Thường ăn 3 loại cá chứa kim loại nặng này dễ tổn hại não, bác sĩ cảnh báo

Theo bác sĩ, có 3 loại cá chứa hàm lượng kim loại nặng cao; tiếp xúc lâu dài với kim loại nặng có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, không chỉ làm giảm phát triển trí tuệ ở trẻ em mà còn tăng nguy cơ mắc Parkinson, suy giảm nhận thức và các rối loạn thần kinh khác.

Bác sĩ giảm cân Đài Loan (Trung Quốc) Tiêu Kiệt Kiện, trên trang cá nhân chia sẻ: cá biển sâu giàu Omega-3 , một loại acid béo đa không bão hòa, giúp ức chế hormone căng thẳng cortisol và chống viêm. Nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Mỹ đăng trên tạp chí Circulation cho thấy: ăn từ 2-3 lần/tuần các loại cá biển sâu ít kim loại nặng như cá thu, cá hồi, có thể giảm 20-30% nguy cơ bệnh tim mạch, là lựa chọn tốt để duy trì sức khỏe tim mạch.

3 loại cá nên hạn chế vì chứa kim loại nặng

Tuy nhiên, bác sĩ Tiêu cảnh báo khi chọn cá biển sâu cần đặc biệt quan tâm đến hàm lượng kim loại nặng. Những loài đứng đầu chuỗi thức ăn như cá ngừ, cá mập và cá kiếm , do ăn các loài cá khác, dễ tích tụ thủy ngân (Hg). Theo Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), thịt các loại cá này chứa trung bình 0,5-1,5mg thủy ngân; ăn lâu dài có thể ảnh hưởng hệ thần kinh và tăng nguy cơ sa sút trí tuệ.

Ngoài ra, người thích vây cá mập cũng nên thận trọng. Vây cá mập lấy từ cá đứng đầu chuỗi thức ăn, hàm lượng kim loại nặng cao, việc tiêu thụ nhiều trong thời gian dài tiềm ẩn rủi ro sức khỏe.

Bác sĩ khuyến nghị nên ăn 2-3 lần/tuần các loại cá ít thủy ngân như cá hồi, cá thu, cá mòi để cung cấp đủ Omega-3; đồng thời hạn chế cá ngừ, cá mập, cá kiếm để giảm tác hại kim loại nặng đối với hệ thần kinh.

4 kim loại nặng nguy hiểm cho thần kinh

Bác sĩ ngoại thần kinh Đài Loan (Trung Quốc) Tạ Bính Hiền, cho biết kim loại nặng hiện diện nhiều trong cuộc sống, nghiên cứu cho thấy đến 87% cơ thể người có tồn dư kim loại nặng, tác hại đặc biệt nghiêm trọng đối với hệ thần kinh.

1. Chì (Pb)

Chì có khả năng thay thế ion canxi xâm nhập vào tế bào thần kinh, làm gián đoạn dẫn truyền thần kinh, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em. Nghiên cứu cho thấy cứ tăng 10 µg/dL chì trong máu, chỉ số IQ trẻ giảm 4-5 điểm; kể cả liều thấp vẫn có thể gây khó tập trung, học tập kém, rối loạn hành vi và thiệt hại trí tuệ có thể vĩnh viễn . Người lớn nếu nhiễm chì mạn tính có thể bị rối loạn thần kinh ngoại vi, biểu hiện tê bì tay chân, yếu cơ.

2. Thủy ngân (Hg)

Thủy ngân có thể xuyên qua hàng rào máu - não, tích tụ trong não. Người ăn cá nhiều thủy ngân hàng ngày, não có thể chứa 5-10 lần lượng thủy ngân so với bình thường. Thủy ngân tác động chủ yếu vào vỏ não và tiểu não, gây suy giảm thị lực, thính lực, tê bì tay chân, kém phối hợp, suy giảm trí nhớ và nhận thức. Nó còn phá hủy protein trong tế bào thần kinh, làm tế bào thần kinh chết dần, thường không hồi phục , kể cả khi ngừng tiếp xúc.

3. Asen (As)

Asen, đặc biệt dạng vô cơ từ nước uống, là chất độc thần kinh thường bị bỏ qua. Tiếp xúc lâu dài gây rối loạn thần kinh ngoại vi: tê bì tay chân kiểu “găng - tất”, cảm giác nóng rát, yếu cơ, giảm cảm giác với nhiệt độ và đau đớn. Ngoài ra, tăng nguy cơ bệnh thoái hóa thần kinh như Parkinson, Alzheimer.

4. Cadimi (Cd)

Cadimi xâm nhập cơ thể qua khói thuốc, ô nhiễm công nghiệp và một số thực phẩm, tích tụ ở thận và gan, gây suy giảm chức năng thần kinh, mất phối hợp vận động, ảnh hưởng trí nhớ, gia tăng lo âu - trầm cảm. Phụ nữ mang thai nhiễm cadimi có thể truyền sang thai nhi, làm tăng khoảng 20% nguy cơ rối loạn phát triển thần kinh ở trẻ.

4 cách giảm nguy cơ tổn thương thần kinh do kim loại nặng

- Chú ý thực phẩm : hạn chế cá ngừ, cá mập; chọn rau quả hữu cơ để giảm thuốc trừ sâu và kim loại nặng.

- Kiểm tra nước uống : sử dụng máy lọc đạt chuẩn, kiểm tra định kỳ hàm lượng kim loại.

- Tránh hút thuốc : khói thuốc là nguồn cadimi quan trọng.

- Ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa : rau củ đậm màu, quả mọng, giúp giảm tổn thương oxy hóa do kim loại nặng.

Bác sĩ nhấn mạnh, phòng ngừa và phát hiện sớm rất quan trọng. Nếu nghi ngờ đã tiếp xúc kim loại nặng và xuất hiện các triệu chứng thần kinh bất thường, nên đi khám ngay để bảo vệ hệ thần kinh.

Nguồn và ảnh: TOPick