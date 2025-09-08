Phụ nữ béo lên thật hay không NHÌN VÀO 3 ĐIỂM trên cơ thể biết ngay, giai đoạn tiền mãn kinh càng rõ

Tăng cân không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng mà còn liên quan chặt chẽ đến sức khỏe tổng thể. Đây là một trong những nỗi lo thường trực của phụ nữ dù ở độ tuổi nào đi nữa. Nhiều người soi gương buổi sáng và tự hỏi có phải mình đang béo lên không. Nhưng thực tế, cân nặng có thể thay đổi bởi nhiều yếu tố như mất ngủ, stress, chế độ ăn uống hay thậm chí do cơ thể bị tích nước tạm thời. Đặc biệt, sau tuổi 30 và bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, sự thay đổi hormone khiến cơ thể dễ tích mỡ hơn bình thường.

Nếu muốn biết bản thân có thực sự béo lên hay không, hãy nhìn vào 3 vị trí “tố cáo” rõ nhất trên cơ thể để chủ động kiểm soát vóc dáng và sức khỏe nhé!

1. Đùi trong

Đây là vùng “báo động” đầu tiên khi cơ thể bắt đầu tích mỡ. Với nhiều người, đùi trong trở nên đầy đặn, kém săn chắc, dễ cọ xát vào nhau khi đi lại. Nếu mỡ đùi nhiều, bạn có thể thấy khó khép thẳng hai chân, tạo cảm giác chân vòng kiềng hoặc chữ V.

Đặc biệt, phụ nữ bước vào tuổi trung niên, quá trình lão hóa và thay đổi nội tiết tố khiến vùng hông và đùi dễ tích mỡ hơn, khó kiểm soát bằng ăn kiêng thông thường. Việc tập trung rèn luyện nhóm cơ đùi, kết hợp chế độ ăn giàu chất xơ, ít đường và chất béo xấu sẽ giúp cải thiện đáng kể.

2. Bắp tay

Bắp tay vốn ít mỡ, nhưng một khi tăng cân thật sự thì phần này rất dễ “lộ” ra. Khi chạm vào, bạn sẽ thấy vùng da bên dưới cánh tay mềm, chùng nhão, tạo thành ngấn khi mặc áo sát nách. Nếu chỉ là tích nước hay cơ bắp sau tập luyện, bắp tay sẽ cứng và đàn hồi chứ không “mềm nhũn”.

Ở phụ nữ tiền mãn kinh, nồng độ estrogen giảm khiến da kém đàn hồi, mỡ tập trung nhiều ở phần cánh tay trên. Đây cũng là lý do nhiều chị em cảm thấy khó khăn, không hài lòng khi mặc váy hai dây hoặc áo ôm sát. Kiểm soát cân nặng kết hợp tập tạ nhẹ và yoga có thể giúp cải thiện rõ rệt tình trạng này. Nhưng đương nhiên vẫn cần ăn ngủ khoa học kết hợp.

3. Bụng trên

Không cần bàn cãi, bụng là nơi dễ nhận ra nhất khi cơ thể béo lên. Tuy nhiên, vùng bụng dưới có thể phình to bởi nhiều nguyên nhân như đầy hơi, kinh nguyệt hay bệnh tiêu hóa. Để biết bạn có thực sự tăng cân hay không, hãy quan sát vùng bụng trên: quanh rốn và trên rốn.

Khi mỡ tập trung tại đây, ngồi xuống bạn sẽ thấy rõ lớp mỡ dồn thành vòng quanh eo. Nếu tạo thành một vòng thì bạn đã bắt đầu béo, còn hai ngấn trở lên nghĩa là đã thừa cân rõ rệt. Đây cũng là vị trí tích mỡ nguy hiểm vì liên quan trực tiếp tới mỡ nội tạng, làm tăng nguy cơ tim mạch, tiểu đường và rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là ở phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Top Beauty