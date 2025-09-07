4 kiểu ngứa báo hiệu “mầm mống” ung thư đang lớn nhanh như thổi: Ít người để tâm

Ngứa da là triệu chứng quen thuộc, thường khiến nhiều người liên tưởng đến dị ứng, mề đay hay các bệnh da liễu thông thường. Tuy nhiên, trong không ít trường hợp, cảm giác ngứa lại là lời cảnh báo sớm của những bệnh lý nguy hiểm, thậm chí liên quan đến ung thư. Các chuyên gia cảnh báo nếu gặp phải 4 kiểu ngứa dưới đây, bạn không nên coi thường mà cần thăm khám càng sớm càng tốt:

1. Ngứa kèm theo da vàng hoặc sạm bất thường

Ngứa da khi đi cùng dấu hiệu da vàng, sạm không đều màu thường gợi ý gan và hệ mật đang gặp rắc rối. Đây có thể là hậu quả của viêm gan, sỏi mật, rối loạn chuyển hóa hoặc thậm chí là ung thư gan và ung thư đường mật. Khi gan suy yếu, độc tố tích tụ trong máu sẽ kích thích da, gây cảm giác ngứa toàn thân. Nếu để lâu, người bệnh còn có nguy cơ sụt cân nhanh, mệt mỏi, chảy máu cam hay bầm tím bất thường.

2. Ngứa quanh hậu môn và bộ phận sinh dục

Nhiều người ngại nhắc tới nhưng thực tế, vùng hậu môn và cơ quan sinh dục lại là nơi dễ xuất hiện cảm giác ngứa kéo dài. Thông thường, nguyên nhân có thể đến từ trĩ, nhiễm nấm hoặc viêm da tiếp xúc. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng ngứa kéo dài ở vị trí này đôi khi liên quan tới các bệnh lý ác tính như ung thư trực tràng, ung thư cổ tử cung hoặc ung thư âm hộ. Sự thay đổi trong dịch tiết, viêm nhiễm tái đi tái lại hoặc chảy máu bất thường kèm theo ngứa là dấu hiệu cảnh báo chị em tuyệt đối không nên bỏ qua.

3. Ngứa trong mũi, tai hoặc hốc họng

Ngứa không chỉ xuất hiện trên bề mặt da. Nếu bạn liên tục có cảm giác ngứa khó chịu ở mũi, tai hay họng, ngoài viêm xoang, viêm mũi dị ứng thì cũng cần cảnh giác. Trong một số trường hợp, sự kích thích bất thường ở các hốc tự nhiên có thể liên quan tới khối u vùng mũi xoang, vòm họng, thậm chí là khối u trong não gây chèn ép dây thần kinh. Người bệnh thường đi kèm các triệu chứng như ù tai, nhức đầu, chảy máu cam, rối loạn thị lực hoặc nôn ói.

4. Ngứa lan rộng, kéo dài không rõ nguyên nhân

Ngứa toàn thân mà không kèm theo phát ban, dị ứng và kéo dài trong nhiều tuần là tín hiệu nguy hiểm. Nguyên nhân có thể đến từ các rối loạn huyết học, bệnh về thận, bệnh gan hoặc ung thư hạch bạch huyết. Khi tế bào ung thư phát triển, chúng sản sinh các chất gây viêm, từ đó kích thích da và tạo nên cơn ngứa âm ỉ. Người bệnh có thể kèm theo sốt nhẹ, đổ mồ hôi ban đêm, sụt cân nhanh, mệt mỏi không rõ lý do.

Nguồn: Sohu, Daily Mail