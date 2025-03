Thực phẩm tưởng chừng có lợi nhưng lại âm thầm hại gan nếu lạm dụng

Gan, lá chắn quan trọng của cơ thể, đảm nhiệm việc thanh lọc độc tố và xử lý dinh dưỡng. Thế nhưng, nhiều người lại vô tình làm suy yếu "lá chắn" này bằng những thói quen ăn uống thiếu khoa học. Không chỉ rượu bia và đồ chiên rán, ngay cả những thực phẩm quen thuộc hàng ngày cũng có thể gây hại cho gan nếu tiêu thụ quá nhiều.

Trái cây

Ăn quá nhiều, đặc biệt là các loại quả ngọt như nho, xoài, chuối, có thể gây hại cho gan. Ảnh minh họa.

Trái cây rất tốt cho sức khỏe nhờ cung cấp vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, ăn quá nhiều, đặc biệt là các loại quả ngọt như nho, xoài, chuối, có thể gây hại cho gan. Lượng đường fructose dư thừa sẽ chuyển hóa thành chất béo, dẫn đến gan nhiễm mỡ và suy giảm khả năng chống oxy hóa của gan. Điều này cho thấy, dù trái cây bổ dưỡng, việc tiêu thụ cần có chừng mực để bảo vệ sức khỏe gan.

Sữa và chế phẩm từ sữa

Mặc dù sữa là nguồn dinh dưỡng dồi dào, nhưng lượng chất béo bão hòa và protein cao trong sữa nguyên kem, bơ và kem sữa có thể gây hại cho gan. Tiêu thụ thường xuyên các sản phẩm này có thể dẫn đến tích tụ mỡ, tạo áp lực lên gan và suy giảm chức năng gan. Điển hình như trường hợp một bệnh nhân nam ở Trung Quốc, người thường xuyên uống sữa nguyên kem và ăn phô mai vào bữa sáng, đã phát triển gan nhiễm mỡ nhẹ sau vài tháng.

Khoai lang

Khoai lang, mặc dù giàu chất xơ và tốt cho tiêu hóa, cũng chứa lượng tinh bột có thể chuyển hóa thành glucose, gây áp lực lên gan. Ăn quá nhiều, đặc biệt là khoai lang mật với hàm lượng đường cao, có thể làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ. Một bác sĩ ở Trung Quốc ghi nhận trường hợp bệnh nhân ăn khoai lang nướng mỗi tối để giảm stress, dẫn đến suy giảm chức năng gan. Điều này cho thấy ngay cả thực phẩm lành mạnh cũng cần được tiêu thụ một cách điều độ.

Gia vị và nước sốt

Dù gia vị và nước sốt làm tăng hương vị món ăn, việc lạm dụng chúng có thể gây hại cho gan. Ảnh minh họa.

Dù gia vị và nước sốt làm tăng hương vị món ăn, việc lạm dụng chúng có thể gây hại cho gan. Các loại nước sốt công nghiệp như xì dầu, mayonnaise, và sốt ướp thịt thường chứa nhiều muối, đường và chất bảo quản, gây áp lực lên gan trong quá trình xử lý. Một bệnh nhân nữ ở Trung Quốc thường xuyên ăn đồ chế biến sẵn và dùng nhiều nước sốt đã bị suy giảm chức năng gan. Sau khi giảm tiêu thụ các sản phẩm này, tình trạng sức khỏe của cô đã cải thiện rõ rệt.

Để tăng cường sức khỏe gan, mọi người cần áp dụng những cách sau:

Tránh xa rượu bia

Không uống rượu bia sẽ cải thiện đáng kể sức khỏe gan. Hầu hết những người bị gan nhiễm mỡ đều uống nhiều rượu bia. Gan nhiễm mỡ là giai đoạn đầu tiên của các bệnh về gan liên quan đến rượu bia.

Hầu hết những người bị gan nhiễm mỡ sẽ không có triệu chứng rõ ràng. Gan của họ có thể phình to hoặc xuất hiện cảm giác khó chịu ở phần phía trên bụng bên phải.

Duy trì cân nặng khỏe mạnh

Thừa cân, béo phì có liên quan chặt chẽ đến bệnh gan. Do đó, duy trì cân nặng hợp lý có vai trò quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe gan.

Những người bị huyết áp cao, nồng độ cholesterol cao, thừa cân, béo phì, mắc bệnh tiểu đường hoặc kháng insulin sẽ có nguy cơ bị gan nhiễm mỡ cao hơn.

Các nhà khoa học hiện vẫn chưa lý giải được hoàn toàn nguyên nhân vì sao mỡ thừa lại gây hại hại gan. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy giảm cân có thể giúp giảm men gan cao và cải thiện viêm gan.

Ăn món giàu kali

Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy nồng độ kali trong cơ thể thấp làm tăng nguy cơ mắc rối loạn chuyển hóa, trong đó có bệnh gan nhiễm mỡ và tiểu đường loại 2.

Để tối ưu hóa sức khỏe, lượng kali cần nạp mỗi ngày là khoảng 4.700 mg. Nạp đủ kali sẽ góp phần giảm huyết áp, giảm cholesterol, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và thúc đẩy chức năng gan.

Các món giàu kali phổ biến có thể kể đến là chuối, bông cải xanh, dưa hấu, trái bơ, bưởi, măng tây, rau chân vịt và các loại rau lá xanh khác.

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục thường xuyên là một trong những khuyến cáo hàng đầu để cải thiện sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật. Các nghiên cứu cho thấy tập thể dục sẽ giúp giảm cân và giảm mỡ trong gan. Tập cường độ cao còn có thể giúp giảm viêm nhiễm trong gan, theo Eat This, Not That!