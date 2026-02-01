Thêm 1 lần BLACKPINK diện local brand Việt, FENG SYSTEM “mở bát” 2026 cháy quá

Sau khi khép lại DEADLINE World Tour, BLACKPINK tiếp tục duy trì sức nóng khi công bố visual poster cho album DEADLINE dự kiến phát hành ngày 27/2. Tuy nhiên, tâm điểm bàn luận nhanh chóng hướng về chi tiết cả bốn thành viên đồng loạt diện thiết kế từ FENG SYSTEM – thương hiệu thời trang Việt do nhà thiết kế Lim Feng đồng sáng lập.

Ảnh: Instagram @blackpinkofficial

Trong bối cảnh K-pop vốn là “địa hạt” của các nhà mốt xa xỉ toàn cầu, việc một local brand Việt được đặt thiết kế riêng cho dự án comeback quy mô quốc tế mang ý nghĩa không nhỏ. Trên poster, nhóm xuất hiện trong những phom dáng cấu trúc đậm chất avant-garde, pha trộn tinh thần futuristic đặc trưng của thương hiệu Việt. Ngôn ngữ thiết kế với đường cắt táo bạo, kỹ thuật dựng form sắc nét và bảng màu tối giản tạo nên tổng thể vừa mạnh mẽ vừa đậm tính thị giác – phù hợp với concept mới của nhóm.

Ảnh: Instagram @blackpinkofficial







Ảnh: Lim Feng

Theo chia sẻ từ Lim Feng, stylist Jang Hee Jun đã trực tiếp đặt may đo riêng toàn bộ trang phục cho dự án. Thời gian thực hiện chỉ vỏn vẹn một tuần, buộc ekip FENG phải vận hành ở cường độ cao. Bên cạnh Lim Feng, ba nhà thiết kế Lê Long, Minh Mi và Trần Trân cũng tham gia hoàn thiện cấu trúc, kỹ thuật và phom dáng theo tiêu chuẩn quốc tế. Sau khi hoàn tất thiết kế gốc, stylist tiếp tục chỉnh sửa và phối lại để phù hợp hơn với tổng thể hình ảnh của album. Một số chi tiết trên trang phục của Lisa cũng được tinh chỉnh so với bản nguyên mẫu nhằm đảm bảo tính đồng nhất về concept. Dù vậy, tinh thần đặc trưng của FENG vẫn hiện diện rõ nét trong từng bộ cánh.

Ảnh: Lim Feng

Thực tế, sự hiện diện của FENG SYSTEM trong dự án DEADLINE đã được “nhá hàng” từ trước. Ở visual poster Red Light phiên bản cá nhân, Jennie từng diện thiết kế đặt may riêng từ Lim Feng, sau đó được stylist biến hóa để phù hợp với hình ảnh “global icon” của cô.



Ảnh: Instagram @blackpinkofficial

Trước đó nữa, FENG cũng góp mặt trong MV Zen của Jennie. Trong MV mang màu sắc futuristic, Jennie diện ba thiết kế từ bộ sưu tập Bodega Revisited Fall 24, bao gồm áo độn vai lấy cảm hứng từ trang phục vận động viên khúc côn cầu và mẫu quần siêu ngắn với đường cắt xẻ độc đáo. Theo phía thương hiệu, các thiết kế trong MV giữ nguyên bản gốc và nhanh chóng “sold out” sau khi sản phẩm ra mắt.