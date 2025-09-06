Thư Kỳ sắc vóc trẻ trung như thiếu nữ ở tuổi 49 nhờ nguyên tắc ăn uống "3 KHÔNG" chống già ngoạn mục: Vừa giữ eo thon vừa dưỡng dạ dày, chống ung thư

Ngày 4/9 vừa qua, Thư Kỳ gây "bão" mạng xã hội khi xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice. Người đẹp 49 tuổi chọn bộ trang phục toàn màu đen, tưởng chừng đơn điệu nhưng lại tôn trọn đường cong quyến rũ. Vòng eo nhỏ gọn, bờ vai thanh mảnh của "nữ thần gợi cảm châu Á" khiến khán giả không ngớt lời khen ngợi. Ở tuổi U50, Thư Kỳ vẫn giữ được sắc vóc tươi trẻ, tràn đầy sức sống - thành quả đến từ lối sống lành mạnh và đặc biệt là chế độ ăn uống khoa học.

Theo Sohu, ngôi sao gốc Đài Loan áp dụng nguyên tắc ăn uống "3 ": Không ăn mặn, cay, nhiều dầu mỡ; không ăn quá no; không uống nước có ga. Đây không chỉ là bí quyết giữ dáng mà còn là những thói quen được khoa học chứng minh giúp phòng chống ung thư, tiểu đường và nhiều bệnh mạn tính khác.

1. Không ăn mặn, cay, nhiều dầu mỡ

Thư Kỳ vốn nổi tiếng kỹ tính trong việc lựa chọn thực phẩm. Cô hạn chế tối đa các món ăn nhiều dầu mỡ, quá cay hoặc chứa nhiều muối. Thực đơn hàng ngày của người đẹp thường xoay quanh ngũ cốc nguyên cám, sữa tươi không đường, hải sản, thịt nạc và rau xanh. Đặc biệt, trong vòng 5 tiếng trước khi ngủ, cô tuyệt đối không ăn thêm bất kỳ món gì.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp, nguy cơ đột quỵ và tim mạch. Trong khi đó, đồ ăn nhiều dầu mỡ làm tăng mỡ máu, dẫn tới béo phì - yếu tố nguy cơ của cả tiểu đường type 2 lẫn ung thư gan, ung thư vú. Thức ăn cay nóng khi dùng quá thường xuyên cũng có thể gây kích ứng dạ dày, trào ngược thực quản.

Việc lựa chọn ăn thanh đạm như Thư Kỳ giúp cơ thể giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và bảo vệ thành mạch máu.

2. Không ăn quá no

Khi tham gia chương trình Nhà hàng Trung Hoa 2, nhiều khán giả nhận ra Thư Kỳ luôn ăn rất chừng mực. Cô chia sẻ: "Chỉ ăn vừa đủ no" là nguyên tắc quan trọng nhất để duy trì sức khỏe và sắc đẹp.

Nghiên cứu từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy, việc ăn quá no làm dạ dày phải hoạt động quá tải, tăng nguy cơ viêm loét dạ dày - tá tràng, đồng thời làm đường huyết tăng nhanh sau bữa ăn, khiến tuyến tụy phải tiết nhiều insulin hơn. Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, cơ thể dễ rơi vào tình trạng kháng insulin - nguyên nhân hàng đầu gây tiểu đường type 2.

Ngược lại, thói quen ăn vừa phải giúp duy trì cân nặng ổn định, ngăn tích mỡ bụng và tạo điều kiện để các cơ quan tiêu hóa hoạt động nhịp nhàng. Đây cũng là bí quyết kéo dài tuổi thọ được nhiều chuyên gia khuyến nghị, tương tự chế độ "ăn kiêng vừa đủ" (calorie restriction) vốn được chứng minh giúp làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

3. Không uống nước có ga

Một nguyên tắc nữa mà Thư Kỳ kiên quyết duy trì suốt nhiều năm chính là nói "không" với đồ uống có ga. Cô chỉ uống nước lọc, đôi khi thưởng thức cà phê đen không đường để tỉnh táo và tăng cường trao đổi chất.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), nước ngọt có ga chứa nhiều đường, có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, sâu răng và thậm chí liên quan đến một số loại ung thư. Axit và đường trong nước ngọt còn khiến xương dễ loãng, răng dễ hỏng.

Trong khi đó, cà phê đen, nếu dùng điều độ, lại chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp cải thiện chức năng não bộ, giảm nguy cơ sa sút trí tuệ và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Nguyên tắc ăn uống của Thư Kỳ - Bí quyết sống khỏe cho phụ nữ U40, U50

Điều đáng nói là 3 nguyên tắc ăn uống của Thư Kỳ không hề khắt khe, khó áp dụng mà lại cực kỳ gần gũi với lối sống lành mạnh:

- Ăn thanh đạm, ưu tiên rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt.

- Ăn chậm, vừa đủ no, tránh dồn dập quá nhiều thực phẩm một lúc.

- Hạn chế tối đa đồ uống có đường, thay bằng nước lọc hoặc trà, cà phê nguyên chất.

Đây là những thói quen nhỏ nhưng có tác động lớn đến sức khỏe lâu dài. Với phụ nữ ở tuổi trung niên, khi nguy cơ bệnh mạn tính bắt đầu tăng, việc kiểm soát chế độ ăn uống theo "3 không" như Thư Kỳ vừa giúp duy trì vóc dáng, vừa phòng chống ung thư, tiểu đường và bệnh tim mạch.

Sắc vóc tươi trẻ của Thư Kỳ ở tuổi 49 không chỉ nhờ gen di truyền hay chăm sóc da mà còn đến từ sự kỷ luật trong ăn uống. "Ba không" tưởng chừng đơn giản nhưng chính là "vũ khí bí mật" giúp cô giữ vòng eo thon gọn, làn da mịn màng và cơ thể khỏe mạnh. Với những ai đang tìm kiếm một lối sống bền vững, khoa học để "chống già" từ bên trong, thói quen của Thư Kỳ chắc chắn là gợi ý đáng tham khảo.

(Nguồn ảnh: Internet)