Thế giới của “dân 4 mắt” khác người bình thường như thế nào? Xem xong 6 bức ảnh dưới đây ai cũng giật mình

Bạn có bao giờ tự hỏi, thế giới trong mắt những người cận thị trông sẽ như thế nào không? Dù đeo kính hay không, họ vẫn phải đối mặt với một thực tế đôi mắt của mình đang nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác với người có đôi mắt khỏe mạnh.

Nếu bạn vẫn đang chủ quan với đôi mắt đang "xuống cấp" của mình, hãy xem 6 bức ảnh dưới đây để hiểu rõ hơn về thế giới đầy "gian nan" của dân cận thị nhé!

1. Khi nhìn đèn giao thông buổi tối

Cùng là những màu sắc xanh, đỏ, vàng ấy nhưng qua đôi mắt của người cận thị, đèn tín hiệu giao thông cũng khác đi, nhất là vào buổi tối.

Trong thế giới của người bình thường, đèn tín hiệu giao thông luôn sắc nét, dễ dàng phân biệt, đọc chữ và số. Ngay cả buổi tối hay trời mưa nhẹ cũng chỉ nhòe đi một chút nếu nhìn xa. Thế nhưng, trong thế giới của người cận thị thì đèn giao thông biến thành những quầng sáng lớn, mờ nhòe. Đèn đỏ bỗng trở nên rực rỡ một cách đáng sợ, các vệt sáng tỏa ra xung quanh làm bạn khó phân biệt chính xác tín hiệu hay hình ảnh, chữ số.

2. Khi làm việc với máy tính, nhìn điện thoại lâu

Ngày nay, các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại thông minh… đã trở thành “vật bất ly thân” của đa số mọi người. Đương nhiên, người có tật khúc xạ như cận thị, loạn thị cũng không ngoại lệ. Thậm chí nhiều người còn phải dùng chúng để làm việc nhiều giờ liên tục mỗi ngày.

Trong thế giới của người bình thường, có đôi mắt khỏe mạnh thì bạn làm việc thoải mái, mắt chỉ hơi mỏi một chút vào cuối ngày. Nhìn sang thế giới của người cận thị một chút, dù có đeo kính thì bạn vẫn rất nhanh mỏi mắt, phải nheo mắt liên tục để nhìn rõ hơn. Bạn cảm thấy đau đầu, khô mắt, muốn tháo kính ra cho mắt nghỉ, mệt mỏi không phải vào cuối ngày mà chỉ sau một vài giờ làm việc.

3. Khi dùng đồ ăn, thức uống nóng

Dù đông hay hè, việc thưởng thức những món ăn hay đồ uống nóng hổi vẫn là “ác mộng” khi đeo kính cận. Ví dụ trực quan bằng một tô phở thơm nức mũi, bốc khói nghi ngút vào buổi sáng nhé!

Trong thế giới của người bình thường, bạn cúi xuống, vừa ăn vừa hít hà hương thơm và nhìn rõ từng sợi phở, miếng thịt thơm ngon. Còn trong thế giới của người cận thị thì hơi khác đấy. Hơi nóng bốc lên từ tô phở như một "lời nguyền". Mắt kính mờ tịt ngay lập tức. Bạn buộc phải tháo kính ra, hoặc cố gắng ăn trong một thế giới mờ ảo. Bỏ kính ra thì lại không nhìn thấy mọi người xung quanh, đeo kính ăn thì lại như lạc giữa đảo sương mù, nhìn cái gì cũng không rõ nữa.

4. Khi tập thể thao, vui chơi ngoài trời

Với những hoạt động ngoài trời hay chơi thể thao, dân cận thị đúng là khổ đủ đường. Dù là đeo kính gọng hay kính áp tròng.

Chưa kể tới việc tầm nhìn bị giảm đi ngay cả khi đeo kính thì nếu không đeo kính, bạn thoải mái chạy nhảy, chơi bóng, bơi lội… với thế giới xung quanh rõ nét và tràn đầy năng lượng. Còn với người cận thị, chiếc kính gọng trở thành một vật cản: dễ rơi, dễ xước và vướng víu. Mồ hôi làm kính trượt xuống, khiến bạn phải liên tục đẩy kính lên, làm gián đoạn cuộc vui. Kính áp tròng thì lại dễ gây khô, cộm, thậm chí là viêm nhiễm, xô lệch gây khó chịu nếu không cẩn thận.

5. Khi đeo kính đi đường trời mưa

Không chỉ khi dùng đồ nóng, “dân 4 mắt” có vô vàn khoảnh khắc “khó đỡ” khác khi đeo kính. Đeo thì khổ mà tháo ra thì không nhìn thấy gì, đặc biệt là khi đi đường gặp lúc trời mưa.

Đôi khi, cơn mưa trong mắt người bình thường chẳng có gì đáng ngại lắm, thậm chí còn khá lãng mạn. Đi xe máy hay đi bộ chỉ cần mặc áo mưa vào là được, nhưng với người đeo kính cận không khác gì “cơn ác mộng”. Thế giới bỗng chốc trở thành một bức tranh màu nước nhòe nhoẹt, đèn và xe bị mưa làm cho mờ ảo. Bạn phải cố gắng nheo mắt để nhìn rõ đường, kính cận dù có lau liên tục vẫn bị ướt đến nỗi che khuất tầm nhìn. Đi đường kiểu này vừa bất tiện vừa nguy hiểm. Ngay cả nếu bạn ngồi trong xe hơi với chiếc kính cận thì vẫn không khá hơn là mấy, chỉ không bị ướt.

6. Khi nhìn chính mình trong gương

Có một sự thật mà những người cận thị không muốn cũng phải thừa nhận, đó là nếu không đeo kính thì soi gương cũng không nhìn thấy chính mình.

Thế giới của người bình thường trong gương chẳng có gì khác thực tế. Bạn có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt, từng cử chỉ, biểu cảm của mình. Nhưng trong thế giới của người cận thị, nếu không đeo kính mà nhìn vào gương thì chỉ nhìn thấy một gương mặt mờ ảo, tựa như một người xa lạ. Mọi thứ trở nên méo mó, không rõ ràng và đầy khó chịu. Nhất là khi cần chạm vào mắt hay trang điểm mắt.

Cận thị khiến toàn bộ thế giới của bạn MỜ ẢO, MÉO MÓ và MỆT MỎI. Chiếc kính cận hay lens cận không phải là cách tối ưu để trị cận, chúng chỉ là giải pháp để "sống chung với lũ". Chúng giúp bạn nhìn rõ hơn tạm thời, nhưng không giải quyết được những bất tiện và khó khăn hàng ngày, cũng không ngăn được độ cận tiếp tục tăng theo thời gian.

Nếu muốn “cải cách” thế giới của chính mình, tìm lại đôi mắt tinh anh thì mổ cận là phương pháp tối ưu hơn với hiệu quả lâu dài, thời gian nhanh chóng và đa dạng công nghệ theo từng nhu cầu, tình trạng mắt.