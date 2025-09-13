8 câu hỏi trước khi mổ cận ai cũng thắc mắc nhưng ngại không dám hỏi, nhiều khi không biết hỏi ai

Mổ cận là một quyết định lớn, thay đổi hoàn toàn ngoại hình và cuộc sống, nên trước khi mổ bạn có hàng tá thắc mắc cũng không khó hiểu. Nhưng "vạn sự khởi đầu nan", nhiều khi bạn còn chưa dám đến gặp bác sĩ để hỏi vì ngại, vì sợ hỏi những câu "ngớ ngẩn" hay sợ bị kéo lên bàn mổ ngay lập tức. Đừng lo, bạn không hề đơn độc đâu, hầu hết “dân bốn mắt” đều gặp phải trường hợp này khi bắt đầu cân nhắc mổ cận.

“Cứ gõ, cửa sẽ mở” và cứ hỏi thì bạn sẽ có được câu trả lời. Ngay cả khi chưa tới gặp bác sĩ, bài viết này sẽ giải đáp cho bạn 8 câu hỏi phổ biến nhất về quá trình mổ cận. Nhờ đó, bạn sẽ gỡ rối được tơ lòng, trang bị kiến thức cơ bản trước khi đưa ra quyết định quan trọng này nhé!

HỎI: Mổ cận có tốt hơn đeo kính hay dùng kính áp tròng không?

ĐÁP: Tất nhiên là có rồi! Phẫu thuật mổ cận điều chỉnh vĩnh viễn giác mạc, giúp mắt tự nhìn rõ còn kính và lens cận vốn chỉ là công cụ hỗ trợ thị lực tạm thời.

Ảnh minh họa

Đeo kính gọng thì bất tiện khi đi mưa, chơi thể thao, hay mỗi sáng đều phải "mò mẫm" tìm kính. Còn kính áp tròng tuy tiện hơn nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ viêm nhiễm nếu vệ sinh không đúng cách, hoặc gây khô mắt nếu dùng lâu dài. Mổ cận sẽ giải phóng bạn hoàn toàn khỏi những phiền toái này, giúp bạn sống thoải mái và tự tin hơn. Chưa kể, ngay cả khi bạn đeo kính cận hay lens cận đúng độ, độ cận vẫn không thể ngừng “leo thang”.

HỎI: Mổ cận có những phương pháp nào?

ĐÁP: Có thể chia mổ cận thành 2 nhóm chính là laser trên bề mặt giác mạc và đặt kính nội nhãn. Trong đó, nhóm laser trên bề mặt giác mạc phổ biến hơn và có thể chia nhỏ thành laser có tạo vạt giác mạc với những công nghệ như LASIK, Femto-LASIK… và laser không tạo vạt giác mạc như ReLEx SMILE, SMILE Pro. Còn đặt kính nội nhãn Phakic tức là đặt thêm kính vào trong mắt mà không can thiệp tới giác mạc.

HỎI: Các phương pháp mổ cận có ưu - nhược điểm gì, làm sao để lựa chọn?

Ảnh minh họa

ĐÁP: Nhóm phẫu thuật laser trên bề mặt giác mạc được ưa chuộng hơn nhờ ưu điểm nhẹ nhàng, chi phí hợp lý và thời gian hồi phục nhanh. Đặc biệt, các công nghệ laser không tạo vạt còn giúp mắt hồi phục khỏe hơn và giảm thiểu rủi ro biến chứng.

Ngược lại, đặt kính nội nhãn là giải pháp tối ưu cho những trường hợp độ cận quá cao hoặc giác mạc mỏng. Phương pháp này không bào mòn giác mạc và có thể tháo bỏ, tuy nhiên chi phí cao và đòi hỏi yêu cầu khắt khe hơn.

HỎI: Mổ cận có đau không?

ĐÁP: Nhờ công nghệ hiện đại và thời gian phẫu thuật cực nhanh, việc mổ cận không gây đau đớn. Trước khi phẫu thuật, bác sĩ sẽ nhỏ thuốc tê bề mặt để mắt bạn hoàn toàn được làm "tê liệt" cảm giác đau. Trong quá trình mổ, bạn chỉ cảm nhận một chút áp lực nhẹ hoặc một cảm giác "lạ" khi bác sĩ thực hiện các thao tác, nhưng hoàn toàn không đau và thời gian rất nhanh. Sau mổ, mắt có thể hơi cộm, chảy nước mắt nhẹ trong vài tiếng đầu, nhưng cảm giác này sẽ biến mất nhanh chóng.

