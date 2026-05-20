Thông tin mới nhất 27 học sinh nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Ngày 20/5, tại Đồng Tháp, UBND phường Sa Đéc thông tin đang phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn phường xác minh, làm rõ nguyên nhân sự việc 27 học sinh Trường tiểu học Kim Đồng, nhập viện điều trị tại Bệnh viện Sa Đéc và Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc do nghi ngộ độc thực thẩm.

Theo báo cáo ban đầu của UBND phường Sa Đéc, khoảng 9h ngày 19/5/2026 đến 9h ngày 20/5/2026, có 27 học sinh Trường tiểu học Kim Đồng nhập viện. Số học sinh có mặt ăn bán trú tại Trường tiểu học Kim Đồng ngày 18/5/2026 là 505 em, ngày 19/5/2026 là 468 em.

Các trường hợp nhập viện đều sử dụng thực phẩm tại Trường tiểu học Kim Đồng ngày 18/5/2026, với khẩu phần ăn là cơm trắng, xíu mại thịt heo, canh cải ngọt nấu tép, rau muống, chuối cao vào buổi sáng và bánh su vào buổi chiều.

Thông tin ban đầu các bệnh nhân đều có dấu hiệu sốt, buồn nôn, tiêu chảy, nhưng theo dõi điều trị tại nhà; sau đó lần lượt nhập viện từ 9h ngày 19/5/2026 đến 4h30 ngày 20/5/2026. Trong số đó có 2 học sinh có dấu hiệu co giật.

Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Đéc cho biết, UBND phường đã ban hành quyết định kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm đột xuất đối với Trường tiểu học Kim Đồng, tiến hành kiểm tra tại trường học theo quy định. Trung tâm Y tế Khu vực Sa Đéc 1 phối hợp với UBND phường Sa Đéc tiến hành các bước điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm theo quy định. Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Bệnh viện Phương Châu thu dung điều trị kịp thời các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Bà Lê Thị Tuyết Nhung cho biết UBND phường Sa Đéc sẽ tiếp tục phối hợp liên ngành để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc; theo dõi sát diễn tiến bệnh nhân và kết quả mẫu xét nghiệm để đánh giá nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật; phân công cán bộ trực tiếp tại Bệnh viện Sa Đéc để theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình.

Cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm ai cũng nên biết Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chia sẻ 5 "chìa khóa" đơn giản, dễ thực hiện, giúp mọi người đảm bảo an toàn khi tiếp xúc và chế biến thực phẩm. 1. Giữ vệ sinh Điều quan trọng đầu tiên trước khi vào bếp là phải rửa tay sạch sẽ. Bên cạnh đó, cần duy trì vệ sinh xuyên suốt trong quá trình chế biến và đặc biệt chú ý làm sạch các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm như dao, thớt… Ngoài ra, nên sử dụng riêng các dụng cụ như dao, thớt khi chế biến thực phẩm sống để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo. 2. Tách riêng thực phẩm sống và chín Cần phân biệt rõ và để riêng thực phẩm sống với thực phẩm đã nấu chín nhằm tránh nguy cơ vi khuẩn lây nhiễm chéo, có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Đồng thời, nên dùng riêng dụng cụ chế biến cho thực phẩm sống và thực phẩm chín. 3. Nấu chín kỹ thực phẩm Cần đảm bảo nấu chín kỹ các loại thực phẩm như thịt, cá, trứng và hải sản. Thức ăn còn dư nên được hâm nóng kỹ trước khi sử dụng. Việc nấu chín đúng cách giúp tiêu diệt mầm bệnh và đảm bảo giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. 4. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ WHO khuyến cáo thực phẩm đã nấu chín nên được sử dụng ngay, không để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ. Tủ lạnh (dưới 5°C) có thể giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn, tuy nhiên mỗi loại thực phẩm có thời gian bảo quản khác nhau, cần lưu ý để tránh sử dụng thực phẩm hư hỏng. 5. Sử dụng nước và nguyên liệu an toàn Không sử dụng thực phẩm đã hết hạn, nên ưu tiên thực phẩm tươi và có nguồn gốc rõ ràng. Chỉ dùng nước sạch hoặc nước đã qua xử lý để chế biến món ăn. Trước khi nấu, thực phẩm cần được rửa và sơ chế kỹ bằng nước sạch để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn.

(t/h TTXVN, Thanh Niên)