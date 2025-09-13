Chàng trai 20 tuổi đã suy thận cấp vì một kiểu ăn bánh mì "khoái khẩu" của người Việt

Khi nghe về nguyên nhân khiến chàng sinh viên 20 tuổi, họ Dương (Đài Loan, Trung Quốc) bị suy thận cấp nguy hiểm tính mạng, buộc phải chạy thận suốt đời ai cũng phải ngạc nhiên. Bởi nó có liên quan tới một kiểu ăn bánh mì vừa ngon miệng, vừa rất quen thuộc với người Việt. Đó là bánh mì chấm sữa.

Ảnh minh họa

Câu chuyện về anh Dương được chuyên gia dinh dưỡng Xu Qiong Yue (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ trên chương trình sức khỏe trực tuyến “The Doctor Is Hot”. Theo đó, từ nhỏ anh Dương đã rất thích bánh mì. Khi trở thành sinh viên, bận rộn giữa học tập và làm thêm, anh thường dùng bánh mì chấm sữa cho bữa sáng và dần dần cả bữa trưa hay tối cũng cùng thực đơn như vậy.

Sau hơn 4 tháng ăn bánh mì chấm sữa như thực phẩm chính, anh nhận thấy cân nặng giảm nhưng bụng lại to lên, thường xuyên mệt mỏi, khó thở và buồn ngủ. Tuy nhiên chàng trai trẻ lại chỉ quan, chỉ nghĩ do mình hay thức khuya, vừa học vừa làm thêm quá bận rộn.

Một buổi trưa, khi đang ăn bánh mì chấm sữa tại cửa hàng tiện lợi, anh Dương đột ngột nôn mửa dữ dội, sau đó đi tiểu khó khăn và đau buốt. Nhận thấy sức khỏe không ổn, anh lập tức tự bắt xe đến bệnh viện.

Thật không ngờ, bác sĩ lập tức đưa anh tới Khoa Thận để lọc máu. Lượng đường trong máu của anh cũng cao bất thường, cần nhanh chóng can thiệp để tránh biến chứng nhiễm toan ceton do tiểu đường do suy thận cấp.

Tại sao bánh mì chấm sữa gây hại cho thận?

Theo giải thích của bác sĩ Xu Qiong Yue, nguyên nhân cốt lõi là anh Dương đã ăn quá nhiều bánh mì chấm sữa, còn ăn như vậy liên tục trong thời gian dài. Còn nếu chỉ thỉnh thoảng ăn, ăn với lượng vừa phải thì sẽ không gặp vấn đề gì.

Lý do là bánh mì chứa natri và photphat cao, khi kết hợp với sữa, lượng đường nạp vào cơ thể tăng quá mức. Điều này làm tăng gánh nặng cho thận và nồng độ urat trong huyết thanh. Đồng thời, lúc này đường huyết cao liên tục làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận.

Những tác động này có thể gây suy thận cấp hoặc làm trầm trọng thêm bệnh thận sẵn có. Ngay cả người thận khỏe mạnh cũng có nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nếu ăn bánh mì chấm sữa liên tục. Trong khi anh Dương vốn có chức năng thận yếu, đã được cảnh báo nhiều lần kể từ khi còn nhỏ nhưng lại chủ quan.

Chưa kể, kiểu ăn bánh mì chấm sữa thay thế bữa chính, thậm chí đủ 3 bữa một ngày như anh Dương làm cơ thể rối loạn chuyển hóa, mất cân bằng dinh dưỡng. Từ đó suy giảm miễn dịch nên bệnh tật càng có cơ hội tấn công. Sau khi vượt qua được cơn nguy kịch bởi suy thận cấp, anh Dương phải chấp nhận chạy thận nhân tạo đều đặn trong suốt quãng đời còn lại.

Thông qua trường hợp của anh Dương, bác sĩ Xu cũng nhắc nhở rằng ăn bánh mì quá nhiều hay ăn bánh mì vào buổi sáng thật ra không hề tốt cho sức khỏe. Mặc dù đây là thói quen tiện lợi, ngon miệng với nhiều người.

Ảnh minh họa

Ăn bánh mì vào buổi sáng có thể gây tăng đường huyết đột ngột, tạo cảm giác đói nhanh và làm rối loạn hệ thần kinh tự chủ. Ăn quá nhiều bánh mì cùng sữa làm lượng đường trong máu biến động mạnh, gây áp lực cho dạ dày và tim mạch. Thói quen nướng bánh mì cháy, nhất là khi vội vàng, tạo ra các chất có thể gây ung thư. Bột tinh chế trong bánh mì cung cấp ít chất xơ và dinh dưỡng, không nên dùng làm thực phẩm chính trong bữa sáng.

Bác sĩ Xu khuyến nghị rằng bánh mì - nhất là bánh mì ngọt nên dùng vào bữa trưa hoặc bữa phụ, kết hợp với thực phẩm giàu chất xơ, protein và hạn chế đường. Thói quen ăn uống hợp lý từ sớm giúp bảo vệ thận và phòng tránh nhiều bệnh nguy hiểm về lâu dài.

Nguồn và ảnh: ETtoday, China News