Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng, bác sĩ cảnh báo: Thà nhịn đói còn hơn cho trẻ ăn 4 loại bữa sáng này

Người xưa vẫn nói “dân dĩ thực vi thiên”, ăn uống là chuyện quan trọng hàng đầu. Với trẻ em đang ở giai đoạn phát triển vàng, không ít cha mẹ sẵn sàng chi tiền mua đủ loại thực phẩm chức năng, sữa ngoại, vitamin bổ sung. Thế nhưng, có một điều lại thường xuyên bị bỏ quên, đó chính là bữa sáng - bữa ăn có ảnh hưởng lớn nhất đến sức khỏe lâu dài của trẻ.

Câu chuyện của chị Trương, mẹ một bé gái 14 tuổi ở Trung Quốc, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Vì là người phụ nữ bận rộn, công việc căng thẳng, mỗi sáng chị gần như không có thời gian ăn sáng cùng con. Sợ con đói, chị thường cho con tiền tự mua đồ ăn hoặc tiện tay mua đồ ăn nhanh làm bữa sáng. Cô bé cũng rất thích những món này, có hôm ăn liền hai đến ba phần đồ ăn nhanh.

Cho đến một ngày, giáo viên chủ nhiệm gọi điện báo rằng con gái chị đau bụng dữ dội, đau đến mức nằm lăn ra sàn. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện khiến tất cả chết lặng khi một bé gái mới 14 tuổi được chẩn đoán ung thư đại tràng. Người mẹ không thể tin nổi, liên tục hỏi bác sĩ có nhầm lẫn hay không.

Khi được hỏi về thói quen ăn uống, chị mới nhận ra nguyên nhân: con đã ăn đồ ăn nhanh làm bữa sáng suốt nhiều năm. “Con bé ngày nào cũng ăn đồ ăn nhanh vào buổi sáng”, người mẹ vừa nói vừa bật khóc. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Ở độ tuổi đáng lẽ chỉ nghĩ đến trường lớp và bạn bè, cô bé phải bước vào cuộc chiến sinh tử với bệnh tật.

Đáng sợ hơn, đây không phải là trường hợp cá biệt. Những bi kịch liên quan đến ăn uống sai cách ở trẻ em đã xuất hiện ngày càng nhiều.

Một gia đình khác vì quá bận rộn nên mua sẵn rất nhiều bánh ngọt để ở nhà, để con tự ăn mỗi khi đói hoặc trước khi đến trường. Một thời gian sau, đứa trẻ sụt cân nhanh, đau bụng dữ dội. Ban đầu cha mẹ không để ý, nghĩ rằng trẻ con rối loạn tiêu hóa là chuyện thường. Chỉ đến khi đưa đi khám, bác sĩ mới phát hiện trong bụng trẻ có khối u, và chẩn đoán cuối cùng là ung thư thận. Nguyên nhân được xác định liên quan đến việc trẻ ăn quá nhiều thực phẩm tinh chế trong thời gian dài. Dù được cấp cứu, phẫu thuật và hóa trị tích cực, đứa trẻ vẫn không qua khỏi.

Một trường hợp khác, vì không có thời gian nấu nướng, người mẹ ngày nào cũng mua bánh thịt ven đường cho con làm bữa sáng, nghĩ rằng vừa có thịt vừa có tinh bột là đủ chất. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, đứa trẻ ngày càng mệt mỏi, suy kiệt. Khi nhập viện, bác sĩ chẩn đoán suy thận cấp, nguy hiểm đến tính mạng, và “thủ phạm” chính là món ăn sáng tưởng như tiện lợi ấy.

Thậm chí có bé gái 6 tuổi, mỗi sáng đều uống sữa đậu nành và quẩy chiên. Một ngày nọ, sau khi ăn sáng và đến trường, bé nôn ói, tiêu chảy dữ dội. Khi người mẹ vội vã chạy đến bệnh viện thì con đã không qua khỏi. Nguyên nhân là sữa đậu nành chưa được nấu chín hoàn toàn, gây ngộ độc thực phẩm nặng.

Những câu chuyện này buộc nhiều phụ huynh phải tự hỏi mỗi ngày chúng ta cho con ăn sáng bằng gì, liệu có thực sự an toàn và đủ dinh dưỡng hay không?

Các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh, bữa sáng đặc biệt quan trọng với trẻ đang lớn. Một bữa sáng đúng cách giúp trẻ duy trì năng lượng, tập trung học tập và phát triển thể chất. Ngược lại, ăn sáng tùy tiện có thể để lại hậu quả lâu dài, thậm chí đánh đổi bằng sức khỏe và sinh mạng.

Trong đó, có một số loại thực phẩm được cảnh báo không nên xuất hiện thường xuyên trong thực đơn bữa sáng của trẻ.

- Trứng chưa chín kỹ

Trứng lòng đào, trứng ốp la còn chảy lòng đỏ tuy ngon miệng nhưng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella, có thể gây nhiễm trùng huyết ở trẻ nhỏ. Trứng cho trẻ cần được nấu chín hoàn toàn, dù kém hấp dẫn hơn nhưng an toàn hơn rất nhiều.

- Thức ăn để qua đêm

Các nghiên cứu cho thấy thực phẩm qua đêm dễ nhiễm khuẩn, trẻ có hệ tiêu hóa non nớt rất dễ bị viêm ruột, rối loạn tiêu hóa nếu ăn phải.

- Đồ ngọt

Lượng đường trong nước ngọt, bánh kem, đồ uống lên men, kẹo mứt cao hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Khi ăn thường xuyên vào buổi sáng, lượng đường dư thừa không chỉ làm tổn hại hệ tiêu hóa mà còn gây béo phì, suy giảm miễn dịch và rối loạn chuyển hóa.

- Đồ ăn nhanh, thực phẩm đông lạnh

Đây là nhóm thực phẩm chứa nhiều muối, chất bảo quản, nếu dùng lâu dài có thể làm giảm vị giác, tăng nguy cơ cao huyết áp, tiểu đường và các bệnh mạn tính khi trưởng thành. Sự tiện lợi trước mắt có thể phải trả giá bằng sức khỏe lâu dài của trẻ.

Bữa sáng tưởng chừng là chuyện nhỏ, nhưng với trẻ em, đó có thể là nền móng cho cả một cuộc đời. Một lựa chọn vội vàng hôm nay, đôi khi lại trở thành nỗi ân hận không thể bù đắp ngày mai.

Nguồn và ảnh: Sohu