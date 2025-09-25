"Thuốc chống già" giá 0 đồng ngày nào Thanh Lam cũng dùng, 57 tuổi vẫn trẻ đẹp, da lúc nào cũng căng mọng collagen

Mới đây, nữ ca sĩ Thanh Lam khoe ảnh dạo chơi Melbourne, Australia cùng ông xã - bác sĩ Bùi Tiến Hùng, khiến người hâm mộ 1 lần nữa phải kinh ngạc trước sự trẻ lâu của cô. Xuất hiện trong ảnh là một Thanh Lam tóc đen dày, làn da căng mọng collagen không thấy dấu hiệu lão hóa. Đường nét và sự đầy đặn của khuôn mặt nữ ca sĩ không khác gì cách đây 20 năm. Nữ ca sĩ đã có cháu ngoại nhưng ở tuổi U60 vẫn trẻ đẹp khó tin.

Bí quyết trẻ lâu của Thanh Lam đến từ "thuốc chống già" ngày nào cũng sử dụng

Đó chính là đi ngủ sớm!

Thanh Lam chia sẻ, hàng ngày, nữ ca sĩ đều cố gắng đi ngủ sớm để giữ vẻ ngoài tươi tắn. Đi ngủ sớm đem lại rất nhiều công dụng cho sức khỏe như giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch, cải thiện trí nhớ, giúp bạn vui vẻ, cơ thể tràn đầy năng lượng hơn. Nó cũng giúp tăng cường miễn dịch, giảm lo lắng, căng thẳng. Đây là điều rất quan trọng giúp chị em cân bằng cuộc sống, thần sắc luôn trẻ trung hơn tuổi thật.

Chưa kể, việc đi ngủ sớm giúp làn da có cơ hội được nghỉ ngơi, sửa chữa các tế bào hư hỏng, phục hồi sức khỏe làn da, giúp da luôn trẻ đẹp.

Từ khoảng 22h - 2h sáng, cơ thể bước vào giai đoạn sản sinh mạnh hormone tăng trưởng (HGH). Đây là hormone giúp phục hồi mô cơ, tái tạo tế bào và làm chậm quá trình lão hóa. Nếu bạn ngủ muộn, quá trình này bị rút ngắn, khiến da kém mịn màng và cơ thể nhanh xuống sắc.

Khi ngủ sớm và đủ giấc, quá trình tăng sinh collagen diễn ra tốt hơn, da được cấp ẩm tự nhiên và đàn hồi hơn. Nếu thường xuyên thức khuya, da dễ xỉn màu, mắt thâm quầng, nếp nhăn cũng đến sớm.

Ngoài ra, ngủ sớm giúp cân bằng cortisol (hormone căng thẳng). Khi cortisol ổn định, cơ thể ít rơi vào tình trạng stress mạn tính - yếu tố hàng đầu khiến da lão hóa, tóc rụng, cơ thể uể oải.

Ngoài ra, Thanh Lam còn có 2 thói quen chống "giặc già" khác phụ nữ trung niên rất nên học hỏi

1. Ngồi thiền

Ngoài giờ làm việc, Thanh Lam thích ngồi thiền. Đây thực ra là bộ môn giúp rèn luyện cả tâm trí, tinh thần lẫn thể chất nhưng ít ai hiểu được trọn vẹn lợi ích.

Các chuyên gia thừa nhận, việc ngồi thiền đem lại nhiều lợi ích cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Cụ thể, ngồi thiền đúng cách giúp có cái nhìn mới về các tình huống căng thẳng, xây dựng kỹ năng quản lý căng thẳng của bạn, tăng cường sự tự nhận thức, tập trung vào hiện tại, giảm cảm xúc tiêu cực, tăng trí tưởng tượng và sáng tạo, tăng tính kiên nhẫn, sự khoan dung, ổn định nhịp tim, hạ huyết áp khi nghỉ ngơi, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Theo Viện Mayo, ngồi thiền thậm chí có thể hữu ích nếu bạn đang mắc một số bệnh. Đặc biệt là những bệnh có thể trầm trọng hơn do căng thẳng kéo dài.

Đây chính là một cách chữa lành cho chị em phụ nữ từ trong ra ngoài. Chị em muốn trẻ lâu mà có thể ngồi thiền định mỗi ngày thực sự có công dụng hỗ trợ rất tốt.

2. Ăn khoai lang

Thanh Lam nổi tiếng là người phụ nữ khéo tay. Nữ diva có thể nấu mọi món ăn rất ngon miệng. Ngoài việc tự nấu ăn, ăn uống tại nhà thay vì ăn tạm bợ, ăn hàng quán, người đẹp còn chú trọng lựa chọn thực phẩm lành mạnh. Khoai lang là món không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của nữ diva.

Theo Health, khoảng 2% tinh bột trong khoai lang là tinh bột kháng, chất làm đầy, chất xơ mà cơ thể bạn không tiêu hóa và hấp thụ. Một nghiên cứu cho thấy, chỉ cần thay thế 5,4% tổng lượng carbohydrate nạp vào cơ thể bằng tinh bột kháng sẽ làm gia tăng việc đốt cháy chất béo 20-30% sau mỗi bữa ăn. Tinh bột kháng cũng thúc đẩy cơ thể tạo ra nhiều hormone kích thích no lâu hơn. Đây là lựa chọn số một về tinh bột cho những người muốn giảm béo.

Không những thế, khoai lang rất giàu vitamin C, A, giúp sản xuất collagen, ngăn lão hóa. Collagen giúp duy trì độ đàn hồi của da và làm cho nó trông trẻ trung. Do đó, ăn khoai lang đều đặn chính là cách giúp ngăn ngừa lão hóa da, duy trì độ đàn hồi của da. Ngoài vitamin A và C, khoai lang còn rất giàu vitamin E, giúp bạn có làn da đẹp mịn căng mướt hoàn hảo hơn.

Nếu bạn muốn có làn da trẻ trung như diva Thanh Lam ở độ tuổi U60, khoai lang rất xứng đáng góp mặt vào thực đơn hàng ngày của mình ngay từ bây giờ.

(Nguồn ảnh: Internet)