Nước luộc vỏ cam có tác dụng gì?

Vỏ cam (trần bì) chứa tinh dầu đặc biệt , có khả năng kích thích nhẹ niêm mạc đường hô hấp, giúp loãng và tống đờm ra ngoài. Các nghiên cứu cho thấy, vỏ cam để càng lâu, lượng tinh dầu này càng chuyển hóa thành chất hoạt tính cao hơn.

Ngoài ra, vitamin C trong vỏ cam cũng không hề ít, lên tới 28mg/100g, gấp 3 lần phần thịt quả. Đặc biệt, nó còn giàu vitamin P, có tác dụng tăng cường độ bền thành mạch, phòng ngừa hiện tượng chảy máu cam thường gặp vào mùa khô hanh.

Một số cách kết hợp vỏ cam để uống nước tốt cho sức khỏe

- Vỏ cam gừng: Lấy 3 miếng vỏ cam khô cùng vài lát gừng, nấu nước uống. Công thức này đặc biệt hữu ích khi bị ho nhiều đờm sau khi nhiễm lạnh. Gừng giúp lưu thông khí huyết, kết hợp với vỏ cam tăng hiệu quả trừ ẩm.

- Vỏ cam sơn tra (táo gai): Vỏ cam khô 5g nấu cùng vài lát sơn tra, uống sau bữa ăn giúp dễ tiêu, giảm đầy bụng. Táo gai giàu axit hữu cơ, kết hợp cùng vỏ cam hỗ trợ tiêu hóa, giảm tích tụ thức ăn.

- Vỏ cam mật ong: Nấu vỏ cam lấy nước, để nguội bớt rồi cho mật ong vào. Hỗn hợp này giúp giảm khô rát họng, thích hợp khi bị ho khan. Tuy nhiên, người mắc tiểu đường nên tránh dùng cách này.

Lưu ý khi dùng nước vỏ cam

- Chọn cam sạch: Tránh dùng vỏ cam bị phun thuốc hoặc đánh bóng bằng sáp. Tốt nhất chọn cam hữu cơ, rửa kỹ bằng nước muối loãng hoặc nước pha bột gạo.

- Tự làm trần bì: Vỏ cam tươi nên được phơi nơi thoáng mát thay vì phơi nắng gắt. Để từ 3 năm trở lên, công dụng sẽ mạnh hơn.

- Cách uống: Không nên uống khi bụng đói vì tinh dầu dễ kích ứng dạ dày. Tốt nhất uống sau bữa ăn khoảng 1 giờ, và mỗi ngày không quá nửa lít.

Có thể thấy, phần vỏ tưởng như bỏ đi của quả cam lại chứa vô vàn lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt trong việc hỗ trợ tiêu đờm, giảm đầy trướng, cải thiện tuần hoàn. Tuy nhiên, những phương pháp dân gian này chỉ mang tính chất hỗ trợ. Nếu có bệnh lý kéo dài, nhất là các vấn đề về u, hạch hay đường tiêu hóa, người dân vẫn cần thăm khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Nguồn và ảnh: Sohu