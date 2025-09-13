Thứ bẩn nhất trên quả trứng có thể là thứ bạn ăn phải!

Gà khi đẻ trứng và thải phân đều đi qua ống huyệt , vì vậy dù trứng có không dính phân, bề mặt vẫn có nguy cơ mang theo vi khuẩn gây bệnh. Nghiên cứu cho thấy, trung bình trên mỗi vỏ trứng có tới 1,5 triệu vi khuẩn . Trong đó, nguy hiểm nhất là tụ cầu vàng, trực khuẩn E.coli và đặc biệt là Salmonella (vi khuẩn thương hàn) .

Từng có khảo sát tại một số quận của Bắc Kinh (Trung Quốc) cho thấy:

- 80% mẫu trứng phát hiện E.coli trên vỏ;

- 15% nhiễm Salmonella;

- 5% có tụ cầu vàng.

Đáng lo hơn, Salmonella có thể xuyên qua vỏ trứng, xâm nhập vào bên trong chỉ sau vài ngày bảo quản ở nhiệt độ phòng, gây nguy cơ ngộ độc cao. Salmonella tồn tại phổ biến trong trứng, thịt, sữa chưa tiệt trùng. Loại vi khuẩn này có khả năng sống dai dẳng: trong môi trường khô vẫn tồn tại vài tuần, trong nước sống 3 tuần, trong phân sống tới 2 tháng. Người bị nhiễm có thể đau bụng, tiêu chảy, sốt, nôn ói, nặng hơn có thể tử vong.

Số liệu cho thấy, 70- 80% các ca ngộ độc do ăn trứng có liên quan đến Salmonella . Đây là lý do chuyên gia y tế luôn khuyến cáo không được coi thường “mầm bệnh vô hình” này.

Ăn trứng thế nào mới an toàn?

Để giảm tối đa nguy cơ, chuyên gia đưa ra 6 lưu ý quan trọng:

- Ăn trứng chín kỹ - nấu chín hoàn toàn mới tiêu diệt được Salmonella.

- Chọn mua đúng cách - ưu tiên trứng sạch, vỏ nguyên vẹn, không dính bẩn, không nứt.

- Bảo quản lạnh - cất trong ngăn mát tủ lạnh, tách riêng với thịt, rau để tránh lây chéo. Đặc biệt, đã cho vào tủ lạnh thì phải duy trì lạnh liên tục.

- Không để lâu - mua vừa đủ ăn, hạn chế trữ lâu ngày khiến lớp màng bảo vệ vỏ mất tác dụng.

- Hạn chế ăn trứng lòng đào - nhiệt độ chưa đủ diệt vi khuẩn, dễ gây ngộ độc.

- Tránh trứng bất thường - như trứng “chết phôi”, trứng có mùi lạ, tuyệt đối không nên sử dụng.

Trứng giàu dinh dưỡng, nhưng nếu ăn sai cách, vô tình bạn có thể đưa vào cơ thể hàng loạt vi khuẩn nguy hiểm. Hãy chắc chắn rằng quả trứng mình ăn đã được xử lý an toàn , bởi sự chủ quan có thể khiến món ăn quen thuộc này trở thành “sát thủ trên bàn ăn”.

Nguồn và ảnh: QQ