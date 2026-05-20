Bác sĩ tiết lộ: Chỉ 1 thay đổi nhỏ ở mắt giúp chị em tăng thần thái, đẹp tự nhiên

Đó chính là kỹ thuật mở góc mắt ngoài!

Hiện nay, bên cạnh cắt mí hay trẻ hóa vùng mắt, ThS.BS Trương Thế Duy (Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, kỹ thuật mở góc mắt ngoài đang được nhiều người quan tâm nhờ khả năng cải thiện dáng mắt một cách tinh tế, tự nhiên.

Mở góc mắt ngoài là thủ thuật can thiệp vào phần đuôi mắt - vị trí góc ngoài của khe mi nhằm tăng chiều dài mắt theo phương ngang, đồng thời điều chỉnh hướng đuôi mắt, giúp đôi mắt trông dài hơn, mềm mại hơn và cân đối hơn với tổng thể khuôn mặt.

Khác với quan niệm đơn giản rằng đây chỉ là thao tác "rạch rộng đuôi mắt", các chuyên gia cho biết kỹ thuật này liên quan trực tiếp đến cấu trúc giải phẫu quan trọng, đặc biệt là gân góc mắt ngoài, yếu tố giữ ổn định hình dáng và vị trí tự nhiên của mắt.

Ai nên thực hiện?

Phẫu thuật mở góc mắt ngoài thường được chỉ định trong các trường hợp: Khe mắt ngắn, mắt nhỏ theo chiều ngang; đuôi mắt cụp hoặc xếch thiếu hài hòa; hai mắt không cân xứng; mong muốn cải thiện dáng mắt nhưng vẫn giữ nét tự nhiên; hoặc kết hợp cùng cắt mí, chỉnh sụp mí, trẻ hóa vùng mắt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây không phải là kỹ thuật phù hợp với tất cả mọi người và không nên thực hiện theo trào lưu.

Theo ThS.BS Trương Thế Duy, mở góc mắt ngoài là kỹ thuật đòi hỏi sự tinh tế cao cả về chuyên môn lẫn cảm quan thẩm mỹ. "Điểm quan trọng không phải là mở rộng đuôi mắt bao nhiêu milimet mà là tái tạo cấu trúc vùng góc mắt đúng giải phẫu, kiểm soát hướng kéo của đuôi mắt và độ căng của mi dưới. Khi thực hiện đúng chỉ định và đúng kỹ thuật, đôi mắt sẽ thay đổi nhẹ nhàng nhưng rõ rệt, hài hòa với gương mặt", bác sĩ chia sẻ.

Mở góc mắt ngoài đem đến hiệu quả gì?

Nếu được chỉ định phù hợp, kỹ thuật này có thể mang lại nhiều cải thiện: Đôi mắt dài và thanh thoát hơn; ánh nhìn mềm mại, tự nhiên hơn; gương mặt cân đối hơn; hỗ trợ trẻ hóa vùng mắt; tăng sự hài hòa tổng thể mà không làm thay đổi quá nhiều đường nét vốn có. Tuy nhiên, mức độ thay đổi ở mỗi người là khác nhau, phụ thuộc vào cấu trúc giải phẫu, độ đàn hồi da, hình dạng hốc mắt và dáng mắt ban đầu.

ThS.BS Trương Thế Duy - Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai thực hiện phẫu thuật mở góc mắt ngoài. (Ảnh: BV)

Lưu ý trước khi thực hiện

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, nếu thực hiện tại cơ sở không đủ chuyên môn hoặc can thiệp quá mức, người thực hiện có thể gặp các biến chứng như: Hở mi, lộ lòng trắng mắt quá nhiều, đuôi mắt trợn hoặc xếch bất thường, sẹo xấu vùng đuôi mắt, mất cân đối hai bên. Vì vậy, người dân cần thận trọng trước những quảng cáo như "mở góc mắt thần tốc", "mắt to ngay tức thì" hay "không cần thăm khám".

Trước khi thực hiện bất kỳ can thiệp nào vùng mắt, người dân nên thăm khám trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ, đánh giá cấu trúc mắt và chỉ định cá thể hóa, trao đổi rõ mong muốn, hiểu giới hạn của từng kỹ thuật và lựa chọn cơ sở y tế uy tín để bảo đảm an toàn.

Theo ThS.BS Trương Thế Duy, xu hướng hiện nay không còn là thay đổi gương mặt một cách rõ rệt, mà là tối ưu những nét đẹp sẵn có. "Một ca mở góc mắt ngoài thành công không phải khiến người khác nhận ra bạn đã phẫu thuật, mà là giúp gương mặt hài hòa hơn, ánh nhìn tươi sáng hơn nhưng vẫn là chính bạn", bác sĩ nhấn mạnh.

Can thiệp nhỏ, thay đổi vừa đủ và tôn trọng cấu trúc tự nhiên - đó là giá trị bền vững của thẩm mỹ hiện đại.