạp có 20 gam protein, trong khi một khẩu phần sữa chua ít béo có 9 gam protein.

Nhiều cách khác để thúc đẩy sự phát triển của tóc

Ngoài dinh dưỡng, có những cách khác để hỗ trợ sự phát triển của tóc.

Phẫu thuật cấy tóc là 1 giải pháp có thể điều trị chứng hói đầu. Ngoài ra, liệu pháp laser mức độ thấp (LLLT) và tiêm huyết tương giàu tiểu cầu là những phương pháp điều trị phổ biến tại văn phòng có thể giúp cải thiện mật độ tóc ở một số người.

Một số loại kem, chất bổ sung và các biện pháp khắc phục khác được bán trực tuyến và tại các cửa hàng để giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm trong số này thiếu bằng chứng khoa học và cần nghiên cứu thêm.

Tuổi tác, di truyền, sử dụng thuốc, tiếp xúc với môi trường và sức khỏe tổng thể cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của tóc. Nếu bạn có thêm câu hỏi, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.