Phụ nữ "bơm mỡ người chết" vào ngực: Xu hướng thẩm mỹ mới khiến bác sĩ lo ngại nguy cơ sức khỏe

Trên khắp nước Mỹ, ngày càng nhiều phụ nữ tìm đến một loại filler tiêm được chiết xuất từ mỡ của thi thể hiến tặng, nói cách khác là "từ người đã mất", để làm đầy, làm mịn và tạo hình cơ thể.

Thế nhưng, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở thành phố New York không tin vào những lời quảng cáo thổi phồng và kiên quyết từ chối sử dụng cái gọi là "mỡ có sẵn" trong các ca phẫu thuật nâng ngực, ngay cả khi nó được coi là bước đột phá tiếp theo trong y học tái tạo.

Bác sĩ lo ngại điều gì?

Bác sĩ Tommaso Addona, chủ tịch Tập đoàn Phẫu thuật Thẩm mỹ New York (New York Plastic Surgical Group), không phản đối việc dùng chất làm đầy từ mỡ tử thi như AlloClae làm công cụ hỗ trợ, nhưng ông chưa sẵn sàng dùng nó để nâng cấp vòng một cho bất kỳ ai.

"Nếu bạn lấy sản phẩm này và dùng ở một vùng khác trên cơ thể, tôi sẽ bớt lo lắng hơn. Nhưng bộ ngực là một cơ quan đặc biệt, và tôi nghĩ nó cần được tôn trọng một cách xứng đáng", ông chia sẻ với tờ The Post.

Ông bổ sung thêm rằng, bản thân mình "không thấy thoải mái" với các nghiên cứu hiện có.

"Việc tiến hành tiêm chất này vào các vùng khác trên cơ thể thì tôi hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, tôi nghĩ vùng ngực cần được chú ý nhiều hơn, cần có thêm nhiều nghiên cứu và đánh giá hơn trong những năm tới" , bác sĩ Addona nói.

Mối nguy hại từ các ca "báo động giả" ung thư

Một trong những mối băn khoăn lớn nhất của bác sĩ Addona tập trung vào việc liệu AlloClae có làm phức tạp hóa quy trình tầm soát ung thư vú định kỳ và các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh khác hay không.

Do dữ liệu dài hạn còn hạn chế, câu hỏi đặt ra là liệu các mô mỡ lấy từ người chết này khi tiêm vào cơ thể có dẫn đến tình trạng hoại tử mỡ (sự chết đi của các mô mỡ) hay không.

"Nếu lấy mỡ tự thân của chính bệnh nhân, nguy cơ mỡ bị chết là khá thấp, nhưng không phải bằng không. Còn với loại mỡ này, tôi không rõ tỷ lệ sống sót của nó là bao nhiêu" , bác sĩ Addona, người đã thực hiện hơn 10.000 ca phẫu thuật ngực, cho biết.

Nếu chất làm đầy không thể tích hợp vào bầu ngực, nó có nguy cơ hình thành các nang dầu hoặc hiện tượng vôi hóa. Những khối này sẽ hiển thị dưới dạng các mảng cứng, đáng nghi ngại trên các kết quả chẩn đoán hình ảnh như chụp X-quang tuyến vú (mammogram), từ đó dễ dẫn đến những cảnh báo sai về bệnh ung thư.

"Điều đó đối với tôi là một mối lo ngại, bởi vì bác sĩ chẩn đoán hình ảnh có thể sẽ bảo: 'Cái này trông rất đáng nghi, chúng ta nên cân nhắc theo dõi, đánh giá hoặc sinh thiết'. Cuối cùng, điều này chỉ mang lại thêm nhiều rắc rối và sự lo âu cho bệnh nhân" , bác sĩ Addona phân tích.

Mặc dù một nghiên cứu tiền lâm sàng trên chuột cho thấy AlloClae có khả năng bám giữ mô và tích hợp tốt trong vòng 6 tháng mà không gây hoại tử, giới chuyên môn vẫn hoài nghi về việc liệu những kết quả đó có đúng trên cơ thể người hay không, đặc biệt là về lâu dài.