HỎI: Thời gian mổ cận mất bao lâu?

ĐÁP: Cực kỳ nhanh, nhất là với các phương pháp laser tiên tiến. Ví dụ, nếu bạn lựa chọn mổ cận với công nghệ SMILE Pro, thời gian chiếu laser cho mỗi mắt chỉ khoảng 8 - 10 giây. Vừa kịp hít thở sâu, mở mắt ra là đã thấy thế giới rõ ràng rồi. Thậm chí nhiều người mổ cận xong vì quá nhanh, quá nhẹ nhàng mà còn tưởng bác sĩ chưa bắt đầu phẫu thuật.

Ảnh minh họa

HỎI: Phục hồi sau mổ cận mất bao lâu?

ĐÁP: Tùy vào phương pháp mổ, thời gian phục hồi sẽ khác nhau. Phương pháp càng hiện đại, công nghệ cao và không lật vạt giác mạc thì thời gian phục hồi càng nhanh. Ngược lại, phương pháp nào sử dụng dao sẽ lâu phục hồi hơn và yêu cầu chăm sóc sau mổ cận khắt khe hơn.

Với phương pháp laser tiên tiến như SMILE hay SMILE Pro, bạn có thể sinh hoạt và làm việc chỉ sau 2 ngày nghỉ ngơi. Còn các phương pháp tạo vạt như Lasik và Femto thì sẽ cần khoảng 1 tuần để hồi phục

HỎI: Sau khi mổ có bị tái cận lại không?

ĐÁP: Dù không phổ biến, nhưng tái cận vẫn có thể xảy ra, là tình trạng thị lực giảm sút trở lại sau phẫu thuật dù không cao như trước mổ. Thường xảy ra ở những người chăm sóc sau mổ sai cách, sử dụng mắt quá mức, mổ khi độ cận chưa ổn định.

Việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật cũng đóng vai trò quan trọng. Các phương pháp xâm lấn tối thiểu như ReLEx SMILE, SMILE Pro giúp bảo tồn cấu trúc giác mạc, giảm thiểu biến chứng và nguy cơ tái cận. Do đó, các bác sĩ thường khuyên nên mổ cận sau 18 - 20 tuổi khi độ cận đã ổn định và lựa chọn phương pháp tối ưu, sử dụng mắt đúng cách sau mổ để đảm bảo kết quả lâu dài.

HỎI: Mổ cận cứ phương pháp đắt nhất là tốt nhất?

ĐÁP: Không phải cứ phương pháp đắt nhất là tốt nhất, mà quan trọng nhất là phải phù hợp với tình trạng mắt và đặc điểm lối sống của bạn. Thêm nữa, các phương pháp càng mới và hiện đại thì sẽ càng được cải tiến. Mặc dù chi phí ban đầu có thể cao, nhưng mổ cận là một khoản đầu tư xứng đáng khi xét đến chi phí đeo kính hoặc lens trong nhiều năm. Thay vì chỉ nhìn vào giá tiền, bạn nên đến các cơ sở uy tín để được thăm khám chuyên sâu. Bởi chỉ có bác sĩ mới có thể đánh giá và đưa ra phương pháp tối ưu, an toàn nhất cho đôi mắt của bạn.

HỎI: Trước khi mổ cận cần chuẩn bị những gì?

Ảnh minh họa

ĐÁP: Không có gì phức tạp. Bạn cần ngừng đeo kính áp tròng trong khoảng 1-2 tuần trước khi thăm khám và trước ngày mổ. Điều này giúp mắt trở về trạng thái tự nhiên, đảm bảo các chỉ số đo được chính xác tuyệt đối. Ngoài ra, nhớ không trang điểm mắt, không xịt nước hoa vào ngày khám và mổ, đồng thời nghỉ ngơi đầy đủ để mắt được thư giãn. Quan trọng nhất là khám tiền mổ cận đầy đủ để tìm ra phương pháp phù hợp, lựa chọn cơ sở uy tín, bác sĩ tay nghề cao.

