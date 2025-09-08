Cô gái tuổi 20 tử vong sau 5 tháng khám đau bụng, bác sĩ cảnh báo: 7 khó chịu sau bữa ăn "đánh tiếng" ung thư

Mỗi khi cảm thấy khó chịu ngay sau bữa ăn, đa số mọi người thường "đổ lỗi" cho thực phẩm, ăn quá no hay ăn quá nhanh... Tiểu Lưu (ngoài 20 tuổi, Thượng Hải - Trung Quốc) cũng không ngoại lệ. Thường xuyên bị đau bụng sau khi ăn nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đó là dấu hiệu của ung thư.

Ảnh minh họa

Bạn bè kẻ lại, Tiểu Lưu từ khi đi học đã vô cùng chăm chỉ, vừa học vừa làm nhưng lúc nào cũng đạt thành tích cao. Vừa ra trường đã được nhận vào làm chính thức ở công ty lớn, làm hơn 1 năm thì được thăng chức. Nhưng đổi lại, lúc nào cũng thấy cô bận rộn, hết học tới tận khuya lại đển tăng ca tới tối muộn. Bên ngoài lúc nào cũng tươi cười nhưng chỉ người thân thiết mới biết cuộc sống của cô gái trẻ áp lực ra sao. Căng thẳng tới mức nhiều lần bị đau dạ dày, phải dùng thuốc vì đau đầu, mất ngủ kéo dài.

Trong một cuộc hẹn hiếm hoi với bạn bè, Tiểu Lưu vừa ăn xong liền lên cơn đau bụng. Hỏi thì cô nói mình dạ dày yếu, đi làm bận nên ăn uống thất thường, chuyện này xảy ra đã cả năm trời nên không đáng lo, uống chút nước ấm là ổn. Thế nhưng, càng ngồi nghỉ thì cơn đau càng dữ dội. Vài người bạn thân bắt đầu tìm mọi cách khuyên cô đi khám bệnh.

Được sự động viên của bạn bè, chiều ngày hôm sau Tiểu Lưu xin nghỉ sớm và đến thẳng khoa tiêu hóa. Thật không ngờ, cô nhận được chẩn đoán ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối. Các tế bào ung thư đã di căn khắp nơi, thậm chí phẫu thuật cũng không còn tác dụng.