"Chúng ta biết rằng phản ứng của cơ thể sẽ thay đổi theo thời gian. Những gì nhìn có vẻ ổn trong 1 hoặc 2 năm đầu chưa chắc đã giữ nguyên như vậy sau 3, 5, 7 năm hoặc lâu hơn" , Addona nói.

"Đối với sản phẩm này, tôi rất muốn thấy một nghiên cứu về kết quả từ 2, 5 đến 10 năm để chứng minh rằng không có tình trạng sưng tấy hoặc đào thải lặp đi lặp lại - những dấu hiệu có thể hiểu là mỡ đã chết, hoặc hoại tử do không tương thích tốt" , ông nói thêm.

Mỡ ghép là gì và thi thể liên quan như thế nào?

Hai thập kỷ trước, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thường dùng túi độn cho các ca nâng ngực hay mông. Nhưng gần đây, kỹ thuật ghép mỡ tự thân (lấy mỡ của chính bệnh nhân) đã ngày càng phổ biến hơn.

Quy trình này gồm hút mỡ từ bụng hoặc đùi, xử lý rồi tiêm lại vào vùng cần tạo hình. Đây là phương pháp an toàn và hiệu quả, song có hai nhược điểm lớn:

Thời gian hồi phục dài: Thường mất 6 tuần, trong đó 1-2 tuần đầu phải nghỉ làm.

Cần có mỡ dự trữ: Khoảng 5% bệnh nhân quá gầy và săn chắc, không đủ mỡ để thực hiện.

Đó là lý do AlloClae được quảng bá như một giải pháp thay thế. Sản phẩm của Tiger Aesthetics này được giới thiệu là "mô mỡ cấu trúc đầu tiên được thiết kế cho các thủ thuật thẩm mỹ, cung cấp độ đệm, thể tích và hỗ trợ".

Mỡ thi thể đã được khử trùng, loại bỏ hoàn toàn DNA của người hiến tặng, đồng thời giữ nguyên cấu trúc tổ ong 3D tự nhiên của mô mỡ. Điểm hấp dẫn lớn nhất là thủ thuật được thực hiện tại phòng khám, không cần gây mê toàn thân, và bệnh nhân có thể sinh hoạt nhẹ nhàng ngay trong ngày. "Về cơ bản, chiều hôm đó bạn đã có thể đi lại bình thường", bác sĩ Addona nói.

Dữ liệu vẫn còn quá mỏng

AlloClae được phân loại là sản phẩm tế bào và mô người, nên được phép lưu hành mà không cần phê duyệt đầy đủ từ FDA - khác với các loại filler như Botox. Sản phẩm này chỉ bắt đầu được phân phối rộng rãi tại Mỹ vào năm ngoái, sau giai đoạn thử nghiệm mềm vào cuối năm 2024.

Một phân tích tổng hợp vừa được công bố đầu tháng này chỉ bao gồm 10 nghiên cứu trên người với tổng cộng 93 bệnh nhân, phần lớn có thời gian theo dõi khá ngắn.

Trong khi đó, trên mạng xã hội, hàng loạt bác sĩ thẩm mỹ đang quảng bá AlloClae như một "giải pháp nhanh" để tăng vòng một, với hàng nghìn bình luận hỏi mua. Nhiều người trước đó không hài lòng với túi ngực hoặc gặp biến chứng, nay tìm đến filler mỡ như một phương án thay thế không có vật liệu ngoại lai.

Bác sĩ Addona nhấn mạnh rằng phần lớn những bệnh nhân này vẫn có thể đạt kết quả tương tự bằng phương pháp hút mỡ và ghép mỡ tự thân truyền thống - vốn đã có hàng thập kỷ bằng chứng lâm sàng.

"Vẫn có một nhóm bệnh nhân thiếu mỡ. Nhưng ngay cả trong những trường hợp đó, thường vẫn có chỗ nào đó để lấy và sử dụng", ông kết luận.

Công ty Tiger Aesthetics hiện chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận từ tờ The Post.

(Theo NYPost)