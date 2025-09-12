4 thực phẩm màu vàng là "tứ bảo" cân bằng nội tiết tố, "chống già" cực nhạy cho nữ giới

Với phụ nữ, nội tiết tố giống như chiếc “chìa khóa” giữ gìn sức khỏe, vóc dáng và làn da. Khi hormone mất cân bằng, chị em không chỉ phải đối mặt với làn da sạm, dễ nổi mụn, tăng cân bất thường mà còn kéo theo hàng loạt rắc rối: rối loạn kinh nguyệt, stress, thậm chí nguy cơ bệnh tim mạch, loãng xương.

Bác sĩ dinh dưỡng và Y học cổ truyền Wu Mingzhu (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, estrogen, progesterone, cortisol và hormone tuyến giáp là những hormone quan trọng nhất đối với phụ nữ. Bà nhấn mạnh rằng ngoài lối sống lành mạnh và thăm khám định kỳ, chế độ ăn cũng là “công cụ vàng” giúp cân bằng nội tiết tố, đặc biệt ở giai đoạn tiền mãn kinh khi sự thay đổi hormone trở nên rõ rệt.

Trong đó, 4 loại thực phẩm màu vàng dưới đây được coi là “tứ bảo” quen thuộc mà phái nữ nên tận dụng, nhất là khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh:

1. Đậu nành

Đậu nành (còn gọi đỗ tương) được xem là “vua estrogen” từ thiên nhiên. Loại hạt nhỏ bé nhưng chứa nhiều phytoestrogen gọi là isoflavone, có khả năng bắt chước tác động của estrogen, giúp duy trì sức khỏe và làm chậm lão hóa.

Các sản phẩm từ đậu nành như sữa, đậu phụ, bột đậu, natto… không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vú, cải thiện triệu chứng tiền mãn kinh, điều hòa cholesterol và bảo vệ tim mạch.

2. Bí ngô

Bí ngô cũng là thực phẩm vàng hỗ trợ cân bằng hormone. Theo bác sĩ Wu, bí ngô giàu vitamin E, kẽm, sắt, coban… giúp tăng cường chức năng buồng trứng, kích thích tiết estrogen và cải thiện đàn hồi cho làn da. Không chỉ phần thịt quả, hạt bí cũng chứa lignan và nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe nội tiết.

3. Chuối

Chuối, món ăn rẻ tiền nhưng giàu vitamin B6, đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất progesterone, loại hormone cần được cân bằng với estrogen. Ăn chuối thường xuyên giúp chị em giảm bớt khó chịu tiền kinh nguyệt, hỗ trợ điều hòa tâm trạng, giảm stress và giữ cân ổn định.

Với phụ nữ tiền mãn kinh, việc bổ sung progesterone tự nhiên từ thực phẩm như chuối càng có ý nghĩa trong việc hạn chế rối loạn hormone. Đồng thời giảm triệu chứng khóc ngủ do bốc hỏa, tuổi tác.

4. Hồng giòn

Hồng giòn là loại quả cuối cùng trong “tứ bảo” màu vàng tốt cho nữ giới. Trái cây này giàu vitamin A, beta-carotene, lutein và lycopene... Đều là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp da dẻ mịn màng, chống lão hóa sớm. Ngoài ra, hồng chứa phytoestrogen và nhiều khoáng chất tốt cho máu, khí huyết.

Tuy nhiên, bác sĩ Wu lưu ý không nên ăn hồng khi bụng đói, tránh ăn quá nhiều cùng lúc hoặc kết hợp với hải sản, sữa, trứng để không gây hại cho tiêu hóa.

Bác sĩ Wu nhấn mạnh, những thực phẩm trên không chỉ phù hợp với phụ nữ trẻ mà đặc biệt cần thiết cho giai đoạn tiền mãn kinh, khi hormone thay đổi thất thường. Nếu biết tận dụng khéo léo, kết hợp với lối sống khoa học, phụ nữ có thể giảm bớt các triệu chứng khó chịu, duy trì nhan sắc và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nguồn và ảnh: Top 1 Health, ETtoday