Nếu 4 bộ phận này trên cơ thể chảy máu bất thường, rất có thể bạn đã mắc ung thư từ lâu!

Tình trạng chảy máu thường xảy ra khi con người có vết thương hở trên cơ thể, số lượng máu chảy nhiều hay ít còn phụ thuộc vào độ nghiêm trọng của vết thương. Ngoài ra, chảy máu cũng có thể xuất hiện vì thời tiết quá lạnh, quá nóng hoặc do ăn uống kém khoa học. Còn một lý do nữa có thể gây ra tình trạng chảy máu mà rất ít người để ý đó là do: Ung thư.

Có rất nhiều bệnh ung thư có thể gây ra tình trạng chảy máu bất thường. Vì vậy, nếu nhận ra dù chỉ 1 trong số 4 bộ phận dưới đây có dấu hiệu chảy máu lạ thì cần đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt:

1. Chảy máu vùng kín bất thường

Đối với phụ nữ, việc chảy máu âm đạo không liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt là một dấu hiệu đáng báo động. Đặc biệt, nếu tình trạng này xảy ra sau khi quan hệ tình dục hoặc xuất hiện ở phụ nữ đã mãn kinh, bạn cần cẩn trọng. Đây có thể là triệu chứng của ung thư cổ tử cung, ung thư nội mạc tử cung hoặc ung thư buồng trứng – những loại ung thư phổ biến ở cơ quan sinh sản nữ.

Đối với nam giới, chảy máu từ niệu đạo (lỗ tiểu) hoặc dương vật là một dấu hiệu bất thường nghiêm trọng. Tình trạng này có thể liên quan đến nhiều bệnh lý khác nhau, bao gồm cả các loại ung thư như ung thư tuyến tiền liệt hoặc ung thư dương vật (mặc dù loại này hiếm gặp hơn).

2. Chảy máu nướu răng không rõ nguyên nhân

Chảy máu nướu răng khi đánh răng là một vấn đề phổ biến, thường liên quan đến bệnh viêm nướu hoặc vệ sinh răng miệng kém. Tuy nhiên, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, dai dẳng và không đi kèm với bất kỳ lý do rõ ràng nào, nó có thể là một dấu hiệu của ung thư máu.

Như đã đề cập ở trên, ung thư máu gây thiếu hụt tiểu cầu, dẫn đến tình trạng chảy máu bất thường trên khắp cơ thể, bao gồm cả ở nướu răng và chân răng. Ngoài ra, chảy máu nướu răng cũng có thể là dấu hiệu của ung thư miệng hoặc ung thư họng miệng, đặc biệt khi đi kèm với các vết loét không lành, đau hoặc xuất hiện khối u.

3. Chảy máu mũi thường xuyên

Chảy máu mũi, hay chảy máu cam, thường xảy ra khi thời tiết hanh khô hoặc do chấn thương. Tuy nhiên, nếu bạn bị chảy máu cam liên tục, khó cầm máu, hoặc xuất hiện không rõ nguyên nhân, đây có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý nguy hiểm.

Một trong những nguyên nhân đáng lo ngại nhất là ung thư máu (bệnh bạch cầu). Khi mắc ung thư máu, tủy xương sản xuất quá nhiều tế bào bạch cầu bất thường, làm giảm số lượng tiểu cầu - yếu tố quan trọng giúp đông máu. Điều này khiến người bệnh dễ bị chảy máu cam, bầm tím và khó cầm máu. Ngoài ra, chảy máu mũi cũng có thể liên quan đến ung thư vòm họng hoặc ung thư xoang mũi ở một số trường hợp nhất định.

4. Chảy máu hoặc tiết dịch núm vú bất thường

Chảy máu hoặc tiết dịch từ núm vú, đặc biệt là dịch có máu, là một trong những dấu hiệu cảnh báo của ung thư vú. Dù đây có thể là triệu chứng của các bệnh lành tính như u nhú trong ống dẫn sữa, bạn không nên chủ quan. Tình trạng này có thể xuất hiện độc lập hoặc kèm theo khối u, da vú thay đổi hoặc núm vú bị lõm.

Nếu bạn phát hiện dịch tiết có máu, đặc biệt là khi nó xuất hiện một cách tự nhiên và không phải do tác động từ bên ngoài, hãy đi khám ngay lập tức. Bác sĩ sẽ tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu như siêu âm và chụp X-quang tuyến vú để xác định chính xác nguyên nhân và có phương án điều trị kịp thời.

Ngoài ra, tiểu ra máu có thể là dấu hiệu của ung thư bàng quang và ung thư thận, còn đi đại tiện ra máu có thể cảnh báo ung thư đại trực tràng. Bất kỳ loại chảy máu bất thường nào đều cần được thăm khám để tìm ra nguyên nhân chính xác.

Nguồn vả ảnh: EDH, Aboluowang